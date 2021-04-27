Honda, yeni modellerinde kullanacağı tasarım dilini gösterdi

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Kısa süre önce Avrupa'da satışa sunacağı yeni HR-V'nin teknik detaylarını paylaşan Honda şimdi de otomobillerinin iç mekanında kullanacağı yeni tasarım dilini gösterdi. Yeni tasarım dilinin klasik Honda modellerinin iç mekan tasarımlarından ilham aldığı ve sadeliğe odaklandığı ifade ediliyor.

Otomobillerin gelişen teknolojiyle birlikte daha dijital hale geldiğini belirten Honda, bunun pek çok fayda ve kolaylık sağlamakla birlikte iç mekanda karmaşıklık yarattığını da belirtiyor. Japon marka bu karmaşıklıktan kurtulmak için yeni modellerinde bu tasarım dilini kullanacak. Honda, 'insan odaklı' bu tasarımda mekanik bileşenler için ihtiyaç duyulan alanı asgari düzeye indirerek maksimum yaşam alanı sağlamayı hedefliyor.

Honda, bu alandaki iddiasını destekleyen bir görsel de paylaştı. Dijital gösterge paneli, modern ve sade tasarımla uyumlu küçük bir vites topuzu ve yeni üç kollu direksiyon tasarımı gibi detayların karşımıza çıktığı alanda Honda'nın multimedya ekranı tarafında biraz daha endüstri standartlarının dışına çıkan bir çözüme yer verdiğini görüyoruz. Öte yandan şirket, ince tasarlanan sütunlarla maksimum görüş açısını sürdürmeyi hedefliyor.

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Honda'nın ABD'deki iç tasarımdan sorumlu ismi Johnathan Norman, yeni tasarım diliyle ilgili açıklamasında "Farklı markalar için çalışan tasarımcılardan eski Honda modellerinin sade, insan odaklı iç tasarımlarından ilham aldıklarını duyduk. Biz de öyle yapıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Yeni tasarım dilinin sadelikle kalmayıp tüm modellerde farklı detaylar içereceğini ve böylelikle her modele bir kişilik kazandıracağını da belirten Norman, bu tasarım dilinin ABD'deki ilk temsilcisinin yeni Honda Civic Sedan olacağını belirtti.

Yeni Civic Sedan'ın iç mekanı daha önce çizim olarak (aşağıda) paylaşılmıştı. Öte yandan yeni modelle ilgili tüm detayları 28 Nisan'da öğrenmiş olacağız.

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Yeni Civic Sedan'ın iç mekanına ilişkin çizim

https://hondanews.com/en-US/honda-automobiles/releases/release-32797eaea7316f1bed4bfcd2791990a1-honda-releases-video-revealing-new-interior-design-philosophy

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