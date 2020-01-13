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    Elektrik dağıtım sektörü şarj istasyonlarına odaklanacak

    Yerli otomobil projesinin şarj istasyonlarının yaygınlaşmasını hızlandıracağı düşünülürken, istasyonların şebekeye entegrasyonu elektrik dağıtım sektörünün en önemli gündemi maddesi olmuş durumda.
    1 hf.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Elektrik dağıtım sektörü şarj istasyonlarına odaklanacak

    Geçtiğimiz ay tanıtılan yerli otomobilin 2022’de satışa sunulmasıyla birlikte şarj istasyonlarına yönelik talepte büyük artış yaşanacağı düşünülüyor. Bu durum, elektrik dağıtım sektörünü harekete geçirmiş durumda.

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    Yerli otomobil projesinin özellikle elektrik dağıtım sektörünü yakından ilgilendirdiğini belirten Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Başkanı Serhat Çeçen, elektrikli şarj istasyonlarının şebekeye entegrasyonunun en önemli gündem maddelerinden biri olduğunu belirtti. Bu konuda TOGG ve ilgili tüm kamu kurumlarıyla çalıştıklarını ifade eden Çeçen, konuyla ilgili uyarı ve tavsiyelerde bulunmayı da ihmal etmedi.

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    Arz kaynaklı büyüme sağlanmalı

    Serhat Çeçen, büyük şehirlerde şarj istasyon sayısının çok hızlı artmasının dağıtım şebekeleri açısından risklerin de artması anlamına geleceğini belirtti. Bu nedenle, kurulum yaparken şebeke ihtiyaçlarının ve kısıtlarının da dikkate alınması gerektiğini söyledi. Çeçen’e göre elektrikli araç şarj istasyonlarında arz kaynaklı büyüme sağlanmalı. Bu sayede şebekedeki etkiler ve kesinti ihtimali en aza indirileceği düşünülüyor.

    Elektrik dağıtımında dijital altyapının geliştirilmesinin elektrikli araçların şebekeye entegrasyonunu kolaylaştıracağını ifade eden Çeçen, dağıtım şirketlerinin yatırım planlamalarını bu doğrultuda gerçekleştirdiklerini söyledi. Türkiye’de bugün itibariyle 25 firma şarj istasyonu pazarında faaliyet gösteriyor. 81 ilin 60’ında şarj istasyonu bulunuyor. Bunların yaklaşık yüzde 25’i hızlı şarj istasyonu.



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    derdi27 1 hf. en beğenilen
    13 + 6,5 yıl var elektrikli arabanın çıkmasına bu acele ne ?

    bkz: ç bendi resmigazete.gov.tr/...
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    interwap 1 hf.
    Merak ediyorum. Elektriğin elektrikli araçlarda kullanımından elektrik araç tüketim vergisi ne zaman alınacak. Eğer böyle bir vergi olmazsa devlet petrol ürünlerinden aldığı vergiden çok büyük kayıp yaşar.
    Merak ediyorum. Elektriğin elektrikli araçlarda kullanımından elektrik araç tüketim vergisi ne zaman alınacak. Eğer böyle bir vergi olmazsa devlet petrol ürünle...
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    1 Yanıt Yanıtla +5
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    MonitörKertenkelesi 1 hf.
    Bırakalım elektriği şarj istasyonunu da. Bir iki aydır elektrik faturalarımız normalim yüzde 50 üzerinde gelmeye başladı. Korkarım ki kış geldi ve Güney Doğudaki evlerin ısınmasını sağlayan klimalar ve elektrikli ısıtıcılar tam kapasite ile çalıştırılıyor. Galiba %80'i tahsil edilemeyen bu faturalar da Batıdaki şehirlerde oturanlara pay ediliyor bunun başka açıklaması olamaz.
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    El_domingo 1 hf.
    Hızlı şarz ile 30-60 dk normal şarzın 8 saat oldugu hesapladığında bu iş hakkaten zor olacak.hali hazırda konforlu ve pratiklikten uzak oldugunu düşünüyorum.
    iki çözüm var ya bir şekilde bir standartizasyon saglayıp kısa sürede pil değişimi sağlayacak istasyonlar kurulacak boş pille dolu pil değiştirilebilir olacak.yada şarj istasyonları cok uygun fiyata satılıp yaygınlaşması sağlanacak..heryerde şarj istaysonu olacak bulanabilirlik ve ulaşılabilirlik sağlanacak..hali hazırda şarj istasyonları saate göre fiyatlandırılıyor..araç şarj oldu ancak cihazı işgal ediyor dolayısıyla ekstra para kesiliyor.
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    ceo-tr 1 hf.
    müstakil bir evin varsa, elektrikli araç ve güneş enerjisi sistemi mantıklı olabilir. gündüz güneş panelleri aküleri şarj eder, akşam aküler aracı şarj eder.
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    Dethagorf 1 hf.
    Parası bizden mi çıkacak?
    Elektrik dağıtım bedeli adı altında zaten bi ücret alınıyor.
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    monacomen 1 hf. yeni yorumcu
    Türkiye'de elektrik faturalarının yüzde 20'ye yakını tahsil edilemiyor. Kaçak elektrik kullanımı had safhada iken elektrikli otomobillerin elektriğini kaçak kullanmakla bu oran %50'yi bulursa ne olacak onu merak ediyorum.
    Güneydoğu'da 6 ile elektrik hizmeti veren Dicle Elektrik Dağıtım Şirketi, bölgede kayıp-kaçak oranının yüzde 86 olduğunu açıkladı.
    Yanıtla +2
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    DoğanGörünümlüToros 1 hf.
    Araba yok arabaaaa...



