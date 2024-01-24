Eşarj, Türkiye'deki şarj istasyonu sayısını 1.000'e yükseltti: Eşarj'da yüzde 20 indirim başladı!

1.800 soketin 1.200’ü hızlı şarjı destekliyor
Eşarj’ın 81 ilde 1.000 istasyonunda toplam 1.800 soket bulunuyor. Eşarj, soket sayısını bir yılda üç kat artırmayı başardı. Soketlerden 1.200’ü yüksek hızlı DC şarjı destekliyor. 20’nin üzerinde sokette ise 360 kW çok yüksek hızlı DC şarj hizmeti sunuluyor.
“Eşarj olarak sadece elektrikli şarj altyapısı kurarak hızlıca istasyon çoğaltmayı değil, Türkiye’nin dört bir yanını müşterilerimize iyi bir deneyim sunmak ve değerli vakitlerini doğru değerlendirmelerini sağlamak adına hızlı şarj istasyonları ile büyümeyi hedefledik. İstasyonlarımızın konumlarını da ilgili noktalardaki araç trafiğine yani ihtiyacına ve potansiyeline göre belirledik. Yeni teknoloji yatırımlarımız ile hızımızı artırmaya ve şarjlanma işlemini kolay ve ülkemizin elektrikli araç dönüşümü için motive edici noktalar yaratmaya odaklıyoruz.“
2008 yılında kurulan Eşarj’ın bugüne kadar müşterilerine 1 milyona yakın defa hizmet verdiğini belirten Eşarj Genel Müdürü Barış Altınay, ”Ülke genelinde 1.000 şarj istasyonu hedefi vermiştik ve bu hedefe koşarken tüketicilerin ihtiyaçlarını, artan talep noktalarını iyi belirleyerek buna göre yayılım gösterdik. Kurulduğumuz günden bu yana 1 milyona yakın şarjlanma gerçekleştirerek yeni bir rekor kırdık.” dedi.
Eşarj, 26 Ocak’a kadar yüzde 20 indirimli
Eşarj, 1.000 istasyon hedefine ulaşma başarını indirimlerle kutluyor. Tüm Eşarj müşterileri 24-24-26 Ocak 2024 tarihlerinde tüm Eşarj istasyonlarında yüzde 20 indirimli olarak araçlarını şarj edebilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.