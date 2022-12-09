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    Honda, Çinli CATL ile en az 1 milyon araca yetecek kadar batarya anlaşması imzaladı

    2020 yılında yapılan iş birliği anlaşmasında yeni bir adım olarak kabul edebileceğimiz bu sözleşme sayesinde Honda, 2024-2030 yılları arasında CATL'den toplam 123 GWsa'lik batarya alacak.
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    Honda ve CATL, en az 1 milyon araçlık batarya anlaşması yaptı Tam Boyutta Gör

    Honda ve Çinli batarya devi CATL; 2020 yılında bataryaların birlikte geliştirilmesi, geri dönüşümü ve yeniden kullanımı gibi konuları kapsayan bir anlaşmaya imza atmıştı. İki şirket bu anlaşmayı yeni bir seviyeye getirme kararı aldı. Honda, CATL'den toplam kapasitesi 123 GWsa'e varan batarya paketleri satın alacak.

    Honda, Çinli şirketten aldığı bataryaları 2024-2030 arasında Çin'de satacağı %100 elektrikli araçlarında kullanacak. Çin'de duyurduğu e:N alt markasıyla elektrikli araç arzını yükseltmeyi planlayan Honda'nın bu anlaşma kapsamında tedarik edilecek bataryalarla 1 milyonun üzerinde elektrikli araç üretebileceği belirtiliyor.

    Yeni anlaşmayla birlikte Çin'deki pazar payını büyütmek konusundaki ciddiyetini gösteren Honda, yukarıda bahsi geçen alt marka kapsamında ilk olarak e:NS1 ve e:NP1 adını verdiği elektrikli crossover modellerini piyasaya sunmuştu. Şirket bu alt marka ile 2027'ye kadar Çin'de en az 8 model daha çıkarmayı planlıyor. Bu iki model elektrikli araçlara özel bir platform kullanmasa da 2024'ten itibaren gelecek modeller e:N Architecture adı verilen özel platform üzerine yükselecek.

    Honda geçen ay Çin'de satışa sunmayı planladığı yeni elektrikli modellerin ön gösterimi olarak e:N2 sedan konseptini tanıtmıştı. Mevcut Honda modellerinden çok daha farklı bir tasarım dilinin kullanıldığı konseptin tasarımını aşağıdaki fotoğraf galerisinde inceleyebilirsiniz:

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 3 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 3 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 4 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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