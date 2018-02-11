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Honda Civic sahipleri araçlarının hatalı üretildiği gerekçesiyle fabrika önünde eylem yaptı

Honda Civic FC5'in çok tartışılan C sütununda kronik göçük oluşmasının fabrika hatası olduğunu iddia eden birtakım araç sahibi fabrika önünde eylem yaparak sesini yetkililere duyurmaya çalıştı.
1 yıl
28,3b
1
97
Otomobil Teknolojileri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Honda Civic sahipleri araçlarının hatalı üretildiği gerekçesiyle fabrika önünde eylem yaptı
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Honda Civic FC5’in C sütunlarında kendi kendine göçük oluşması sorunu hâlâ daha çözüme kavuşmadı. Üretici firma herhangi bir kronik sorun olmadığını açıklasa da bu problem ile yüzleşen araç sahibi sayısı her geçen gün artıyor.

Araçların hatalı üretildiğini iddia eden Honda Civic FC5 sahibi yaklaşık 50 vatandaş Ankara’dan yola çıkarak otomobilin üretildiği fabrikaya yani Kocaeli’nin Çayırova ilçesine kadar gelerek fabrika önünde eylem yaptı. Araçlarının fabrika çıkışı hatalı olduğunu yazdıkları kâğıtları camlara yapıştıran sürücüler, TEM Otoyolu’nda yaklaşık 400 kilometre yol aldı.

Yetkililere sesini duyurmaya çalışan Cengiz Acıerik, aracın C sütunlarında kendi kendine oluşan göçükler olduğunu vurgulayarak, "Maddi imkânlarımızı zorlayarak, gerek kredi çekerek, gerekse birikimlerimizi dönüştürerek, 100 binlerce lira vererek aldığımız araçlarda yapılacak hiçbir tamir ve onarım işlemini kabul etmiyoruz. İşin daha da komik olan kısmı da bu tamir işleminin garanti kapsamı dışında tutulmasıdır. Araçlarımızda göçük bulunan bizler, sorun olmadığını kabul ettiğiniz araçlar ile değiştirilmesini istiyoruz” dedi.

Bir başka araç sahibi ise aracı ilk aldığında kaportada bir sorun olmadığını ancak ilerleyen zamanlarda neden olduğu belli olmayan dalgalanmaların meydana geldiği ve bu sorunun giderek arttığını belirtti.

Fabrika yetkililerine göre araçların fabrika çıkışında sorun yok

Fabrika yetkilileri ise, "Hâlihazırda kullanımda olan sınırlı sayıdaki Honda Civic FC5 modeli araçların C sütununda yaşandığı iddia edilen ve sebebi tespit edilemeyen minik kaporta göçükleri hakkında yapılan inceleme sonucunda, ilgili araçların fabrika çıkışlarında hiçbir sorunu olmadığı, gerek teknik ekiplerimizce, gerekse bağımsız ve tarafsız otoritelerce yapılan test ve incelemelerle kayıt altına alınmıştır." ifadelerini kullandı.

Honda Civc FC5 modelinde pek çok kullanıcının dert yakındığı C sütunu deformasyonu ile ilgili DonanımHaber Forum’da açılan bu konudan araç sahiplerinin yaşadığı problemleri ve yetkililerden aldıkları yanıtları okuyabilirsiniz.


http://www.hurriyet.com.tr/sifir-araclarinin-hatali-ciktigini-iddia-eden-suruculer-fabrika-onunde-eylem-yapti-40738336 Yorum Yaz
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nikony 1 yıl en beğenilen
Japon’lar onurlu insanlardı hani. Harakiri falan ne oldu değiştiremiyor musunuz araçları.
6 Yanıt Yanıtla +115
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Gediklii 1 yıl
forumdaki honda sahipleri halinden memnun gözlemlediğim kadarıyla.
2 Yanıt Yanıtla +59
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kkvan 1 yıl
Amerika’da olacaktı bu olay , adamın canına okurlardı valla.
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akahukuk 1 yıl
Değişim, bedel iadesi veya bedelde indirim haklarınızı kullanabilirsiniz. Yargı organları bu tür talepleriniz için vardır. Zaten bu konuda bazı tüketicilerin Bakanlık gibi kaynaklara yaptıkları başvurulara verilen resmi cevaplarda haklarını mahkemelerde aramaları gerektiği belirtilmiştir. Bu tür sorun yaşayan tüketicilerin hukuki süreci başlatması da aleyhlerine kullanılamaz. Detaylı bilgi için makalemizi inceleyebilirsiniz.
akahukuk.com.tr/...
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Alphace 1 yıl
japonya çelik skandalı
google.com.tr/...
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Navi 1 yıl
bu göçüklerin bilimsel bir açıklaması yok mu? teknik olarak neden oluyor? göçük estetik bir problem mi yoksa arka planda ciddi bir güvenlik zaafı yaratacak nedenler mi barındırıyor? herkes farklı telden çalıyor. bunun açıklaması bu kadar zor olmamalı. şu ana kadar da bir yasal karar ortaya çıkmalıydı.
bu arada insanların hala hondaya yönelmesi biraz da ekonomik nedenlerden kaynaklanıyor bence. şu an 100 bin liraya alınabilecek normal donanım sedan otomatik bir civic bir de corolla var. muadil focus megane skoda jetta 10-15 bin lira daha pahalı.
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ABABA2307 1 yıl Navi
Bence estetik, çünkü güvenlik kafesini oluşturan bölgede değil. Benim 2004 civic es/at'ımın sağ c sütununda da var. Kendiliğinden mi oldu, biri mi vurdu bilmiyorum ama var. Hiç de zararı yok sürüşe, aklıma bile gelmiyor varlığı. Sadece bu konuyu okuyunca hatırlıyorum. Benim için hiç de mesele değil bu göçük olayı. Nasip olursa yine civic sedan almayı düşünüyorum yılbaşına doğru.
Keşke hibriti gelse de benzin masrafını azaltsak. (dizel bana göre değil)
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ABABA2307 1 yıl
Bu göçük olayını tersten düşünen oldu mu hiç? Acaba tersi olsa ne olurdu

