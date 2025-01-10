CES 2025’te öne çıkan en önemli 6 otomotiv yeniliği

Hafif karbon fiberden üretilen hava modülü, güvenlik için yedekli tahrik, güç ve uçuş kontrollerine sahip. Katlanabilir pervanelere sahip çift kanallı altı rotorlu tasarımıyla 270 derecelik görüş sunan uçan araç modülünde ayrıca otomatik rota planlama gibi akıllı özellikler de bulunuyor. Kara modülü ise 800 voltluk silikon karbür platformuyla 1.000 kilometre menzil sağlayabiliyor ve 4 kişilik geniş bir kabine sahip.
Xpeng’in Guangzhou tesisinde yılda 10.000 hava modülü üretilebilecek kapasitede olan Aeroht, 3.000 niyet siparişi alarak 2026 yılına kadar seri üretime geçmeyi hedefliyor.
Honda’nın yeni nesil elektrikli araçları
Bu araçların kalbinde ise en son teknolojiler yatıyor. Honda Zeroserisi, Seviye 3 otonom sürüşü mümkün kılan güçlü bir yapay zeka çipi ve Asimo Os ile piyasaya sürülecek. Bu sistem, yolculuğun belirli bölümlerinde aracın tamamen kontrolü ele almasını sağlayarak güvenli ve kesintisiz bir sürüş deneyimi sunuyor. Honda nihai üretim modellerinin bu konseptlerden çok uzak olmayacağını da söyledi. Honda ayrıca Sony ortaklığında Afeela aracını da satışa sundu.
Hibrit hava taksisi
HAM III-2 şehir içi yolculuklar için tasarlanmış durumda ve 188 km/s hıza ulaşabiliyor. 100 kilometre menzil ve 40 dakikalık uçuş süresi sunan araç için firma, 2025 başlarında ABD'de kapsamlı uçuş testleri yapmayı planlıyor.
Güneş enerjili elektrikli araç
Aracın üst gövdesinde 700 watt'lık entegre güneş hücreleri bulunuyor ve bu da yeniden şarj etmeden günde 64 kilometre ek menzil sağlıyor. Ayrıca, standart olarak 643 kilometrelik menzile sahip. Performans da aynı derecede etkileyici. Araç saate 160 km/s’in üzerine çıkabiliyor. Halihazırda ön sipariş aşamasında olan Aptera, Launch Edition sürümüyle 30.700 dolar başlangıç fiyatına sahip. İki veya üç hub motor seçenekleri bulunan araç, en üst konfigürasyonda 51.500 dolardan satışa çıkacak.
Uçan elektrikli motosiklet
Skyrider X1'in tasarımında güvenlik en önemli önceliklerden biri. Kapalı bir kabinin yanı sıra üçlü yedekli kontrol sistemlerine sahip olan araç, motor arızasında bile güvenli bir iniş yapabiliyor. En kötü senaryolarda acil durum paraşütü devreye giriyor. Rictor, uçan motosikletinin gelecek yıl 60 bin dolar fiyat etiketiyle satışa çıkacağını söylüyor.
Sürücüsüz hizmet araçları
Firma ayrıca 360 derecelik kapsama alanı için gelişmiş kamera teknolojisi ile donatılmış otonom, pille çalışan bir çim biçme makinesini tanıttı.