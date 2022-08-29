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Honda, elektrikli araç pazarındaki varlığını güçlendirmek için kritik bir adım attı. Japon üretici, LG ile ortaklık kurarak ABD'de 4.4 milyar dolarlık batarya fabrikası inşa edecek.

Özel olarak Honda'nın elektrikli araçları için batarya üreteceği açıklanan fabrika için lokasyon açıklanmadı fakat 2023'ün başında temel atma töreninin gerçekleştirileceği belirtildi. Yapılan açıklamaya göre üretim 2025 yılında başlayacak ve kapasitesi ilk etapta yıllık 40 gigawatt saat olacak.

Verilen bilgiye göre yeni kurulacak fabrikada kese tipi lityum iyon bataryalar üretilecek. Bu bataryalar Kuzey Amerika pazarındaki Honda ve Acura logolu elektrikli araçlarda kullanılacak.

2030'a kadar 30 farklı elektrikli araç hedefi

Honda, 2030 yılına kadar yıllık 2 milyon adetten fazla üretim hacmine sahip 30 farklı elektrikli araç modelini dünya çapında piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu hedef doğrultusunda farklı üreticilerle iş birliği yapan Japon şirket, General Motors ile Ultium platformu ve Ultium pilleri kullanmak üzere bir anlaşma yaptı.

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Bunun dışında Honda ve Sony, birlikte bir elektrikli araç geliştireceklerini ve bu aracın Sony'nin platformunu kullanacağını açıkladı. Honda aynı zamanda 2026 yılında kendi geliştirdiği e:Architecture platformunu da piyasaya sürmeyi hedefliyor. LG ortaklığında kurulacak fabrikayla ilgili takvime baktığımızda bu platformu kullanacak araçlarda bu fabrikada üretilen bataryaların kullanılmasını bekleyebiliriz.

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Honda ve LG, 4.4 milyar dolarlık batarya fabrikası kuracak