Honda'nın elektrikli otomobil konseptine Red Dot tasarım ödülü

Dünyanın en prestijli uluslararası ödülleri arasında yer alan Red Dot Tasarım Ödülleri’nde 2024 yılı Tasarım Konsepti kategorisinin kazananları açıklandı. Honda 0 Serisi'nin amiral gemisi konsept modeli Saloon, Tasarım Konsepti kategorisinde 'Red Dot: En iyinin en iyisi 2024' ödülünü kazandı.
Honda 0 Serisi’nin amiral gemisi: Saloon
Önden arkaya doğru yükselen yumuşak geçişli tasarım çizgisiyle dikkat çeken, alçak ve geniş bir yapıya sahip 0 Serisi’nin amiral gemisi Saloon, dış tasarımıyla aracın esnekliğini ve dinamizmini vurguluyor. Dik yan camlar geniş bir yan açı oluştururken, konsept modelin gövde formu da lastikleri vurgulamak üzere eşiklere doğru daralıyor. İç tasarımda da gelişmiş kullanıcı dostu arayüzü (UI) ve insan makine arayüzü (HMI) özellikleri bulunuyor.
Gövdesinin alçak yapısının yansıttığı sportif çizgiler, Saloon modelini öne çıkarırken; aynı zamanda konsept model, göründüğünden daha geniş ve ferah bir iç mekan da sunuyor. CES’te ilk Honda 0 Serisi’nin sedan konseptine dayanacağı da açıklanırken; Saloon sedan konseptini temel alacak olan serinin ilk modelinin 2026 yılında ABD'de ve daha sonra Japonya, Avrupa gibi diğer pazarlarda da satışa sunulacağı belirtildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.