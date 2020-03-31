Honda, dikkat dağıtıcı bulduğu dokunmatik klima kontrollerinden vazgeçti

Tam Boyutta Gör

Son yıllarda otomotiv sektöründe fiziksel tuş sayısını olabildiğince azaltma yarışı söz konusu. Neredeyse aracın tüm ayarlarını dokunmatik ekranlar üzerinden yapmak mümkün. Japon üretici Honda ise bu akımın aksi yönünde hareket ederek yeni nesil Jazz modelinin klima ayarlarında dokunmatik ekrandan fiziksel düğmelere dönüş yaptı.

2020 Honda Jazz’ın proje lideri Takeki Tanaka, araçta yeniden fiziksel kontrol düğmelerine yer vermelerinin nedenini Autocar’a anlattı. Bunu sürücünün dikkat dağınıklığını en aza indirmek için yaptıklarını belirten Tanaka, “Müşterilerimizden dokunmatik ekran üzerinden ayar yapmanın çok zor ve dikkat dağıtıcı olduğuna dair geri dönüşler aldık” dedi. Önceki sistemin sürücüyü ekrana bakmak zorunda bıraktığını, bu nedenle mantıksız bir seçim olduğunu da sözlerine ekledi.

Tam Boyutta Gör

Güncel modelin konsolu

İlginizi Çekebilir

2020 Honda Jazz'daki hibrit sistemin detayları ortaya çıktı

Japon üretici, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada 2020 Honda Jazz’ın bilgi eğlence sisteminde daha sade bir arayüz kullandıklarını belirtmişti. Bu nedenle sürücünün, özellikle sık kullandığı ayarlar için bir önceki modele göre yüzde 58 daha az zaman ve çaba harcadığı ifade edilmişti. Tanaka, klima kontrol sistemi gibi sık kullanılan fonksiyonlarda fiziksel düğmelere dönüş yapmalarının da bu iyileşmede büyük etkisi olduğunu söyledi.

Ayrıca Bkz. "Honda, Çin'deki en lüks SUV modeli Avancier'ı makyajladı"

2020 Honda Jazz’ın bilgi-eğlence sistemi, daha sade bir arayüze sahip olmanın yanı sıra eskisinden daha teknolojik olmasıyla da öne çıkıyor. Zira araçta, aynı anda birden çok komutu anlayabilen “Honda Personal Assistant” isimli bir yapay zeka asistanı bulunuyor. “Ok Honda” komutuyla aktif edilebilen bu sistemi de aracın fonksiyonlarını ve navigasyon sistemini kontrol etmek için kullanmak mümkün.

Yalnızca hibrit motorla satılacağı açıklanan 2020 Honda Jazz, bu yılın ortasında Avrupa’da satışa sunulacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.