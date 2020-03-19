Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Honda'dan Türkiye'deki üretime yönelik yeni açıklama

    Dün akşam saatlerinde Türkiye'deki üretimin sıkıntısız devam ettiğini açıklayan Honda, bugün açıklamasını güncelledi ve Gebze'deki üretime iki hafta koronavirüs arası vereceklerini duyurdu.
    1 gün
    2b
    1
    4
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Honda'dan Türkiye'deki üretime yönelik yeni açıklama
    Tam Boyutta Gör

    Türkiye’de faaliyet gösteren otomotiv firmalarından fabrikalarda üretime ara verme haberleri gelmeye devam ediyor. Ford ve Toyota’dan sonra Honda da Türkiye’deki üretimine ara vereceğini duyurdu.

    Honda, dün akşam saatlerinde İngiltere’deki Swindon fabrikasında üretimi durduracağını, Türkiye’de ise herhangi bir aksama olmadığını açıklamıştı. Japon otomotiv devi, bugün yeni bir yazılı açıklamada bulunarak Gebze’deki fabrikada 23 Mart – 6 Nisan tarihleri arasında üretime ara verileceğini duyurdu.

    İlginizi Çekebilir Avatar Ford Otosan, Gölcük'te üretime ara veriyor

    Ayrıca Bkz. "Ford ve Toyota, koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki üretime ara verdi"

    Honda’nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

    "Honda Türkiye, bugün çalışanlarına ve tedarikçilerine, Corona virüsü (COVID-19) salgınının etkisiyle Kocaeli Şekerpınar’daki üretim operasyonlarının geçici olarak askıya alınacağını bildirdi. Honda Türkiye fabrikasındaki üretim 23 Mart 2020’den itibaren askıya alınacak. Bu karar, tedarik zincirlerinde yaşanan zorlukların sonucunda alınmıştır.

    Şu anki plan 6 Nisan 2020 tarihinde üretimi yeniden başlatmaktır. Ancak bu durum hükümet kararları, sağlık otoritelerinin tavsiyeleri ile piyasa ve tedarik koşullarına bağlı olarak yeniden gözden geçirilecek ve duruma göre değerlendirilecektir."



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    pasa king (A A) 1 gün en beğenilen
    avrupadan parça gelmeyince araba fabrikaları üretimi mecbur durdurdu.
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 21 sa.
    Sağlık herşeyden önemlidir
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    pasa king (A A) 1 gün en beğenilen
    avrupadan parça gelmeyince araba fabrikaları üretimi mecbur durdurdu.
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 1 gün
    Dün akşamdan bugüne ne değişti vaka sayısı artınca mecbur ara verdi her şeyden önce sağlık
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    CapriceClassic 1 gün
    Bu gidişle 6 nisan çok iyimser bir tahmin. Bu corona belasının mayıs ayından önce sakinleyeceğini maalesef sanmıyorum ben.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 gün Maske sıkıntısına Razer da el atıyor 1 gün Android 11 önizleme sürümü Airdrop benzeri dosya paylaşım özelliğini gösterdi 1 gün Ajan 007'nin yeni telefonu Nokia 8.3 5G tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı 1 gün Netflix resmen duyurdu: Yayın kalitesi %25 düşüyor [Güncelleme] 1 gün 160 TL değerinde iki oyun, Epic Store'da ücretsiz oldu 1 gün Koronavirüs yüzünden eve kapananlar dijital içerik platformlarına koştu 1 gün Uzmanlar koronavirüs aşısı için acele edilmemesi gerektiğini iddia ediyor 1 gün Uygun fiyatlı Nokia 5.3 ve Nokia 1.3 tanıtıldı 1 gün Seagate IronWolf 510 NVMe SSD’lerini duyurdu 1 gün Nokia 5310 XpressMusic geri döndü 1 gün Lenovo Ryzen 7 4800U’lu Freesync destekli ince dizüstüsünü duyurdu 1 gün AB'den Netflix'e ilginç teklif: Yayın kalitesini düşürün 1 gün Yeni iPad Pro ne kadar güçlü? İşte AnTuTu skoru ve bir önceki iPad Pro ile kıyaslama 1 gün Samsung, One UI 2.5 arayüzü için kolları sıvadı 1 gün İçişleri Bakanı Soylu açıkladı: 9 bin 800 kişi karantina altında 1 gün Online Koronavirüs testi başladı: Koronavirüs riskiniz var mı öğrenin 1 gün Makyajlı Seat Ateca kış testlerinde görüntülendi 1 gün Yeni iPad Pro'nun yüksek çözünürlüklü duvar kağıtları internete düştü [İndir] 1 gün Galaxy Tab A 8.4 (2020) görselleri sızdırıldı 1 gün Huawei’den koronavirüs nedeniyle herkese 3 ay ek garanti 1 gün GÖRÜNTÜLENEN Honda'dan Türkiye'deki üretime yönelik yeni açıklama Sonraki Süper Lig ve diğer spor müsabakaları ertelendi 1 gün Vodafone şebeke adını ''Evde Kal TR'' olarak değiştirdi 1 gün Netflix Party üçüncü taraf eklentisi ile içerikleri birlikte izleyin 1 gün iPhone 9 modelinden müjde var: Hacimli üretime başlıyor 1 gün Galaxy M31 ülkemizde satışa sunuldu: İşte özellikleri ve fiyatı 1 gün Sağlık Bakanı Koca TBMM’de konuştu: “Virüsün bulaştırıcılık süresini bilmiyoruz” 1 gün Çin'de geliştirilen hızlı tanı kiti yarın Türkiye'de kullanılacak 1 gün Honor 30S'in tanıtılacağı tarih belli oldu 1 gün Macbook Pro'ya RX 5700 ekran kartı taktık. ASUS XG Station Pro inceleme 1 gün Google Chrome ve Chrome OS'e koronavirüs darbesi: Bir süre yenilik yok! 1 gün Bakan açıkladı: Uzaktan eğitim ne zaman başlayacak, nasıl yapılacak? 1 gün Redmi K30 Pro'nun ön kamera koruma sistemini gösteren bir video yayınlandı 1 gün Tüm uyarılara rağmen yaşlılar toplu taşıma kullanmaya devam ediyor 1 gün Ford ve Toyota, koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki üretime ara verdi 1 gün Yeni iPad Pro'nun merak edilen donanım özelliği açığa çıktı 1 gün Tesla’nın Fremont fabrikasına üretim yasağı 1 gün Yeni biyouyumlu materyal geliştirildi 1 gün WhatsApp özel bir koronavirüs sayfası hazırladı 1 gün DxOMark incelemelerine koronavirüs engeli 2 gün WD Black SN750 NVMe SSD incelemesi ve hız testi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PlayStation 5 teknik detayları resmen açıklandı
    DonanımHaber
    Mobil operatörlerden ortak açıklama
    DonanımHaber
    Online Koronavirüs testi başladı: Koronavirüs riskiniz var mı ...
    DonanımHaber
    Goat of Duty Steam'de Ücretsiz
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Teknik Özellikleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Geriye Uyumluluk Çıkışında 100 PlayStation 4 Oyu...
    Bölüm Sonu Canavarı
    2020 Volkswagen Polo Highline - kampana fren
    DH Forum
    Aracımı satmalı mıyım ?
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim