Premier Lig ile Sorare arasında NFT anlaşması

Premier Lig NFT koleksiyonu
Daha önce Dapper Labs ile NFT koleksiyonu konusunda görüşmeler yapan Premier Lig yönetiminin şimdi de Sorare ile bir anlaşma yapacağı konuşuluyor. NFT sektöründe yaşanan düşüş sebebiyle mevcut ortak ConsenSys girişiminin fiyat kırmak istemesi, yönetimi farklı platformlara yöneltmiş durumda.
Sorare ile yıllık 30 milyon Pound değerinde bir anlaşma yapmak için görüşmeler devam ediyor. Anlaşma kapsamında Premier Lig futbolcularının hareketli görsellerinden oluşan NFT koleksiyonları hazırlanacak.
Sorare girişimi Kylian Mbappe ve Softbank gibi yatırımcılardan topladığı fonlarla 4 milyar dolar değerlemeye ulaştı. Galatasaray, Real Madrid, Liverpool gibi dev kulüpler Sorare üzerinde fantezi futbol oyununa katılmış durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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