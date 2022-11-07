Tam Boyutta Gör Japon otomotiv devi Honda, elektrikli araç pazarına yönelik yeni konsept aracının görsellereini paylaştı. Honda e:N2 adı verilen aracın üretim versiyonu sadece Çin'de satılacak.

Honda geçtiğimiz yıl Çin pazarı için 5 yeni konsept aracının görsellerini paylaşmıştı. Yeni e:N2 konsepti, bunlar arasından e:N Coupe'nin devamı gibi görünüyor. Hatchback ve sedan arası bir silüete sahip olan konseptin dış tasarımında keskin çizgiler, aydınlatılmış logolar, önde ve arkada neredeyse aynı diyebileceğimiz LED ışık imzası dikkat çekiyor.

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Ön-arka tampon ve marşpiyellerde yatay çizgilerden oluşan bir tasarıma yer verilen konseptin koyu renkli jantları da bu tasarıma uyum sağlıyor. İç mekânda ise neredeyse dikdörtgen şeklinde diyebileceğimiz çok fonksiyonlu bir direksiyon simidine yer verilmiş. Ekranlar ise konsolun içerisine kapalı konumda olduklarında görülmeyecek biçimde entegre edilmiş. Ön cama yansıtılan büyük bir sanal gösterge de özellikler arasında.

Tam Boyutta Gör Honda e:N2 konseptinin boyutları henüz açıklanmadı ancak üretim versiyonunun Tesla Model 3, BYD Seal ve Toyota bZ3 gibi modellerle rekabet edeceği konuşuluyor. Önden çekişli "e:N Architecture F" mimarisi üzerine inşa edilen konseptte yeni nesil Honda Sensing 360 ADAS (gelişmiş sürücü asistan sistemleri) bulunuyor. Söz konusu sistem, ön tarafa bakan bir kamera ve aracı çevreleyen 5 milimetrik dalga radarıyla çalışıyor.

Honda, bu konseptin üretim versiyonu da dahil olmak üzere 2027 yılına kadar Çin'de 10 farklı e:N serisi model satışa sunmayı planlıyor. 2030'dan itibaren şirketin Çin'de satacağı tüm modeller hibrit veya tamamen elektrikli olacak.

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Honda, yeni elektrikli araç konsepti e:N2'yi Çin'de tanıttı