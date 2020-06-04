Honda, birçok ülkede toplam 1,4 milyon aracını geri çağırıyor

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Japon otomotiv devi Honda, faaliyet gösterdiği pek çok ülkede toplam 1.4 milyon aracını geri çağıracağını açıkladı. Geri çağırmanın sebebi ise, aşağıda isimlerini sayacağımız Honda ve Acura modellerinin de dahil olduğu araçlardaki yakıt pompalarının kusurlu olması ve bu nedenle oluşan gaz yememe, motor teklemesi gibi durumlar.

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Şirketten yapılan açıklamada, şimdiye dek söz konusu hata nedeniyle meydana gelen herhangi bir kaza veya yaralanmanın taraflarına bildirilmediği belirtildi. Geri çağrılan araçlardan yaklaşık 140 bin tanesi ABD’de bulunuyor. 2018 ve 2019 model Honda Accord, Acura NSX, Civic Hatchback, Civic Type R ve HR-V gibi modeller ABD’de geri çağrılacak araçlar arasında.

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Bunun yanı sıra 2019 Acura RDX/RLX/RLX Sports Hybrid, 2019 Honda Fit ve 2019-2020 Honda Insight modellerinin de listede olduğu görülüyor.

Türkiye’deki araçların durumdan etkilenip etkilenmediği henüz bilinmiyor. Honda Türkiye’den konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. Japon üreticinin Temmuz ayının sonundan itibaren arızadan etkilenen araçların sahipleriyle iletişime geçeceği ifade ediliyor. Böylelikle yetkili servislerde arızalı yakıt pompasının ücretsiz değişimi yapılacak.

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