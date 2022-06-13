Honda'dan üç tekerlekli elektrikli scooter: Striemo

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Honda'nın 2017 yılında başlattığı yeni iş geliştirme programı Ignition’a ait ikinci ticari girişim olan Striemo Inc., kendi adını taşıyan Striemo üç tekerlekli elektrikli scooter'ını tanıttı.

Striemo, kullanıcının dengesini korumasını kolaylaştıran yapısı ile yavaş yürümekten bisiklete binme hızına kadar farklı hız kademeleri sunarak daha az düşme olasılığı ile dengeli bir sürüş sağlamayı hedefliyor. Ağırlık merkezi dengesinin milimetrenin onda birine göre hesaplanan hassas tasarımı ve ‘Striemo’ için geliştirilen orijinal denge destek mekanizması, tek kişilik ulaşım aracının farkını ortaya koyuyor.

Yeni tek kişilik ulaşım aracı Striemo’nun 2022 yılı bitmeden Japonya’da, 2023 yılında ise Avrupa’da satışa çıkması hedefleniyor. Katlanabilir yapısı sayesinde taşıma kolaylığı da sağlayan elektrikli scooter'ın öne çıkan özellikleri şöyle:

Ölçüler: 1090 mm uzunluk, 480 mm genişlik, 1180 mm yükseklik

Ağırlık: 20 kg

Azami hız: 25 km/s

Sürüş modu: 6 km/s, 15 km/s ve 25 km/s hızda üç farklı mod

Menzil: 30 km

Şarj süresi: 3.5 saat

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Striemo’nun hayata geçirilmesine yönelik olarak konuşan yeni ticari girişim Striemo Inc.'in Kurucu Ortağı ve CEO’su Yotaro Mori, “Ulaşımın eğlenceli faktörlerinden biri de keşif ve ilk karşılaşmalar. Striemo'yu daha fazla sayıda insanın bu eğlenceyi yaşaması arzusu ve herkesin ayakkabılarını giymek gibi anlık olarak dışarı çıkabileceği bir ulaşım aracı yaratma fikrinden yola çıkarak geliştirdik.

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Striemo, Honda'da motosiklet geliştirme konusundaki deneyimlerimden edindiğimiz ‘insan araştırmaları’ alanındaki bilgi birikimleri ile geliştirilen yeni bir ulaşım aracı. Amacımız, Striemo'yu dünyanın her yerinde insanların günlük yaşamlarında en sık kullandığı ulaşım ürünlerinden biri haline getirmek ve insanların hareket özgürlüğünün tadını çıkaracağı daha iyi bir dünya yaratmak” dedi.

Honda’nın Kıdemli Genel Müdürü ve Ignition Program Başkanı Shinji Aoyama ise; “Honda'nın mücadeleci bir ruha sahip birçok ortağı bulunuyor. Yeni ticari girişimimiz olan Striemo Inc.’i Ignition programımız aracılığıyla destekleyeceğiz. Honda olarak her zaman inovasyon girişimlerini hızlandırmaya ve iş geliştirme için yeni fikirlere destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

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