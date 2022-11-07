Honda, yeni elektrikli araç konsepti e:N2'yi Çin'de tanıttı

Honda geçtiğimiz yıl Çin pazarı için 5 yeni konsept aracının görsellerini paylaşmıştı. Yeni e:N2 konsepti, bunlar arasından e:N Coupe'nin devamı gibi görünüyor. Hatchback ve sedan arası bir silüete sahip olan konseptin dış tasarımında keskin çizgiler, aydınlatılmış logolar, önde ve arkada neredeyse aynı diyebileceğimiz LED ışık imzası dikkat çekiyor.
Ön-arka tampon ve marşpiyellerde yatay çizgilerden oluşan bir tasarıma yer verilen konseptin koyu renkli jantları da bu tasarıma uyum sağlıyor. İç mekânda ise neredeyse dikdörtgen şeklinde diyebileceğimiz çok fonksiyonlu bir direksiyon simidine yer verilmiş. Ekranlar ise konsolun içerisine kapalı konumda olduklarında görülmeyecek biçimde entegre edilmiş. Ön cama yansıtılan büyük bir sanal gösterge de özellikler arasında.
Honda, bu konseptin üretim versiyonu da dahil olmak üzere 2027 yılına kadar Çin'de 10 farklı e:N serisi model satışa sunmayı planlıyor. 2030'dan itibaren şirketin Çin'de satacağı tüm modeller hibrit veya tamamen elektrikli olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence