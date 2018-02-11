Honda Civic sahipleri araçlarının hatalı üretildiği gerekçesiyle fabrika önünde eylem yaptı

Araçların hatalı üretildiğini iddia eden Honda Civic FC5 sahibi yaklaşık 50 vatandaş Ankara’dan yola çıkarak otomobilin üretildiği fabrikaya yani Kocaeli’nin Çayırova ilçesine kadar gelerek fabrika önünde eylem yaptı. Araçlarının fabrika çıkışı hatalı olduğunu yazdıkları kâğıtları camlara yapıştıran sürücüler, TEM Otoyolu’nda yaklaşık 400 kilometre yol aldı.
Yetkililere sesini duyurmaya çalışan Cengiz Acıerik, aracın C sütunlarında kendi kendine oluşan göçükler olduğunu vurgulayarak, "Maddi imkânlarımızı zorlayarak, gerek kredi çekerek, gerekse birikimlerimizi dönüştürerek, 100 binlerce lira vererek aldığımız araçlarda yapılacak hiçbir tamir ve onarım işlemini kabul etmiyoruz. İşin daha da komik olan kısmı da bu tamir işleminin garanti kapsamı dışında tutulmasıdır. Araçlarımızda göçük bulunan bizler, sorun olmadığını kabul ettiğiniz araçlar ile değiştirilmesini istiyoruz” dedi.
Bir başka araç sahibi ise aracı ilk aldığında kaportada bir sorun olmadığını ancak ilerleyen zamanlarda neden olduğu belli olmayan dalgalanmaların meydana geldiği ve bu sorunun giderek arttığını belirtti.
Fabrika yetkililerine göre araçların fabrika çıkışında sorun yok
Fabrika yetkilileri ise, "Hâlihazırda kullanımda olan sınırlı sayıdaki Honda Civic FC5 modeli araçların C sütununda yaşandığı iddia edilen ve sebebi tespit edilemeyen minik kaporta göçükleri hakkında yapılan inceleme sonucunda, ilgili araçların fabrika çıkışlarında hiçbir sorunu olmadığı, gerek teknik ekiplerimizce, gerekse bağımsız ve tarafsız otoritelerce yapılan test ve incelemelerle kayıt altına alınmıştır." ifadelerini kullandı.
Honda Civc FC5 modelinde pek çok kullanıcının dert yakındığı C sütunu deformasyonu ile ilgili DonanımHaber Forum’da açılan bu konudan araç sahiplerinin yaşadığı problemleri ve yetkililerden aldıkları yanıtları okuyabilirsiniz.
http://www.hurriyet.com.tr/sifir-araclarinin-hatali-ciktigini-iddia-eden-suruculer-fabrika-onunde-eylem-yapti-40738336 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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google.com.tr/...
bu arada insanların hala hondaya yönelmesi biraz da ekonomik nedenlerden kaynaklanıyor bence. şu an 100 bin liraya alınabilecek normal donanım sedan otomatik bir civic bir de corolla var. muadil focus megane skoda jetta 10-15 bin lira daha pahalı.
Keşke hibriti gelse de benzin masrafını azaltsak. (dizel bana göre değil)
Yani: göçük ilk çıktığında Honda Türkiye deseydi ki: "araçlarımızda imalat hatası var, sorun düzeltilinceye kadar göçük meydana gelen modellerin satışı durdurulmuştur!"
Bir müddet bekledikten sonra da "isteyenlere göçüklü araçları 10.000TL liste fiyatının altında ve şikayetçi olmayacakları garantisini yazılı olarak vermeleri halinde satabiliriz".
Bence durum şu olurdu; millet araç parklarına saldırır, göçüklü aracı arar bulur "aha bunu istiyom" diye seve seve alırdı. Bütün göçüklü araçlar kapış kapış giderdi. Hiiiç de gündemde göçük sorunu falan olmazdı. Bu kadar grup kurulmaz, video çekilmez, ahkam kesilmez, trip atılmazdı. Yerme değil öğünç kaynağı haline gelirdi göçük. Akıllılık göstergesi olurdu. Ne olacak ki ufacık göçükten? Sürüşe mi engel sanki? Hangi araba ilk günkü gibi korunabiliyor ki sokaklara park ettikten sonra? Maksat arabayı daha ucuza almak değil mi? Göçük de neymiş?
Honda bu fırsatı kaçırdı işte, olayı lehine çeviremedi...
Buna pazarlama stratejisi diyorlar zaten.
Ama birde tersa koseden soyle bakmak lazim,bi arac esneme ile 2 bin km’de bile gocmeye basliyorsa onuda gecelim bazi shoowroomda ki araclarda dahi bu olusuyorsa ki tahmin ediyorum tira inip binerken esneme ile olusuyor.Bu ciddi bir sorundur.Bu kadar ince sac seneler gectikce sicagi sogugu yiyince ne olur?
Cogu memur emekli araci oldugu icin cok gundeme gelmemekle birlikte aracin kaputunun 150km hizdan sonra carsaf gibi dalgalandigi rivayeti dolasmakta.
Honda aradi gelin kopuk sıkıcaz gocugu duzeltip diye ben kabul etmedim.Dava acanlarin,davalari sonuclansin kabul etmiyorum cunku dedim.
Kabul edip gidenlerden birde ucret talep etmisler kullanici hatasi diye.
Yani Bu Honda ya cok basiretsiz bir yonetimin elinde ya da Honda TR’yi bitirmeye calisiyor.
Su olay X bir markada olsa,en az 3 bakim hediye edilir bir ton ayricalik saglanirdi.
Yeni modellerde olmadigi konusulmus gocuklerin bir rivayete gorede sacin ic kismina ek celik parca yapistirilmis.İcine kopukte ilaveten sıkilmis.Bu nasil bir sistemdir.Cin mali araclarda dahi bu kadar gayri ciddi arge olamaz.
Turk vatandasini bu kadar ezmeye kimsenin hakki olamaz,Devlette ezdirmemeli diyicem ama istihdama bu kadar ihtiyac duyarken anladigim kadari ile devet yetkilileri de sesini cikaramiyor.
Artik adalet guvenip beklemekten baska yapacak bir sey yoktur.
Gocugu takmayin alanlar ve aldiranlar icin almadan aldirmadan once lutfen esneme ile gocen arabanin Allah Korusun bir darbede ne olacagini dusunsunler.
Girdim youtuba onlarca sikayet videosu cekmisler anlamadigim bariz hatali bir uretimi olan yada deforme olan bir aracta illa tuketici hakem kuruluna veya mahkeme yoluna arac iadesi davasi acan yokmu bi emsal karar olsa insanlari madur edenler bayiler degil ureticiler.
Iste boyledir musteri algisi ben egeadan genel olarak memnundum bi kironik sorunmu bilmem ama sogukda sanki halat surtme sesi gibi birsey oluyor o da motor isininca geciyordu
isin ozu sayin honda turkiye marka algisi olarak cok buyuk bir algiya maruz kaliyorsunuz
KENDINDEN YAMULAN ARAC insanlara biraz kulak kabartin sonra azinizla kus tutsanizda o algi duzelmez pazarlama departmani honda turkiyenin galiba uyuyor
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