Honda S2000, yeni aksesuarlarıyla Tokyo'da sergilendi

Japon üretici, büyük bir hayran kitlesine sahip olan Honda S2000’in 20. yaş gününü Tokyo Auto Salon’da sergilediği özel bir prototiple kutladı. Söz konusu prototipin üzerinde S2000 için hazırlanan bazı yeni parçalar bulunuyor.
Honda S2000’in 20. yıl özel prototipine baktığımızda, sevilen roadster’ın aerodinamik performansını iyileştirmeye yönelik parçaların tercih edildiğini görüyoruz. Standart ön tamponun yerine daha büyük ve agresif görünen hava girişlerine sahip yeni bir parça kullanılmış. Söz konusu tamponun kenarındaki çıkıntılar sayesinde tekerleklere etki eden hava akımının azaltılması sağlanmış.İlginizi Çekebilir Bu da Çinlilerin Rolls-Royce'u: Hongqi H9
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Siyah renkli Yokohama Advan Racing jantların ve arka spoyler gibi parçaların da kullanıldığı Honda S2000 prototipinin içerisinde kırmızı döşemelere ve yeni ses sistemine yer verilmiş. Konsolun merkezinde Panasonic imzalı dokunmatik bir ekran da kullanılmış fakat Japon üretici bu ekranla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. Bunun yanı sıra araçta daha modern bir süspansiyon sistemi kullanıldığı belirtiliyor.
Japon üreticinin fuarda sergilenen bu parçaları hangi pazarlarda satışa sunacağı henüz belli değil. Parçaların tam listesi dahil olmak üzere tüm detayların 20 Şubat’ta açıklanacağı belirtiliyor.
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nolurdu yani 2 litre turbo güncel versiyonunu yap,kavururdu piyasayı
Mitsubishi örneğin; binek otomobil bile üretmiyor artık. Sadece SUV ve türevleri var. Lancer gibi efsane bir modeli bitirdiler. Garip.
Kendisi ayrıca 2 Fast 2 Furious filminde pembe renge bürünüp Suki isimli tatlı bir Japon kız tarafından kullanıldı
Beni mesela su anda bir heyecan basti acaba s2000 yeniden mi doguyor diye.
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