Yani: göçük ilk çıktığında Honda Türkiye deseydi ki: "araçlarımızda imalat hatası var, sorun düzeltilinceye kadar göçük meydana gelen modellerin satışı durdurulmuştur!"
Bir müddet bekledikten sonra da "isteyenlere göçüklü araçları 10.000TL liste fiyatının altında ve şikayetçi olmayacakları garantisini yazılı olarak vermeleri halinde satabiliriz".
Bence durum şu olurdu; millet araç parklarına saldırır, göçüklü aracı arar bulur "aha bunu istiyom" diye seve seve alırdı. Bütün göçüklü araçlar kapış kapış giderdi. Hiiiç de gündemde göçük sorunu falan olmazdı. Bu kadar grup kurulmaz, video çekilmez, ahkam kesilmez, trip atılmazdı. Yerme değil öğünç kaynağı haline gelirdi göçük. Akıllılık göstergesi olurdu. Ne olacak ki ufacık göçükten? Sürüşe mi engel sanki? Hangi araba ilk günkü gibi korunabiliyor ki sokaklara park ettikten sonra? Maksat arabayı daha ucuza almak değil mi? Göçük de neymiş?
Honda bu fırsatı kaçırdı işte, olayı lehine çeviremedi...
2 Yanıt Yanıtla
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Kragen 1 yıl ABABA2307
Tamam da burada asıl sorun insanların göçüğü bilmeden alması. Göçünce de kullanıcı hatası denmesi. Bu ayıplı mal satışına girer mi girmez mi bilmiyorum dava açanlar vardır sonucu görürüz. Ama Honda böyle bir sorun var serviste o bölgeye dolgu yapıyoruz buna göre alın indirim de yapmıyoruz dese yine eleştiri almazdı. Herkes kendi seçimi derdik alanlara. Ama hala kullanıcı hatası deniyor sorun bu.
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EUS 1 yıl ABABA2307
ABABA2307
Bu göçük olayını tersten düşünen oldu mu hiç? Acaba tersi olsa ne olurdu

Yani: göçük ilk çıktığında Honda Türkiye deseydi ki: "araçlarımızda imalat hatası var, sorun düzeltilinceye kadar göçük meydana gelen modellerin satışı durdurulmuştur!"
Bir müddet bekledikten sonra da "isteyenlere göçüklü araçları 10.000TL liste fiyatının altında ve şikayetçi olmayacakları garantisini yazılı olarak vermeleri halinde satabiliriz".
Bence durum şu olurdu; millet araç parklarına saldırır, göçüklü aracı arar bulur "aha bunu istiyom" diye seve seve alırdı. Bütün göçüklü araçlar kapış kapış giderdi. Hiiiç de gündemde göçük sorunu falan olmazdı. Bu kadar grup kurulmaz, video çekilmez, ahkam kesilmez, trip atılmazdı. Yerme değil öğünç kaynağı haline gelirdi göçük. Akıllılık göstergesi olurdu. Ne olacak ki ufacık göçükten? Sürüşe mi engel sanki? Hangi araba ilk günkü gibi korunabiliyor ki sokaklara park ettikten sonra? Maksat arabayı daha ucuza almak değil mi? Göçük de neymiş?
Honda bu fırsatı kaçırdı işte, olayı lehine çeviremedi...

