Hollanda, Çinli çip üreticisi Nexperia’ya olağanüstü bir kararla el koydu

Benzersiz bir müdahale
Nexperia, otomotiv, tüketici elektroniği ve diğer sektörlerde kullanılan yüksek hacimli çiplerin üretiminde uzmanlaşıyor. Şirket, Avrupa’nın teknoloji tedarik zincirlerinin sürekliliği açısından stratejik öneme sahip bulunuyor. Geçtiğimiz gün Hollanda Ekonomi Bakanı, Eylül ayında şirket üzerinde “Mal Mevcudiyeti Yasası”nı devreye aldıklarını açıkladı ve bu adımın amacını, “Nexperia tarafından üretilen ürünlerin (bitmiş ve yarı mamul) acil durumlarda kullanılamaz hale gelmesini önlemek” olarak duyurdu. Yasa, hükümete ulusal bir acil durum sırasında temel malların bulunabilirliğini güvence altına alma yetkisi veriyor.
Bakanlık, alınan kararın “son derece istisnai” olduğunu belirterek Nexperia’da son dönemde gözlemlenen “ciddi yönetim eksiklikleri ve risk teşkil eden eylemler” nedeniyle bu adımı attıklarını duyurdu. Açıklamada, bu eksikliklerin Hollanda ve Avrupa’da kritik teknolojik bilgi ve yeteneklerin sürekliliğini tehdit ettiği ve kaybının ekonomik güvenlik açısından risk oluşturabileceği vurgulandı. Özellikle otomotiv sektörü bu durumdan en fazla etkilenebilecek alan olarak öne çıkarıldı.
Yönetim değişiklikleri uygulandı
Dosyada ayrıca, Nexperia’nın günlük operasyonlarının devam edeceği ve alınan önlemlerin etkisinin henüz ölçülemediği belirtildi. Wingtech, silinen bir WeChat paylaşımında Hollanda hükümetinin kararı için “ulusal güvenlik gerekçesiyle aşırı müdahale ve jeopolitik önyargı” değerlendirmesini yaptı. Şirket, Nexperia’yı 2019’dan bu yana tüm faaliyet gösterdiği bölgelerde yasalar ve yönetmeliklere uygun olarak yönettiğini, şeffaf operasyon ve sağlam yönetim uyguladığını ve Hollanda, Almanya ile İngiltere’deki Ar-Ge ve üretim tesislerinde binlerce yerel çalışanı istihdam ettiğini vurguladı.
Nexperia yetkilileri CNBC’ye yaptıkları açıklamada, şirketin mevcut yasalara, ihracat kontrollerine ve yaptırım rejimlerine tam uyum sağladığını belirterek, ilgili makamlarla düzenli iletişim halinde olduklarını söyledi.
Hollanda'nın bu kararı, Çin'in nadir toprak elementleri ve mıknatısların ihracatına getirdiği kısıtlamaların ardından geldi. Bu kısıtlamaların Avrupa'nın otomotiv endüstrisini etkileyebileceği söyleniyor.