Makyajlı Toyota Hilux ortaya çıktı: İşte tasarımı ve özellikleri

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Son dönemde teaser görselleri ve sızdırılan fotoğraflarıyla sık sık karşımıza çıkan makyajlı Toyota Hilux sonunda yüzünü gösterdi. İç ve dış tasarımı tazelenen pickup modelde bazı mekanik güncellemeler de yapıldı.

Makyajlı Toyota Hilux’ın ön kısmına baktığımızda, yeniden tasarlanan ızgaranın güncel modeldeki göre biraz daha büyüdüğünü görebiliyoruz. Güncel modeldekine göre biraz daha küçük olan aydınlatmalar, yeni grafikleri ve LED gündüz sürüş farları ile Hilux’a daha sert bir görünüm katmış. Makyajlı Hilux’taki kozmetik dokunuşlar; Egzotik Kırmızı, Safir Mavi ve Güz Bronzu olmak üzere üç yeni renk ve 18 inç siyah alaşım jantlarla desteklenmiş. Pickup’ın arka bölümü de yeni LED stoplarla taze bir görünüme kavuşturulmuş.

2020 Toyota Hilux’ın iç mekanında da küçük dokunuşlar mevcut. Android Auto ve Apple CarPlay desteğine kavuşan bilgi-eğlence sistemi 8 inçlik yeni ekran üzerinden kontrol ediliyor. Geliştirilen bilgi-eğlence sisteminin daha hızlı bir yazılım ve ekran tepkileriyle araç içi deneyimi ileriye taşıdığı belirtiliyor. Gösterge panelinde de küçük bir dijital ekrana yer verilen makyajlı Hilux’ta akıllı giriş ve çalıştırma sistemi, otomatik klima, ön-arka park sensörleri ve 9 hoparlörlü JBL premium ses sistemi gibi donanımlar bulunuyor.

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Makyajlı Hilux’ın kaputu altında yeni 2.8 litre turbo dizel motor kullanılıyor. 205 beygir güç ve 500 Nm tork üreten motor, aracın 0-100 km/s hızlanmasını 10 saniyede tamamlamasını sağlıyor. 2020 Hilux’ın tüm gövde tiplerinde tercih edilebilen dizel ünite, 6 ileri manuel şanzıman veya dört tekerlekten çekiş sistemiyle kombine dilen 6 ileri otomatik şanzımanla tercih edilebiliyor.

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2020 Toyota Hilux, darbeyi yüksek oranda emen ve daha dayanıklı şasi üstü gövde mimarisini kullanıyor ve en ekstrem arazi koşullarının üstesinden geliyor. Süspansiyonda yapılan değişikliklerle birlikte Hilux, tümseklerden veya bozuk yollardan geçerken darbeyi daha iyi emiyor ve daha akıcı bir sürüş sağlıyor.

Makyajlı modelin 4x2 versiyonlarına mekanik sınırlı kaydırmalı diferansiyel etkisi yaratan yeni bir elektronik özellik eklendi. Sistem rolantide motor hızını 850'den 680 d/d'da düşürüyor ve gaz tepkilerini ayarlayarak daha iyi bir sürüş kontrolü sağlıyor. Bununla birlikte VSC sistemi de güncellendi ve yeni bir lastik açısı monitörü eklendi. Ayrıca 1 tonluk yükleme ve 3.5 tonluk römork kapasitesi yeni Hilux ile birlikte tüm 4×4 gövde tiplerinde (Tek Kabin, Ekstra Kabin ve Çift Kabin) sunulmaya başlandı.

2020 Toyota Hilux'ın Avrupa satışları Temmuz ayında başlayacak. Aracın fiyatı ise henüz belli değil.

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