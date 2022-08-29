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    Honda ve LG, 4.4 milyar dolarlık batarya fabrikası kuracak

    Sadece Honda ve Acura logolu elektrikli araçlar için batarya üreteceği açıklanan fabrikanın temeli 2023'te atılacak. 2025'te ise yıllık 40 gigawatt-saat kapasite ile üretim başlayacak.
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    Honda ve LG, 4.4 milyar dolarlık batarya fabrikası kuracak
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    Honda, elektrikli araç pazarındaki varlığını güçlendirmek için kritik bir adım attı. Japon üretici, LG ile ortaklık kurarak ABD'de 4.4 milyar dolarlık batarya fabrikası inşa edecek.

    Özel olarak Honda'nın elektrikli araçları için batarya üreteceği açıklanan fabrika için lokasyon açıklanmadı fakat 2023'ün başında temel atma töreninin gerçekleştirileceği belirtildi. Yapılan açıklamaya göre üretim 2025 yılında başlayacak ve kapasitesi ilk etapta yıllık 40 gigawatt saat olacak.

    Verilen bilgiye göre yeni kurulacak fabrikada kese tipi lityum iyon bataryalar üretilecek. Bu bataryalar Kuzey Amerika pazarındaki Honda ve Acura logolu elektrikli araçlarda kullanılacak.

    2030'a kadar 30 farklı elektrikli araç hedefi

    Honda, 2030 yılına kadar yıllık 2 milyon adetten fazla üretim hacmine sahip 30 farklı elektrikli araç modelini dünya çapında piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu hedef doğrultusunda farklı üreticilerle iş birliği yapan Japon şirket, General Motors ile Ultium platformu ve Ultium pilleri kullanmak üzere bir anlaşma yaptı.

    Bunun dışında Honda ve Sony, birlikte bir elektrikli araç geliştireceklerini ve bu aracın Sony'nin platformunu kullanacağını açıkladı. Honda aynı zamanda 2026 yılında kendi geliştirdiği e:Architecture platformunu da piyasaya sürmeyi hedefliyor. LG ortaklığında kurulacak fabrikayla ilgili takvime baktığımızda bu platformu kullanacak araçlarda bu fabrikada üretilen bataryaların kullanılmasını bekleyebiliriz.

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

    K
    KristalTürk 2 gün önce

    Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje

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    kraix 4 gün önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

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    Seto-Kaiba 5 gün önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 5 gün önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 5 gün önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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