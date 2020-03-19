Honda'dan Türkiye'deki üretime yönelik yeni açıklama

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Türkiye’de faaliyet gösteren otomotiv firmalarından fabrikalarda üretime ara verme haberleri gelmeye devam ediyor. Ford ve Toyota’dan sonra Honda da Türkiye’deki üretimine ara vereceğini duyurdu.

Honda, dün akşam saatlerinde İngiltere’deki Swindon fabrikasında üretimi durduracağını, Türkiye’de ise herhangi bir aksama olmadığını açıklamıştı. Japon otomotiv devi, bugün yeni bir yazılı açıklamada bulunarak Gebze’deki fabrikada 23 Mart – 6 Nisan tarihleri arasında üretime ara verileceğini duyurdu.

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Honda’nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Honda Türkiye, bugün çalışanlarına ve tedarikçilerine, Corona virüsü (COVID-19) salgınının etkisiyle Kocaeli Şekerpınar’daki üretim operasyonlarının geçici olarak askıya alınacağını bildirdi. Honda Türkiye fabrikasındaki üretim 23 Mart 2020’den itibaren askıya alınacak. Bu karar, tedarik zincirlerinde yaşanan zorlukların sonucunda alınmıştır.

Şu anki plan 6 Nisan 2020 tarihinde üretimi yeniden başlatmaktır. Ancak bu durum hükümet kararları, sağlık otoritelerinin tavsiyeleri ile piyasa ve tedarik koşullarına bağlı olarak yeniden gözden geçirilecek ve duruma göre değerlendirilecektir."

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