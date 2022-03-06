Toyota Türkiye, çip krizi nedeniyle üretime ara veriyor

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Küresel çip krizi bu yıl da otomotiv sektörünü etkilemeye devam ediyor. Toyota da bu kapsamda Sakarya'daki fabrikasında 7-12 Mart 2022 tarihleri arasında üretime ara vereceğini açıkladı. Yarı iletken tedariğindeki sıkıntılar nedeniyle verilen aranın önceden planlandığı belirtiliyor.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Sakarya'daki fabrikasında Corolla Sedan ve C-HR modellerini üretiyor. Şirket geçtiğimiz yıl 230 bin araç üretti ve bu araçların 188 bin tanesini ihraç etti. 2021 yılında 3 milyonuncu aracını üreten Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 3.6 Milyar $ tutarındaki ihracat gelir ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TIM) tarafından Türkiye’nin İkinci Büyük İhracatçısı olarak ödüllendirildi.

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Küresel tedarik sıkıntısı büyüyebilir

Türkiye'deki üreticiler de dahil olmak üzere otomotiv dünyası, 2020'den bu yana pandeminin gölgesinde üretim yapıyor. Fabrikaların uzun süreler kapanmasına neden olan salgın daha sona ermeden, bu sürece bağlı olarak gelişen yarı iletken sıkıntısı da patlak verdi. Tedarik zincirindeki bu ciddi sıkıntı nedeniyle de birçok fabrika üretime ara verdi ve görüldüğü üzere vermeye devam ediyor.

Bunlar yetmezmiş gibi bir de Rusya-Ukrayna savaşı çıktı. Elbette savaşın insani boyutu daha önemli ancak bu sürecin de küresel otomotiv üretiminde iyimser tabloda 1,5 milyon, kötü senaryoda ise 3 milyon adede kadar kayba neden olabileceği belirtiliyor. Zira savaş nedeniyle pek çok üretici Rusya'daki faaliyetlerini geçici veya kalıcı olarak durdurmuş durumda.

Öte yandan, Rusya'nın yaptırımlara misilleme yapması işleri daha kötü hale getirebilir. Çünkü Rusya, elektrikli otomobillerin bataryalarında kullanılan nikelin dünyadaki en büyük üçüncü tedarikçisi konumunda. Ayrıca içten yanmalı motorlu araçlarda yer alan katalitik konvertörlerdeki paladyumun yüzde 40'ını da Rusya sağlıyor. Bu nedenle sektör üzerindeki kara bulutlar henüz dağılmış değil.

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Toyota Türkiye, çip krizi nedeniyle üretime ara veriyor