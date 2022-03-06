Toyota Türkiye, çip krizi nedeniyle üretime ara veriyor

Küresel çip krizi bu yıl da otomotiv sektörünü etkilemeye devam ediyor. Toyota da bu kapsamda Sakarya'daki fabrikasında 7-12 Mart 2022 tarihleri arasında üretime ara vereceğini açıkladı. Yarı iletken tedariğindeki sıkıntılar nedeniyle verilen aranın önceden planlandığı belirtiliyor.
Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Sakarya'daki fabrikasında Corolla Sedan ve C-HR modellerini üretiyor. Şirket geçtiğimiz yıl 230 bin araç üretti ve bu araçların 188 bin tanesini ihraç etti. 2021 yılında 3 milyonuncu aracını üreten Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 3.6 Milyar $ tutarındaki ihracat gelir ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TIM) tarafından Türkiye’nin İkinci Büyük İhracatçısı olarak ödüllendirildi.
Küresel tedarik sıkıntısı büyüyebilir
Türkiye'deki üreticiler de dahil olmak üzere otomotiv dünyası, 2020'den bu yana pandeminin gölgesinde üretim yapıyor. Fabrikaların uzun süreler kapanmasına neden olan salgın daha sona ermeden, bu sürece bağlı olarak gelişen yarı iletken sıkıntısı da patlak verdi. Tedarik zincirindeki bu ciddi sıkıntı nedeniyle de birçok fabrika üretime ara verdi ve görüldüğü üzere vermeye devam ediyor.
Bunlar yetmezmiş gibi bir de Rusya-Ukrayna savaşı çıktı. Elbette savaşın insani boyutu daha önemli ancak bu sürecin de küresel otomotiv üretiminde iyimser tabloda 1,5 milyon, kötü senaryoda ise 3 milyon adede kadar kayba neden olabileceği belirtiliyor. Zira savaş nedeniyle pek çok üretici Rusya'daki faaliyetlerini geçici veya kalıcı olarak durdurmuş durumda.
Öte yandan, Rusya'nın yaptırımlara misilleme yapması işleri daha kötü hale getirebilir. Çünkü Rusya, elektrikli otomobillerin bataryalarında kullanılan nikelin dünyadaki en büyük üçüncü tedarikçisi konumunda. Ayrıca içten yanmalı motorlu araçlarda yer alan katalitik konvertörlerdeki paladyumun yüzde 40'ını da Rusya sağlıyor. Bu nedenle sektör üzerindeki kara bulutlar henüz dağılmış değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..