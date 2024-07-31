Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Dünyanın en prestijli uluslararası ödülleri arasında yer alan Red Dot Tasarım Ödülleri’nde 2024 yılı Tasarım Konsepti kategorisinin kazananları açıklandı. Honda 0 Serisi'nin amiral gemisi konsept modeli Saloon, Tasarım Konsepti kategorisinde 'Red Dot: En iyinin en iyisi 2024' ödülünü kazandı.

Honda 0 Serisi’nin amiral gemisi: Saloon

Tam Boyutta Gör Honda 0 Serisi, markanın küresel elektrikliye geçiş yaklaşımının en son adımı olarak 2024 yılının ocak ayında Amerika Las Vegas’ta düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) tanıtıldı. Saloon ve Space-Hub konseptleri, Honda'nın gelecekteki elektrikli araç gelişiminin temelini oluşturan ‘İnce, hafif ve akıllı’ prensipleri ile tasarlandı.

Önden arkaya doğru yükselen yumuşak geçişli tasarım çizgisiyle dikkat çeken, alçak ve geniş bir yapıya sahip 0 Serisi’nin amiral gemisi Saloon, dış tasarımıyla aracın esnekliğini ve dinamizmini vurguluyor. Dik yan camlar geniş bir yan açı oluştururken, konsept modelin gövde formu da lastikleri vurgulamak üzere eşiklere doğru daralıyor. İç tasarımda da gelişmiş kullanıcı dostu arayüzü (UI) ve insan makine arayüzü (HMI) özellikleri bulunuyor.

Tesla'da yazılım sorunu: 1,8 milyon araç geri çağırılıyor 17 sa. önce eklendi

Gövdesinin alçak yapısının yansıttığı sportif çizgiler, Saloon modelini öne çıkarırken; aynı zamanda konsept model, göründüğünden daha geniş ve ferah bir iç mekan da sunuyor. CES’te ilk Honda 0 Serisi’nin sedan konseptine dayanacağı da açıklanırken; Saloon sedan konseptini temel alacak olan serinin ilk modelinin 2026 yılında ABD'de ve daha sonra Japonya, Avrupa gibi diğer pazarlarda da satışa sunulacağı belirtildi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Honda'nın elektrikli otomobil konseptine Red Dot tasarım ödülü