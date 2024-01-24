Eşarj, Türkiye'deki şarj istasyonu sayısını 1.000'e yükseltti: Eşarj'da yüzde 20 indirim başladı!

Tam Boyutta Gör Enerjisa Enerji iştiraki olarak faaliyet gösteren elektrikli araç şarj istasyonu operatörü Eşarj, Türkiye’deki elektrikli araç şarj istasyonu sayısını 1.000’e yükseltti. 1.000’inci istasyon İstanbul’da Aqua Florya’ya kuruldu. Eşarj böylece 2023 yılı sonuna kadar 81 ilde 1.000 şarj istasyonu sözünü yerine getirdi.

1.800 soketin 1.200’ü hızlı şarjı destekliyor

Eşarj’ın 81 ilde 1.000 istasyonunda toplam 1.800 soket bulunuyor. Eşarj, soket sayısını bir yılda üç kat artırmayı başardı. Soketlerden 1.200’ü yüksek hızlı DC şarjı destekliyor. 20’nin üzerinde sokette ise 360 kW çok yüksek hızlı DC şarj hizmeti sunuluyor.

Tam Boyutta Gör Enerjisa Enerji CEO’su ve Eşarj Yönetim Kurulu Başkanı Murat Pınar, müşterilere daha iyi deneyim sunmak için hızlı şarj istasyonu sayılarını artırdıklarını vurgulayarak şunları söyledi:

“Eşarj olarak sadece elektrikli şarj altyapısı kurarak hızlıca istasyon çoğaltmayı değil, Türkiye’nin dört bir yanını müşterilerimize iyi bir deneyim sunmak ve değerli vakitlerini doğru değerlendirmelerini sağlamak adına hızlı şarj istasyonları ile büyümeyi hedefledik. İstasyonlarımızın konumlarını da ilgili noktalardaki araç trafiğine yani ihtiyacına ve potansiyeline göre belirledik. Yeni teknoloji yatırımlarımız ile hızımızı artırmaya ve şarjlanma işlemini kolay ve ülkemizin elektrikli araç dönüşümü için motive edici noktalar yaratmaya odaklıyoruz.“

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2008 yılında kurulan Eşarj’ın bugüne kadar müşterilerine 1 milyona yakın defa hizmet verdiğini belirten Eşarj Genel Müdürü Barış Altınay, ”Ülke genelinde 1.000 şarj istasyonu hedefi vermiştik ve bu hedefe koşarken tüketicilerin ihtiyaçlarını, artan talep noktalarını iyi belirleyerek buna göre yayılım gösterdik. Kurulduğumuz günden bu yana 1 milyona yakın şarjlanma gerçekleştirerek yeni bir rekor kırdık.” dedi.

Eşarj, 26 Ocak’a kadar yüzde 20 indirimli

Eşarj, 1.000 istasyon hedefine ulaşma başarını indirimlerle kutluyor. Tüm Eşarj müşterileri 24-24-26 Ocak 2024 tarihlerinde tüm Eşarj istasyonlarında yüzde 20 indirimli olarak araçlarını şarj edebilecek.

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