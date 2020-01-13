Elektrik dağıtım sektörü şarj istasyonlarına odaklanacak

Geçtiğimiz ay tanıtılan yerli otomobilin 2022’de satışa sunulmasıyla birlikte şarj istasyonlarına yönelik talepte büyük artış yaşanacağı düşünülüyor. Bu durum, elektrik dağıtım sektörünü harekete geçirmiş durumda.

İlginizi Çekebilir

Yerli otomobil, MWC 2020'de tüm dünyanın beğenisine sunulacak

Yerli otomobil projesinin özellikle elektrik dağıtım sektörünü yakından ilgilendirdiğini belirten Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Başkanı Serhat Çeçen, elektrikli şarj istasyonlarının şebekeye entegrasyonunun en önemli gündem maddelerinden biri olduğunu belirtti. Bu konuda TOGG ve ilgili tüm kamu kurumlarıyla çalıştıklarını ifade eden Çeçen, konuyla ilgili uyarı ve tavsiyelerde bulunmayı da ihmal etmedi.

Ayrıca Bkz. "Tesla Cybertruck'a rakip geliyor: Elektrikli Hummer"

Arz kaynaklı büyüme sağlanmalı

Serhat Çeçen, büyük şehirlerde şarj istasyon sayısının çok hızlı artmasının dağıtım şebekeleri açısından risklerin de artması anlamına geleceğini belirtti. Bu nedenle, kurulum yaparken şebeke ihtiyaçlarının ve kısıtlarının da dikkate alınması gerektiğini söyledi. Çeçen’e göre elektrikli araç şarj istasyonlarında arz kaynaklı büyüme sağlanmalı. Bu sayede şebekedeki etkiler ve kesinti ihtimali en aza indirileceği düşünülüyor.

Elektrik dağıtımında dijital altyapının geliştirilmesinin elektrikli araçların şebekeye entegrasyonunu kolaylaştıracağını ifade eden Çeçen, dağıtım şirketlerinin yatırım planlamalarını bu doğrultuda gerçekleştirdiklerini söyledi. Türkiye’de bugün itibariyle 25 firma şarj istasyonu pazarında faaliyet gösteriyor. 81 ilin 60’ında şarj istasyonu bulunuyor. Bunların yaklaşık yüzde 25’i hızlı şarj istasyonu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.