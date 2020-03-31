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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Honda, dikkat dağıtıcı bulduğu dokunmatik klima kontrollerinden vazgeçti

    Honda Jazz'ın klima kontrollerinde dokunmatik ayarlardan fiziksel düğmelere geri dönüş yapan Japon üretici, neden böyle bir karar verdiklerini Autocar'a açıkladı.
    2 sa.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Honda, dikkat dağıtıcı bulduğu dokunmatik klima kontrollerinden vazgeçti
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    Son yıllarda otomotiv sektöründe fiziksel tuş sayısını olabildiğince azaltma yarışı söz konusu. Neredeyse aracın tüm ayarlarını dokunmatik ekranlar üzerinden yapmak mümkün. Japon üretici Honda ise bu akımın aksi yönünde hareket ederek yeni nesil Jazz modelinin klima ayarlarında dokunmatik ekrandan fiziksel düğmelere dönüş yaptı.

    2020 Honda Jazz’ın proje lideri Takeki Tanaka, araçta yeniden fiziksel kontrol düğmelerine yer vermelerinin nedenini Autocar’a anlattı. Bunu sürücünün dikkat dağınıklığını en aza indirmek için yaptıklarını belirten Tanaka, “Müşterilerimizden dokunmatik ekran üzerinden ayar yapmanın çok zor ve dikkat dağıtıcı olduğuna dair geri dönüşler aldık” dedi. Önceki sistemin sürücüyü ekrana bakmak zorunda bıraktığını, bu nedenle mantıksız bir seçim olduğunu da sözlerine ekledi.

    Honda, dikkat dağıtıcı bulduğu dokunmatik klima kontrollerinden vazgeçti
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    Güncel modelin konsolu

    İlginizi Çekebilir Avatar 2020 Honda Jazz'daki hibrit sistemin detayları ortaya çıktı

    Japon üretici, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada 2020 Honda Jazz’ın bilgi eğlence sisteminde daha sade bir arayüz kullandıklarını belirtmişti. Bu nedenle sürücünün, özellikle sık kullandığı ayarlar için bir önceki modele göre yüzde 58 daha az zaman ve çaba harcadığı ifade edilmişti. Tanaka, klima kontrol sistemi gibi sık kullanılan fonksiyonlarda fiziksel düğmelere dönüş yapmalarının da bu iyileşmede büyük etkisi olduğunu söyledi.

    Ayrıca Bkz. "Honda, Çin'deki en lüks SUV modeli Avancier'ı makyajladı"

    2020 Honda Jazz’ın bilgi-eğlence sistemi, daha sade bir arayüze sahip olmanın yanı sıra eskisinden daha teknolojik olmasıyla da öne çıkıyor. Zira araçta, aynı anda birden çok komutu anlayabilen “Honda Personal Assistant” isimli bir yapay zeka asistanı bulunuyor. “Ok Honda” komutuyla aktif edilebilen bu sistemi de aracın fonksiyonlarını ve navigasyon sistemini kontrol etmek için kullanmak mümkün.

    Yalnızca hibrit motorla satılacağı açıklanan 2020 Honda Jazz, bu yılın ortasında Avrupa’da satışa sunulacak.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    MÜŞAVİR 2 sa. en beğenilen
    Biz de klima kontrolleri ekrandan yapılıyor diye C3 ten vazgeçmiştik geçen sene.
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    yc#1 (Yavuz Can) 1 sa. MÜŞAVİR
    C4 Cactus ve 308'de de beğenmemiştim. Seyir halinde gözün yoldan ayrılmasına sebep oluyor.
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    Karbon 12 1 sa.
    Sonunda ergonomi kitabının kapağını açtılar demek. Bravo.

    edit: pardon, acele etmişim, açmamışlar. Müşterilerden geri dönüşü beklemişler. Şaşırmıştım zaten. O zaman, bravo müşterilere.
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    temlik 2 sa.
    Dokunmatik biraz sıkıntılı.
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    trexin (fatih ) 2 sa.
    Illaki dokunmatik olacak butun araclarda. Fiziksel tus kalmayacak belki 5 belki 10 sene sonra. Dikkat dagitmasin istiyorlarsa arac ici sesli kontrol sistemlerini gelistirsinler.
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    porsche911gt2 2 sa.
    kesinlikle doğru karar. elle sağlanan kontroller daha sezgisel oluyor
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    MÜŞAVİR 2 sa. en beğenilen
    Biz de klima kontrolleri ekrandan yapılıyor diye C3 ten vazgeçmiştik geçen sene.
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    yc#1 (Yavuz Can) 1 sa. MÜŞAVİR
    C4 Cactus ve 308'de de beğenmemiştim. Seyir halinde gözün yoldan ayrılmasına sebep oluyor.
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    Zibidi Gonzales 2 sa.
    hastayım bu caponlara
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