    2019 dunyada tesla satis sayisi 390000



    2019 Trde tesla satis sayisi 4

    Nerdeyse 100 e yakin model var full elektrikli ama trde i3 zoe ipace smart satiliyor sadece.
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    labtek38 1 hf. DoğanGörünümlüToros
    Amerika’da üretilen arabalara devasa ek vergi konuldu “rahip krizi” sırasında. Ondan önce yine az da olsa tesla satılıyorsu tr de. O ek vergi kalkmadıkça çok zor tesla satışının artması zaten.
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    interwap 1 hf. aktassa
    Tüm faturalara yansımayabilir. Şarj istasyonlarına ayrıca sayaç bağlanacağını düşünüyorum. Aracınızı şarj ettiğiniz istasyon evde de olsa, işyerinde de olsa yada yollardaki şarj istasyonları da olsa araçlar için farklı tarife uygulanır. Ev elektrik fiyatının 3-5 katı.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    labtek38 1 hf. interwap
    Aracını sadece şarz istasyonunda değil istersen evinde de şarj edebilirsin (daha yavaş olsa da). O yüzden kaçak elektrik kullananlar bu arabayı daha çok sevecek sanki.
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    faniseyler 1 hf.
    Bizde altyapı sonradan yapılır hayret şimdiden plan program yapmaları iyi olmuş.
    Yerli araba İnşallah gümbür gümbür geliyor. Perşembenin geleceği çarşambadan belli olur.
    Yanıtla +1
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    interwap 1 hf.
    Merak ediyorum. Elektriğin elektrikli araçlarda kullanımından elektrik araç tüketim vergisi ne zaman alınacak. Eğer böyle bir vergi olmazsa devlet petrol ürünlerinden aldığı vergiden çok büyük kayıp yaşar.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    aktassa 1 hf. interwap
    Bana kalırsa elektrik dağıtım şirketlerinin ağzı da bundan dolayı sulandı hocam.
    Faturalarda nasıl %30-40 lara varan dağıtım bedeli alınıyorsa, şu an ortalama 0,25TL/dk olan şarj ücretlerine en az 0,15TL/dk dağıtım bedeli ücreti yansıtırlar.
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    derdi27 1 hf. en beğenilen
    13 + 6,5 yıl var elektrikli arabanın çıkmasına bu acele ne ?

    bkz: ç bendi resmigazete.gov.tr/...
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    hollowman_ 1 hf. derdi27
    Toplam yatırımın tamamlanma süresiyle üretime başlama süresini aynı zannediyor, git bir ekonomiye giriş kitabı oku.
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    1822 kez okundu.
    10 yorum yazıldı.

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