Buna pazarlama stratejisi diyorlar zaten.
Ama birde tersa koseden soyle bakmak lazim,bi arac esneme ile 2 bin km’de bile gocmeye basliyorsa onuda gecelim bazi shoowroomda ki araclarda dahi bu olusuyorsa ki tahmin ediyorum tira inip binerken esneme ile olusuyor.Bu ciddi bir sorundur.Bu kadar ince sac seneler gectikce sicagi sogugu yiyince ne olur?
Cogu memur emekli araci oldugu icin cok gundeme gelmemekle birlikte aracin kaputunun 150km hizdan sonra carsaf gibi dalgalandigi rivayeti dolasmakta.
Honda aradi gelin kopuk sıkıcaz gocugu duzeltip diye ben kabul etmedim.Dava acanlarin,davalari sonuclansin kabul etmiyorum cunku dedim.
Kabul edip gidenlerden birde ucret talep etmisler kullanici hatasi diye.
Yani Bu Honda ya cok basiretsiz bir yonetimin elinde ya da Honda TR’yi bitirmeye calisiyor.
Su olay X bir markada olsa,en az 3 bakim hediye edilir bir ton ayricalik saglanirdi.
Yeni modellerde olmadigi konusulmus gocuklerin bir rivayete gorede sacin ic kismina ek celik parca yapistirilmis.İcine kopukte ilaveten sıkilmis.Bu nasil bir sistemdir.Cin mali araclarda dahi bu kadar gayri ciddi arge olamaz.
Turk vatandasini bu kadar ezmeye kimsenin hakki olamaz,Devlette ezdirmemeli diyicem ama istihdama bu kadar ihtiyac duyarken anladigim kadari ile devet yetkilileri de sesini cikaramiyor.
Artik adalet guvenip beklemekten baska yapacak bir sey yoktur.
Gocugu takmayin alanlar ve aldiranlar icin almadan aldirmadan once lutfen esneme ile gocen arabanin Allah Korusun bir darbede ne olacagini dusunsunler.
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ostrah 1 yıl
Satıştakilerin hiç umurlarında değil, almaya geleni de salladıkları bile yok, çözümü var başvurana çözüm buluyoruz, hatta reklam oluyor diyorlar, araba dediğimiz araçtır amaç değil fan olmaya gerek yok, düşman olmaya da a dan b ye götürsün işini görsün yeter.
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cLk 1 yıl
Aracı niye değiştirsinler. Değer kaybını öderler çok çok
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EmreGLC 1 yıl
Honda cıvıc alanlar sadece tasarımına aldanıp genç kesim insanlardır. Motoru çağ dışı 20 yıllık eski bir teknoloji. İç malzeme kalitesi vasat üstelik araçta nasıl bir yalıtım varsa evlere şenlik kızınız var diyesim var pardon cıvık bir cıvıc.
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Nirvana333 1 yıl EmreGLC
Tespitleriniz çok yerinde
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cem_b 1 yıl
Egea aracim vardi 2016 da almistim araci satali iki ay falan oldu dur bi hondaya gidip lpgli olan fiyati nedir diye dusunuyordum sayfayi okuduktan sonra aman ha oldum bide daha onceden takas dusunup gitmistim o resimdeki bayideki bayan 48 saydigi arabayi 72 bine sattim bayana neden bu kadar dusuk saydiniz deyince isinize gelirse egea ile hondayi bir tutamazsiniz diyip bizde sira var anlassak bile 2 ay beklersiniz demisti o gun moralim bozulmustu verdigi fiyattan fakat simdi o bayi deki Bayana TESEKKUREDIYORUM allah razi olsun uretimini bile dogru duzgun yapamadiginiz kendinden yamulan aracinizi satmadiginiz icin
Girdim youtuba onlarca sikayet videosu cekmisler anlamadigim bariz hatali bir uretimi olan yada deforme olan bir aracta illa tuketici hakem kuruluna veya mahkeme yoluna arac iadesi davasi acan yokmu bi emsal karar olsa insanlari madur edenler bayiler degil ureticiler.
Iste boyledir musteri algisi ben egeadan genel olarak memnundum bi kironik sorunmu bilmem ama sogukda sanki halat surtme sesi gibi birsey oluyor o da motor isininca geciyordu
isin ozu sayin honda turkiye marka algisi olarak cok buyuk bir algiya maruz kaliyorsunuz
KENDINDEN YAMULAN ARAC insanlara biraz kulak kabartin sonra azinizla kus tutsanizda o algi duzelmez pazarlama departmani honda turkiyenin galiba uyuyor
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Panthér 1 yıl
Arkadaşım aracında yok diyordu, geçen gün dükkanına gittiğimde aracı gösterdi; Sol arka tarafta göçük oluşmuş.
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dr.aty 1 yıl
Çok akut gelişen bir hadise değil hocam, zamanla oluşuyor. Yaşadığım şehirde takip ettiğim araçlar var, çoğunda yeni yeni oluşmaya başladı.
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