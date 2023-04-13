Honda'dan sıfır karbon hedefi için yeni iş birliği

Tam Boyutta Gör Honda, 2022 yılında açıkladığı sıfır karbon hedefi ve elektrifikasyon sürecini hızlandırmak için iş birliklerine imza atmaya devam ediyor. Hidrojenli araç çalışmaları için General Motors iş birliği ve Sony Mobility şirketi gibi öncü projeleri ile dikkat çeken Honda; Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) anlaşması, LG Energy Solution ile yeni üretim tesisi yatırımı gibi birçok şirket ile iş birliklerini duyurmaya devam ediyor.

Son olarak Honda ile Güney Kore merkezli çelik üreticisi POSCO arasında sıfır karbon çalışmalarına yönelik geniş kapsamlı iş birliği anlaşması gerçekleştirildi. Honda ve POSCO bu anlaşma ile konuyla ilgili araştırma çalışmalarına başladığını duyurdu.

Buna göre; hem Honda hem POSCO çevre ve elektrifikasyon teknolojileri gibi güçlü yönlerinden yararlanacak. Karbon nötrlüğüne yönelik girişimlerini daha da hızlandırmak isteyen iki marka, gelecek nesiller için sürdürülebilir bir dünya vizyonundan hareket ile iş birliklerini genişletmeye karar verdi.

Yapılan anlaşma kapsamında; hali hazırda iş ortaklıkları devam eden Honda ve POSCO sıfır karbon hedefleri için belirlenen önemli alanlarda hayata geçirilmek üzere iş birliği seçeneklerini araştıracak. Bu alanların başında elektrikli araçlar konusunda da en önemli başlık olan batarya ön plana çıkıyor. Özellikle temel batarya malzemelerinin tedarikinde iş birliği ve gelecek dönemdeki batarya malzemelerindeki teknik değişim konuları dikkat çekiyor.

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Geri dönüşüm başlığı içerisinde de karbon nötr bir toplumun gerçekleştirilmesine yönelik olarak geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanımının yaygınlaştırılması öne çıkıyor. Ayrıca geri dönüştürülmüş batarya malzemelerinin kullanıldığı kapalı döngü bir geri dönüşüm sisteminin kurulması da araştırma kapsamında yer alıyor.

Aynı zamanda üretimde kullanılan otomotiv çelik sacının kullanımı için araç ağırlığının azaltılmasını sağlayan ultra yüksek gerilimli sac ve üretim sürecinde sera gazı emisyonlarını azaltılan sac da araştırılacak. Son olarak e-Axle (elektrikli aks tahriki) için tahrik motorlarının seri üretiminde elektrikli çelik sac uygulaması da çalışmaya dahil edilecek.

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Honda'dan sıfır karbon hedefi için yeni iş birliği