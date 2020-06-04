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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Honda, birçok ülkede toplam 1,4 milyon aracını geri çağırıyor

    Honda'nın dünya genelindeki 1,4 milyon aracını geri çağırmasındaki sebep, yakıt pompalarının kusurlu olması. Bu hatalı bileşen aracın gaz yememesi ve motor teklemesi gibi sorunlara neden oluyor.
    13 sa.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Honda, birçok ülkede toplam 1,4 milyon aracını geri çağırıyor
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    Japon otomotiv devi Honda, faaliyet gösterdiği pek çok ülkede toplam 1.4 milyon aracını geri çağıracağını açıkladı. Geri çağırmanın sebebi ise, aşağıda isimlerini sayacağımız Honda ve Acura modellerinin de dahil olduğu araçlardaki yakıt pompalarının kusurlu olması ve bu nedenle oluşan gaz yememe, motor teklemesi gibi durumlar.

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    Şirketten yapılan açıklamada, şimdiye dek söz konusu hata nedeniyle meydana gelen herhangi bir kaza veya yaralanmanın taraflarına bildirilmediği belirtildi. Geri çağrılan araçlardan yaklaşık 140 bin tanesi ABD’de bulunuyor. 2018 ve 2019 model Honda Accord, Acura NSX, Civic Hatchback, Civic Type R ve HR-V gibi modeller ABD’de geri çağrılacak araçlar arasında.

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    Bunun yanı sıra 2019 Acura RDX/RLX/RLX Sports Hybrid, 2019 Honda Fit ve 2019-2020 Honda Insight modellerinin de listede olduğu görülüyor.

    Türkiye’deki araçların durumdan etkilenip etkilenmediği henüz bilinmiyor. Honda Türkiye’den konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. Japon üreticinin Temmuz ayının sonundan itibaren arızadan etkilenen araçların sahipleriyle iletişime geçeceği ifade ediliyor. Böylelikle yetkili servislerde arızalı yakıt pompasının ücretsiz değişimi yapılacak.



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    Ultrasaray0643 13 sa. en beğenilen
    "Honda Türkiye'den henüz bir açıklama gelmedi"



    Yakında gelir,kullanıcı hatası,top carpmistir felan
    Yanıtla +11
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    evlbleef 13 sa.
    Civic Sedan listede yok galiba.

    Civic HB’lere de Türkiye’de “kalitesiz yakıt koymuşsunuz, ondan pompa bozulmuş” derler.
    Yanıtla +7
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 33 dk.
    Hiç yoktan kullanıcının arkasında duruyorlar. VW gibi DSG çöp ilk bakımda bozulur gibi bir şey demiyor (:
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    fatih-8 13 sa.
    Turkiyede benzin pompasini kullanan honda yok gibi bi sey nerdeyse hepsi tuplu :)
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    evlbleef 13 sa.
    Civic Sedan listede yok galiba.

    Civic HB’lere de Türkiye’de “kalitesiz yakıt koymuşsunuz, ondan pompa bozulmuş” derler.
    Yanıtla +7
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    Six Feet Under. 13 sa.
    Yine bir Honda rezilligi.
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    Ultrasaray0643 13 sa. en beğenilen
    "Honda Türkiye'den henüz bir açıklama gelmedi"



    Yakında gelir,kullanıcı hatası,top carpmistir felan
    Yanıtla +11
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    sense21 13 sa.
    Türkiye hariç olur...
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