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    Eşarj, Türkiye'deki şarj istasyonu sayısını 1.000'e yükseltti: Eşarj'da yüzde 20 indirim başladı!

    Elektrikli araç şarj istasyonu operatörü Eşarj, son kurulumu yapılan istasyonla birlikte Türkiye'de 1.000 istasyona ulaştı. Bunun şerefine yüzde 20 indirimli şarj kampanyası başladı.
    Eşarj, Türkiye'deki şarj istasyonu sayısını 1.000'e yükseltti Tam Boyutta Gör
    Enerjisa Enerji iştiraki olarak faaliyet gösteren elektrikli araç şarj istasyonu operatörü Eşarj, Türkiye’deki elektrikli araç şarj istasyonu sayısını 1.000’e yükseltti. 1.000’inci istasyon İstanbul’da Aqua Florya’ya kuruldu. Eşarj böylece 2023 yılı sonuna kadar 81 ilde 1.000 şarj istasyonu sözünü yerine getirdi.

    1.800 soketin 1.200’ü hızlı şarjı destekliyor

    Eşarj’ın 81 ilde 1.000 istasyonunda toplam 1.800 soket bulunuyor. Eşarj, soket sayısını bir yılda üç kat artırmayı başardı. Soketlerden 1.200’ü yüksek hızlı DC şarjı destekliyor. 20’nin üzerinde sokette ise 360 kW çok yüksek hızlı DC şarj hizmeti sunuluyor.

    Eşarj, Türkiye'deki şarj istasyonu sayısını 1.000'e yükseltti Tam Boyutta Gör
    Enerjisa Enerji CEO’su ve Eşarj Yönetim Kurulu Başkanı Murat Pınar, müşterilere daha iyi deneyim sunmak için hızlı şarj istasyonu sayılarını artırdıklarını vurgulayarak şunları söyledi:

    “Eşarj olarak sadece elektrikli şarj altyapısı kurarak hızlıca istasyon çoğaltmayı değil, Türkiye’nin dört bir yanını müşterilerimize iyi bir deneyim sunmak ve değerli vakitlerini doğru değerlendirmelerini sağlamak adına hızlı şarj istasyonları ile büyümeyi hedefledik. İstasyonlarımızın konumlarını da ilgili noktalardaki araç trafiğine yani ihtiyacına ve potansiyeline göre belirledik. Yeni teknoloji yatırımlarımız ile hızımızı artırmaya ve şarjlanma işlemini kolay ve ülkemizin elektrikli araç dönüşümü için motive edici noktalar yaratmaya odaklıyoruz.“

    2008 yılında kurulan Eşarj’ın bugüne kadar müşterilerine 1 milyona yakın defa hizmet verdiğini belirten Eşarj Genel Müdürü Barış Altınay, ”Ülke genelinde 1.000 şarj istasyonu hedefi vermiştik ve bu hedefe koşarken tüketicilerin ihtiyaçlarını, artan talep noktalarını iyi belirleyerek buna göre yayılım gösterdik. Kurulduğumuz günden bu yana 1 milyona yakın şarjlanma gerçekleştirerek yeni bir rekor kırdık.” dedi.

    Eşarj, 26 Ocak’a kadar yüzde 20 indirimli

    Eşarj, 1.000 istasyon hedefine ulaşma başarını indirimlerle kutluyor. Tüm Eşarj müşterileri 24-24-26 Ocak 2024 tarihlerinde tüm Eşarj istasyonlarında yüzde 20 indirimli olarak araçlarını şarj edebilecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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