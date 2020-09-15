Honda'nın yeni elektrikli otomobil konseptinden ilk teaser geldi

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Japon otomotiv devi Honda, 2020 Pekin Uluslararası Otomobil Fuarı'nda sergileyeceği ürünlerle ilgili ilk detayları paylaştı.

Şirket tarafından paylaşılan bilgiye göre, Honda standının parlayan yıldızı yeni bir konsept otomobil olacak. Söz konusu konsept, Honda'nın Çin'de satışa sunacağı ilk tamamen elektrikli otomobilin ön gösterimi olarak karşımıza çıkacak. Honda, henüz ismi açıklanmayan konsept ile ilgili bir teaser görseli de paylaştı. Görünen o ki Japon marka, ilk seri üretim elektrikli otomobili Honda e'nin ardından daha agresif bir tasarıma geçiş yapacak.

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Honda'nın elektrikli araç konseptine ilişkin ipucu görseline baktığımızda ince aydınlatmaların LED gündüz farlarıyla sarılı olduğunu görüyoruz. Üst taraftaki LED şerit ön bölümde boylu boyunca uzanıyor. Alt kısım otomobilin diğer bölümleri gibi oldukça karanlık fakat bu alanda geleneksel bir ızgara tasarımına yer verilmemesini bekleyebiliriz. Onun yerine büyük ve aydınlatılmış bir Honda logosu dikkat çekiyor. Tamponun alt kısmında da ince LED sis farları göze çarpıyor.

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Konseptin diğer bölümleri fazla belirgin olmadığı için yorum yapmak zor ancak yan aynaların olmayışı bu alanda kameralara yer verilmiş olduğu ihtimalini akıllara getiriyor. Ayrıca son dönemde karşımıza çıkan seri üretim araçlarda da gördüğümüz gizli kapı kolları da Honda'nın elektrikli otomobil konseptinin özellikleri arasında bulunacak gibi görünüyor. Otomobildeki büyük jantların tasarımı da oldukça dikkat çekici görünüyor.

Honda, Pekin'deki fuarda yeni elektrikli otomobil konseptinin yanı sıra CR-V PHEV'i de görücüye çıkaracak. Söz konusu model, Japon markanın Çin'de satışa sunacağı ilk şarj edilebilir hibrit model olarak öne çıkıyor. Bunun yanı sıra diğer elektrik destekli modeller de yine Honda'nın standında yerini almış olacak.

2020 Pekin Uluslararası Otomobil Fuarı 26 Eylül - 5 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek. Fuarın 21 - 30 Nisan tarihleri arasında düzenlenmesi planlanıyordu fakat koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.

https://global.honda/newsroom/news/2020/4200915eng.html

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