Honda, Çinli CATL ile en az 1 milyon araca yetecek kadar batarya anlaşması imzaladı

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Honda ve Çinli batarya devi CATL; 2020 yılında bataryaların birlikte geliştirilmesi, geri dönüşümü ve yeniden kullanımı gibi konuları kapsayan bir anlaşmaya imza atmıştı. İki şirket bu anlaşmayı yeni bir seviyeye getirme kararı aldı. Honda, CATL'den toplam kapasitesi 123 GWsa'e varan batarya paketleri satın alacak.

Honda, Çinli şirketten aldığı bataryaları 2024-2030 arasında Çin'de satacağı %100 elektrikli araçlarında kullanacak. Çin'de duyurduğu e:N alt markasıyla elektrikli araç arzını yükseltmeyi planlayan Honda'nın bu anlaşma kapsamında tedarik edilecek bataryalarla 1 milyonun üzerinde elektrikli araç üretebileceği belirtiliyor.

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Yeni anlaşmayla birlikte Çin'deki pazar payını büyütmek konusundaki ciddiyetini gösteren Honda, yukarıda bahsi geçen alt marka kapsamında ilk olarak e:NS1 ve e:NP1 adını verdiği elektrikli crossover modellerini piyasaya sunmuştu. Şirket bu alt marka ile 2027'ye kadar Çin'de en az 8 model daha çıkarmayı planlıyor. Bu iki model elektrikli araçlara özel bir platform kullanmasa da 2024'ten itibaren gelecek modeller e:N Architecture adı verilen özel platform üzerine yükselecek.

Honda geçen ay Çin'de satışa sunmayı planladığı yeni elektrikli modellerin ön gösterimi olarak e:N2 sedan konseptini tanıtmıştı. Mevcut Honda modellerinden çok daha farklı bir tasarım dilinin kullanıldığı konseptin tasarımını aşağıdaki fotoğraf galerisinde inceleyebilirsiniz:

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Honda ve CATL, en az 1 milyon araçlık batarya anlaşması yaptı