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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Honda, yeni modellerinde kullanacağı tasarım dilini gösterdi

    Japon markanın gelecek yeni modellerinde klasik Honda modellerindeki iç mekan tasarımlarından ilham alarak sadeliği ön plana çıkaran bu yeni tasarım felsefesi kullanılacak.
    27 Nisan 2021, 16:45 (6 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Honda, yeni modellerinde kullanacağı tasarım dilini gösterdi
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    Kısa süre önce Avrupa'da satışa sunacağı yeni HR-V'nin teknik detaylarını paylaşan Honda şimdi de otomobillerinin iç mekanında kullanacağı yeni tasarım dilini gösterdi. Yeni tasarım dilinin klasik Honda modellerinin iç mekan tasarımlarından ilham aldığı ve sadeliğe odaklandığı ifade ediliyor.

    Otomobillerin gelişen teknolojiyle birlikte daha dijital hale geldiğini belirten Honda, bunun pek çok fayda ve kolaylık sağlamakla birlikte iç mekanda karmaşıklık yarattığını da belirtiyor. Japon marka bu karmaşıklıktan kurtulmak için yeni modellerinde bu tasarım dilini kullanacak. Honda, 'insan odaklı' bu tasarımda mekanik bileşenler için ihtiyaç duyulan alanı asgari düzeye indirerek maksimum yaşam alanı sağlamayı hedefliyor.

    Honda, bu alandaki iddiasını destekleyen bir görsel de paylaştı. Dijital gösterge paneli, modern ve sade tasarımla uyumlu küçük bir vites topuzu ve yeni üç kollu direksiyon tasarımı gibi detayların karşımıza çıktığı alanda Honda'nın multimedya ekranı tarafında biraz daha endüstri standartlarının dışına çıkan bir çözüme yer verdiğini görüyoruz. Öte yandan şirket, ince tasarlanan sütunlarla maksimum görüş açısını sürdürmeyi hedefliyor.

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    Honda'nın ABD'deki iç tasarımdan sorumlu ismi Johnathan Norman, yeni tasarım diliyle ilgili açıklamasında "Farklı markalar için çalışan tasarımcılardan eski Honda modellerinin sade, insan odaklı iç tasarımlarından ilham aldıklarını duyduk. Biz de öyle yapıyoruz." ifadelerine yer verdi.

    Yeni tasarım dilinin sadelikle kalmayıp tüm modellerde farklı detaylar içereceğini ve böylelikle her modele bir kişilik kazandıracağını da belirten Norman, bu tasarım dilinin ABD'deki ilk temsilcisinin yeni Honda Civic Sedan olacağını belirtti.

    Yeni Civic Sedan'ın iç mekanı daha önce çizim olarak (aşağıda) paylaşılmıştı. Öte yandan yeni modelle ilgili tüm detayları 28 Nisan'da öğrenmiş olacağız.

    Honda, yeni modellerinde kullanacağı tasarım dilini gösterdi
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    Yeni Civic Sedan'ın iç mekanına ilişkin çizim



    https://hondanews.com/en-US/honda-automobiles/releases/release-32797eaea7316f1bed4bfcd2791990a1-honda-releases-video-revealing-new-interior-design-philosophy
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    mithrandir24 (Ömer Şengül) 45 dk. ( Mesaj Silindi )
    =(ORT(peugeot.com+vw.com)) ENTER = ''Honda'nın yeni tasarım dili''

    Tasarımcının gizli formülü deşifre olmuş...
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    jubeii 56 dk. ( Mesaj Silindi )
    japonların araçlarında zerre konfor aramayın. türkyede satılanlarda. Yada görüntü kalitesi aramayın. Ama hile hurda çürük çarıkda aramayın bulamazsınız. Sağlam araba masrafsız araba demektir. Bizimde açlıktan ağzımız kokuyor. E 5 e çıktık para için. o halde japon arabası.
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    yimmasabi (YILMAZ ABİ) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kötü bence, sade düz kolay temizlenebilen, kaza anında zarar vermeyecek kolay montaj vs. bişi olmalı. yekpare gorunumlu dijital panelleri de kapsayan on gövdeler daha teknolojik bence.
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    TheCaliph_ 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    İç tasarım açısından neredeyse 15 sene geriden takip ediyorlar Almanları. Şimdi birileri çıkacak uzun paragraflarla ama sorunsuz diyecek. Konuştuğumuz şey tasarım bu yüzden diğer parametreleri yazmayın.
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    daswagen (???????????? ) 4 sa. ( Mesaj Silindi ) TheCaliph_
    Sadece tasarımda değil kalite konusunda da epey geriden geliyorlar. Ayrıca sizin gibi bi üstada hafif içerledim. Çünkü Almanlardan önce Honda nın filan fransızları yakalaması lazım, daha oraya erişemediler.

    Asgari düzeyde bazı gereksinimlerin olması gerek, rüzgarda dalganan kaput olmamalı, kendi kendine göçen kaportada olmamalı. Bunlar halledilmiştir inşallah yeni kasada.
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    boraycan (boray kaya) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) TheCaliph_
    Tasarım (güzellik) kişiden kişiye değişen bir durum. Güzellik olgusu temel felsefi tartışmalardan birisidir. Ama arıza (sorumsuzluk) ölçülebilen bir durum. 15 yıl geriden gelme bana göre yok size göre var. Binlerce argüman koysak ne siz ne de ben galip gelebilirim çünkü ortada doğrulanabilir bir olgu yok...
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    HondatugraL 1 sa. ( Mesaj Silindi ) TheCaliph_
    Bir ülke/marka başka bir ülkeyi/markayı takip etmez teknolojiyi takip eder. Aksini yaparsa özgün olamaz kopyası olur. Japonların Almanları takip etme gibi bir zorunluluğu veya ideolojisi olmadığından geriden gelme gibi bir durum yok.


    Kendi görüşüm fotoğraftan bakarak bu tasarıma ısınamadım ben eskileri daha iyi gibiydi sanki. Bekleyelim bakalım koltuğuna oturalım belki daha da sevmem
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    BekirHan (Bekir Han) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hondaca.
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    PERİSKOP (T.C ÖNDER DEMİREL) 4 sa. ( Mesaj Silindi ) BekirHan
    Güzel olmuş ,mühendisik harikası .
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    D darkiot 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Mazdaya benzemiş
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    TITAN (L L L A İ M İ K) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    BMW olmuş bu.

    Eski iç tasarım bence sınıfının en iyisi. Konsol tasarımına bayılıyorum.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    C cand. 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Eskisi kötüydü
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