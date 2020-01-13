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    Honda S2000, yeni aksesuarlarıyla Tokyo'da sergilendi

    Japon üretici Honda, sevilen roadster modeli S2000'in 20'inci yıl dönümünü özel bir prototiple kutladı. Honda S2000 prototipi, yeni parçaları ve güncellenen süspansiyon sistemiyle Tokyo'da sahne aldı.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Honda S2000, yeni aksesuarlarıyla Tokyo'da sergilendi
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    Japon üretici, büyük bir hayran kitlesine sahip olan Honda S2000’in 20. yaş gününü Tokyo Auto Salon’da sergilediği özel bir prototiple kutladı. Söz konusu prototipin üzerinde S2000 için hazırlanan bazı yeni parçalar bulunuyor.

    Honda S2000’in 20. yıl özel prototipine baktığımızda, sevilen roadster’ın aerodinamik performansını iyileştirmeye yönelik parçaların tercih edildiğini görüyoruz. Standart ön tamponun yerine daha büyük ve agresif görünen hava girişlerine sahip yeni bir parça kullanılmış. Söz konusu tamponun kenarındaki çıkıntılar sayesinde tekerleklere etki eden hava akımının azaltılması sağlanmış.

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    Siyah renkli Yokohama Advan Racing jantların ve arka spoyler gibi parçaların da kullanıldığı Honda S2000 prototipinin içerisinde kırmızı döşemelere ve yeni ses sistemine yer verilmiş. Konsolun merkezinde Panasonic imzalı dokunmatik bir ekran da kullanılmış fakat Japon üretici bu ekranla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. Bunun yanı sıra araçta daha modern bir süspansiyon sistemi kullanıldığı belirtiliyor.

    Japon üreticinin fuarda sergilenen bu parçaları hangi pazarlarda satışa sunacağı henüz belli değil. Parçaların tam listesi dahil olmak üzere tüm detayların 20 Şubat’ta açıklanacağı belirtiliyor.



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    spinattimyalnizliga 1 hf. en beğenilen
    Şu güzelim pist aracı, bizim ülkemizde apaçilerin elinde heba oldu.
    Yanıtla +19
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    Boragungoren 1 hf.
    Bu arabanın tasarımına bu kadar nasıl hayran oluyorsunuz iyi bir tasarımıda yok ki
    Yanıtla +6
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    zibidi gonzales 1 hf.
    honda şu güzel tasarıma yazık etti..
    nolurdu yani 2 litre turbo güncel versiyonunu yap,kavururdu piyasayı
    2 Yanıt Yanıtla +2
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    Renault S.A. 1 hf. zibidi gonzales
    Avrupa ve Kuzey Amerika piyasası demek istedin herhalde, Türkiye'ye giremez bile
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    Ambarad 1 hf. zibidi gonzales
    Japon üreticilerde efsane modelleri bitirmek gibi bir huy var.

    Mitsubishi örneğin; binek otomobil bile üretmiyor artık. Sadece SUV ve türevleri var. Lancer gibi efsane bir modeli bitirdiler. Garip.
    Yanıtla +1
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    Renault S.A. 1 hf.
    Ankara şaşmaz, s2k pistidir ve drift alanıdır?



    Kendisi ayrıca 2 Fast 2 Furious filminde pembe renge bürünüp Suki isimli tatlı bir Japon kız tarafından kullanıldı
    Yanıtla
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    Boragungoren 1 hf.
    Bu arabanın tasarımına bu kadar nasıl hayran oluyorsunuz iyi bir tasarımıda yok ki
    Yanıtla +6
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    AsiretinMarjinalCocugu 1 hf.
    Aynı paraya 350z gibi bir efsane varken şu arabayı alanları gram anlamıyorum.
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    Zerathull 1 hf. AsiretinMarjinalCocugu
    Hocam roadsterin ayri bir keyfi var. 350z’ninde yeri ayri ama ayni kategoride degiller.



    Beni mesela su anda bir heyecan basti acaba s2000 yeniden mi doguyor diye.
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    HondatugraL 1 hf. AsiretinMarjinalCocugu
    Mühendislik olarak s2000 in dünya üzerinde dengi yoktur. 350z severiz iyidir hoştur ancak s2k dediğimiz araç motoru her ne kadar önde de olsa aslında ortadan motorlu bir araçtır. Bu sayede ağırlı kdengesi %50 bölünmüş ender araçlardandır. Kullanılan amortısor sistemi bugun ancak f1 ve trılyonluk araçlarda kullanılan double wishbone ( çift noktadan bağlı) amortısor sistemıdır. Ilk uretımı F1 araçlarıdır ve dunya uzerınde yollara aktarılan ilk araçtır s2000. Motoruna girersek çıkamayız bu işten. Şu kadarını söyliyim bazı üniverstelerin mühendislik bölümlerinde ders olarak konusu geçmektedir. Kısacası sınıfındaki butun rakıplerınden çok çok ötede bir araç. Zevkler değişebilir elbette kimisi s2k yerine z4 tercih eder kimisi 350z ancak hiçbirisi s2k ile kıyaslanamaz.
    Yanıtla +2
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    WmGMD 1 hf.
    Araba hala güzel gözüküyor ya , zamanında çizene helal olsun. Şimdi çıkar şöyle 2 litre güzel bir makineyle yine satar.
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    spinattimyalnizliga 1 hf. en beğenilen
    Şu güzelim pist aracı, bizim ülkemizde apaçilerin elinde heba oldu.
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    9915 kez okundu.
    6 yorum yazıldı.

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