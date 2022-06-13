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    Xiaomi Electric Scooter 4 Pro yakında Avrupa'da piyasaya sürülecek

    Xiaomi'nin son elektrikli scooter modellerinden birisi olan Xiaomi Electric Scooter 4 Pro, bir sertifika sitesinde göründü. Görünüşe göre Xiaomi Electric Scooter 4 Pro yakında Avrupa'da olacak.
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    Xiaomi Electric Scooter 4 Pro yakında Avrupa'da
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    Xiaomi'nin elektrikli scooter modeli Xiaomi Electric Scooter 4 Pro, bir sertifika sitesinde göründü. Avrupa Uygunluk Beyanı sertifikasını alan Xiaomi Electric Scooter 4 Pro, görünüşe göre yakında Avrupa'da satışa sunulacak.

    Xiaomi Electric Scooter 4 Pro geliyor

    Günümüzde ulaşım için farklı yollar mevcut. Bunlardan birisi de son yıllarda oldukça meşhur olan elektrikli scooterlar. Elektrik ile daha uyguna yol almak gibi büyük bir avantaj sağlayan bu cihazlar, aynı zamanda oldukça küçük olmaları nedeniyle hem daha rahat yol almanıza olanak sağlıyor hem de durakladığınız yerde park yeri bulma gibi bir derdiniz kalmıyor. Hal böyle olunca Xiaomi gibi büyük firmaların da bu pazara girmesi kaçınılmazdı.  

    Şimdi dünyanın en çok tercih edilen elektrikli scooter markalarından birisi olan Xiaomi, Xiaomi Electric Scooter 4 Pro modelini Avrupa'da satışa sunmaya hazırlanıyor. Avrupa Uygunluk Beyanı sertifikasını alırken görünen Xiaomi Electric Scooter 4 Pro, görünüşe göre yakın bir tarihte bir lansman ile karşımıza çıkacak. Ayrıca görsellerde Xiaomi Electric Scooter 4 Pro'nun İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Almanca, Lehçe ve Fransızca dil desteklerine sahip olduğu da gözden kaçmıyor.

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    hamza5806 3 gün önce

    aga kalk atinanın fethi

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    hamza5806 3 gün önce

    aga kalk mavi vatan

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    HA-DH 5 gün önce

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