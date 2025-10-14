Hollanda'nın Nexperia'ya el koymasına Çin'den misilleme: İhracat kısıtlaması getirdi

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Çin, çip üreticisi Nexperia’nın bazı ürünlerinin ihracatını yasakladı. Nexperia, geçtiğimiz gün Hollanda hükümeti tarafından Çinli ana şirketinden alınmıştı. Hükümet, bu adımı atarken “kritik teknolojik bilginin” ülke dışına çıkmasını önlemek istediğini açıklamıştı. Çin’in bu hamlesi, söz konusu karara bir misilleme olarak görülüyor.

2025 yılında Çin’in Batı ülkeleriyle ticari ilişkileri geçmiş yıllara kıyasla çok daha gergin bir hal aldı. Artan korumacı politikalar sonucunda Çin, küresel ekonomiye entegre olma çizgisinden uzaklaşıp, kendi yarı iletken üretimini güçlendirmeye ve yakın bölgesel ticaret ortaklarına yönelmeye başladı. Benzer şekilde, birçok Batılı ülke de aynı yönde adımlar attı. Hollanda hükümetinin Nexperia ile ilgili kararı da bu eğilimin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Ülkeler artık çip güvenliğini her şeyin önüne koyuyor.

Çin'den Hollanda'ya misilleme

Hollanda hükümeti Çin’in Nexperia üzerindeki kontrolünü sona erdirmişken, Çin de buna karşılık olarak ülke sınırları içindeki Nexperia tesislerinin üretim ve ihracat faaliyetlerini kısıtlama getirdi. Şirket istisna talebinde bulunduğunu açıkladı, ancak mevcut siyasi ve stratejik koşullar altında bu talebin kabul edilmesi pek olası görünmüyor.

Nexperia’nın dünya genelinde birçok üretim, montaj ve test tesisi bulunuyor. Almanya ve Birleşik Krallık’taki tesislerin yanında, Çin’in Guangdong eyaletinde 80.000 metrekarelik büyük bir montaj tesisi de bulunuyor. Bu tesis, yakın zamanda ürünlerini ihraç edemeyecek.

Hollanda, Çinli çip üreticisi Nexperia’ya el koydu 8 sa. önce eklendi

ABD-Çin ticaret savaşının bir uzantısı olarak görülüyor

Tüm bu gelişmeler, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Başbakanı Şi Cinping arasında bu ayın sonunda yapılması beklenen önemli ticaret görüşmelerinin arka planını oluşturuyor. Görüşmelerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine dair bazı belirsizlikler olsa da, her iki tarafın da son dönemde aldığı ticari önlemler ve açıklamalar, genellikle müzakere öncesi pazarlık gücünü artırma hamleleri olarak değerlendiriliyor.

Ayrıca, Hollanda hükümetinin Nexperia’ya el koymasının ardından, şirketin kurucusu ve ana şirket Wingtech’in CEO’su Zhang Xuezheng görevden alındı. Nexperia’nın finans direktörü Stefan Tilger geçici CEO olarak atandı, mahkeme tarafından görevlendirilen Hollandalı iş insanı Guido Dierick ise yönetim kuruluna icra dışı üye olarak dahil edildi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

Hollanda'nın Nexperia'ya el koymasına Çin'den misilleme geldi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: