Honda Civic sahipleri araçlarının hatalı üretildiği gerekçesiyle fabrika önünde eylem yaptı

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Honda Civic FC5’in C sütunlarında kendi kendine göçük oluşması sorunu hâlâ daha çözüme kavuşmadı. Üretici firma herhangi bir kronik sorun olmadığını açıklasa da bu problem ile yüzleşen araç sahibi sayısı her geçen gün artıyor.

Araçların hatalı üretildiğini iddia eden Honda Civic FC5 sahibi yaklaşık 50 vatandaş Ankara’dan yola çıkarak otomobilin üretildiği fabrikaya yani Kocaeli’nin Çayırova ilçesine kadar gelerek fabrika önünde eylem yaptı. Araçlarının fabrika çıkışı hatalı olduğunu yazdıkları kâğıtları camlara yapıştıran sürücüler, TEM Otoyolu’nda yaklaşık 400 kilometre yol aldı.

Yetkililere sesini duyurmaya çalışan Cengiz Acıerik, aracın C sütunlarında kendi kendine oluşan göçükler olduğunu vurgulayarak, "Maddi imkânlarımızı zorlayarak, gerek kredi çekerek, gerekse birikimlerimizi dönüştürerek, 100 binlerce lira vererek aldığımız araçlarda yapılacak hiçbir tamir ve onarım işlemini kabul etmiyoruz. İşin daha da komik olan kısmı da bu tamir işleminin garanti kapsamı dışında tutulmasıdır. Araçlarımızda göçük bulunan bizler, sorun olmadığını kabul ettiğiniz araçlar ile değiştirilmesini istiyoruz” dedi.

Bir başka araç sahibi ise aracı ilk aldığında kaportada bir sorun olmadığını ancak ilerleyen zamanlarda neden olduğu belli olmayan dalgalanmaların meydana geldiği ve bu sorunun giderek arttığını belirtti.

Fabrika yetkililerine göre araçların fabrika çıkışında sorun yok

Fabrika yetkilileri ise, "Hâlihazırda kullanımda olan sınırlı sayıdaki Honda Civic FC5 modeli araçların C sütununda yaşandığı iddia edilen ve sebebi tespit edilemeyen minik kaporta göçükleri hakkında yapılan inceleme sonucunda, ilgili araçların fabrika çıkışlarında hiçbir sorunu olmadığı, gerek teknik ekiplerimizce, gerekse bağımsız ve tarafsız otoritelerce yapılan test ve incelemelerle kayıt altına alınmıştır." ifadelerini kullandı.

Honda Civc FC5 modelinde pek çok kullanıcının dert yakındığı C sütunu deformasyonu ile ilgili DonanımHaber Forum’da açılan bu konudan araç sahiplerinin yaşadığı problemleri ve yetkililerden aldıkları yanıtları okuyabilirsiniz.

http://www.hurriyet.com.tr/sifir-araclarinin-hatali-ciktigini-iddia-eden-suruculer-fabrika-onunde-eylem-yapti-40738336