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    Hong Kong kripto varlıklara bakış açısını güncelliyor

    Hong Kong‘un Finansal Hizmetler ve Hazine Bürosu, FinTech Week etkinliğinin açılışında dijital varlıklar hakkında bir politika açıklaması yayınladı.                   
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    Hong Kong kripto varlıklara bakış açısını güncelliyor Tam Boyutta Gör

    Kripto varlık sektörü son dönemde düzenleyicilerin odak noktası hâline gelmiş durumda. Birçok ülkenin düzenleyicileri konu üzerinde aktif olarak çalışsa da kesin bir çerçeve çizilebilmiş değil. Bu noktada bazı ülkeler ilk etapta attıkları adımlardan da pişman olabiliyorlar. Son olarak bir adım da Hong Kong tarafında geldi.

    Açıklamada, Hong Kong’un küresel sanal varlık hizmeti sağlayıcılarıyla “ilişki kurmaya ve onları şehre davet etmeye hazır” olduğu belirtiliyor. 

    Çin Halk Cumhuriyeti’nin Özel İdari Bölgesi olan Hong Kong Yasama Konseyi, şu anda, Kara Para Aklama ve Terörle Mücadele Finansmanıyla Mücadele Yönetmeliğinde önerilen değişikliklerin bir parçası olarak Hong Kong’un yeni VASP lisans rejimini gözden geçiriyor. Rejim, gelecek yıl 1 Mart’ta yürürlüğe girecek.

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