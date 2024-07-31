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    Honda'nın elektrikli otomobil konseptine Red Dot tasarım ödülü

    Honda 0 Serisi'nin amiral gemisi konsept modeli Saloon, Tasarım Konsepti kategorisinde 'Red Dot: En iyinin En İyisi' ödülünü kazandı. Honda 0 Serisi'nin diğer konsept modeli Space-Hub da ödül aldı.

    Dünyanın en prestijli uluslararası ödülleri arasında yer alan Red Dot Tasarım Ödülleri’nde 2024 yılı Tasarım Konsepti kategorisinin kazananları açıklandı. Honda 0 Serisi'nin amiral gemisi konsept modeli Saloon, Tasarım Konsepti kategorisinde 'Red Dot: En iyinin en iyisi 2024' ödülünü kazandı.

    Honda 0 Serisi’nin amiral gemisi: Saloon 

    Honda'nın elektrikli otomobil konseptine Red Dot tasarım ödülü Tam Boyutta Gör
    Honda 0 Serisi, markanın küresel elektrikliye geçiş yaklaşımının en son adımı olarak 2024 yılının ocak ayında Amerika Las Vegas’ta düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) tanıtıldı. Saloon ve Space-Hub konseptleri, Honda'nın gelecekteki elektrikli araç gelişiminin temelini oluşturan ‘İnce, hafif ve akıllı’ prensipleri ile tasarlandı.

    Önden arkaya doğru yükselen yumuşak geçişli tasarım çizgisiyle dikkat çeken, alçak ve geniş bir yapıya sahip 0 Serisi’nin amiral gemisi Saloon, dış tasarımıyla aracın esnekliğini ve dinamizmini vurguluyor. Dik yan camlar geniş bir yan açı oluştururken, konsept modelin gövde formu da lastikleri vurgulamak üzere eşiklere doğru daralıyor. İç tasarımda da gelişmiş kullanıcı dostu arayüzü (UI) ve insan makine arayüzü (HMI) özellikleri bulunuyor.

    Gövdesinin alçak yapısının yansıttığı sportif çizgiler, Saloon modelini öne çıkarırken; aynı zamanda konsept model, göründüğünden daha geniş ve ferah bir iç mekan da sunuyor. CES’te ilk Honda 0 Serisi’nin sedan konseptine dayanacağı da açıklanırken; Saloon sedan konseptini temel alacak olan serinin ilk modelinin 2026 yılında ABD'de ve daha sonra Japonya, Avrupa gibi diğer pazarlarda da satışa sunulacağı belirtildi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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