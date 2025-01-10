CES 2025’te öne çıkan en önemli 6 otomotiv yeniliği

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Tam Boyutta Gör Las Vegas'ta düzenlenen en prestijli teknoloji etkinliği olan Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) 2025, kapılarını araladı ve yaklaşık 140.000 ziyaretçiyi ağırladı. 4.000'in üzerinde şirketin yenilikçi ürün ve teknolojilerini sergilediği etkinlikte, otomotiv sektörünü dönüştürebilecek altı önemli olay ise dikkatleri çekti. İşte CES 2025'te öne çıkan ve geleceğin mobilitesini şekillendirebilecek altı otomotiv olayı:

Hem yerde hem havada: Xpeng Aeroht

Tam Boyutta Gör Çinlilerin benzersiz yeni oyuncağı Xpeng Aeroht CES 2025'te "Land Aircraft Carrier" adlı uçan araba konseptini tanıttı. Modüler mimariye sahip bu taşıma aracı, altı tekerlekli elektrikli bir kara aracında barındırılan ayrılabilir eVTOL hava modülüne sahip. "Mothership" kara modülü, hava modülünü kalkış alanlarına taşıyarak otonom dikey kalkış ve inişleri sağlıyor, böylece hava ve kara yolculukları arasında sorunsuz geçişler mümkün kılıyor.

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Hafif karbon fiberden üretilen hava modülü, güvenlik için yedekli tahrik, güç ve uçuş kontrollerine sahip. Katlanabilir pervanelere sahip çift kanallı altı rotorlu tasarımıyla 270 derecelik görüş sunan uçan araç modülünde ayrıca otomatik rota planlama gibi akıllı özellikler de bulunuyor. Kara modülü ise 800 voltluk silikon karbür platformuyla 1.000 kilometre menzil sağlayabiliyor ve 4 kişilik geniş bir kabine sahip.

Xpeng’in Guangzhou tesisinde yılda 10.000 hava modülü üretilebilecek kapasitede olan Aeroht, 3.000 niyet siparişi alarak 2026 yılına kadar seri üretime geçmeyi hedefliyor.

Honda’nın yeni nesil elektrikli araçları

Tam Boyutta Gör Honda, CES 2025'te bilim kurgu gibi görünen elektrikli araç (EV) modellerini tanıttı. 2026 yılında Kuzey Amerika pazarına sunulacak olan bu futuristik modeller, Ohio tesisindeki gelişmiş batarya platformu üzerinde inşa ediliyor. Honda’nın EV stratejisinde önemli bir adım olan bu araçlar, ultra ince bataryaları sayesinde sadece 10-15 dakikada hızlı şarj olabiliyor.

Bu araçların kalbinde ise en son teknolojiler yatıyor. Honda Zero serisi, Seviye 3 otonom sürüşü mümkün kılan güçlü bir yapay zeka çipi ve Asimo Os ile piyasaya sürülecek. Bu sistem, yolculuğun belirli bölümlerinde aracın tamamen kontrolü ele almasını sağlayarak güvenli ve kesintisiz bir sürüş deneyimi sunuyor. Honda nihai üretim modellerinin bu konseptlerden çok uzak olmayacağını da söyledi. Honda ayrıca Sony ortaklığında Afeela aracını da satışa sundu.

Hibrit hava taksisi

Tam Boyutta Gör Güney Kore merkezli Sambo Motors Group, CES 2025'te dünyanın ilk hibrit hava taksisi olan HAM III-2’yi tanıttı. İki kişilik bu hibrit uçak, önceki modeli HAM III-1'e göre daha büyük, daha performanslı ve gelişmiş teknolojik özelliklere sahip. 9 metre kanat açıklığı ve 4.5 metre yükseklik ile 850 kilogram ağırlığındaki HAM III-2, dikey kalkış için batarya gücünü, yatay uçuş için ise hidrojen yakıt hücrelerini kullanıyor. Bu çift sistem, kalkış sırasında gürültü ve emisyonları en aza indirirken enerji verimliliğini artırıyor.

HAM III-2 şehir içi yolculuklar için tasarlanmış durumda ve 188 km/s hıza ulaşabiliyor. 100 kilometre menzil ve 40 dakikalık uçuş süresi sunan araç için firma, 2025 başlarında ABD'de kapsamlı uçuş testleri yapmayı planlıyor.

Güneş enerjili elektrikli araç

Tam Boyutta Gör CES 2025'te tanıtılan Aptera’nın güneş enerjisini doğrudan elektrikli araçlara entegre eden yenilikçi yaklaşımı sürdürülebilirliğe odaklanıyor. Aracın çatısına yerleştirilen yüksek verimli güneş panelleri sayesinde, araç gündüz saatlerinde şarj olabiliyor ve batarya ömrünü uzatıyor.

Aracın üst gövdesinde 700 watt'lık entegre güneş hücreleri bulunuyor ve bu da yeniden şarj etmeden günde 64 kilometre ek menzil sağlıyor. Ayrıca, standart olarak 643 kilometrelik menzile sahip. Performans da aynı derecede etkileyici. Araç saate 160 km/s’in üzerine çıkabiliyor. Halihazırda ön sipariş aşamasında olan Aptera, Launch Edition sürümüyle 30.700 dolar başlangıç fiyatına sahip. İki veya üç hub motor seçenekleri bulunan araç, en üst konfigürasyonda 51.500 dolardan satışa çıkacak.

Uçan elektrikli motosiklet

Tam Boyutta Gör Çinli Rictor isimli girişim, CES 2025'te dünyanın ilk uçan motosiklet modeli ile dikkatleri çekmeyi başardı. Skyrider X1 adını taşıyan araç sekiz pervaneli bir sisteme sahip. Uçan motosiklet, 100 km/s hızla uçabiliyor ve 21 kWh bataryasıyla 40 dakika boyunca havada kalabiliyor. Ayrıca otomatik kalkış ve iniş de gerçekleştirebiliyor.

Skyrider X1'in tasarımında güvenlik en önemli önceliklerden biri. Kapalı bir kabinin yanı sıra üçlü yedekli kontrol sistemlerine sahip olan araç, motor arızasında bile güvenli bir iniş yapabiliyor. En kötü senaryolarda acil durum paraşütü devreye giriyor. Rictor, uçan motosikletinin gelecek yıl 60 bin dolar fiyat etiketiyle satışa çıkacağını söylüyor.

Sürücüsüz hizmet araçları

Tam Boyutta Gör John Deere, CES 2025'te tarım, inşaat ve ticari peyzaj düzenlemelerini dönüştürmeyi amaçlayan birkaç son teknoloji otonom araç sergiledi. Şirket, taş ocağı operasyonları ve altyapı projelerinde malzeme taşımacılığı için tasarlanan ilk otonom belden kırmalı damperli kamyonunu (ADT) tanıttı. Bu ADT, tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek madencilik ve işleme iş akışlarında verimliliği artırıyor.

Firma ayrıca 360 derecelik kapsama alanı için gelişmiş kamera teknolojisi ile donatılmış otonom, pille çalışan bir çim biçme makinesini tanıttı.

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