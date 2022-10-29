Premier Lig ile Sorare arasında NFT anlaşması

Tam Boyutta Gör Kripto para dünyasında dönen gelirler arttıkça popüler spor kulüpleri de bundan en iyi şekilde istifade etmeye çalışıyor. Premier Lig yönetimi de farklı kanallardan taraftarlara ulaşmanın peşinde.

Premier Lig NFT koleksiyonu

Daha önce Dapper Labs ile NFT koleksiyonu konusunda görüşmeler yapan Premier Lig yönetiminin şimdi de Sorare ile bir anlaşma yapacağı konuşuluyor. NFT sektöründe yaşanan düşüş sebebiyle mevcut ortak ConsenSys girişiminin fiyat kırmak istemesi, yönetimi farklı platformlara yöneltmiş durumda.

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Sorare ile yıllık 30 milyon Pound değerinde bir anlaşma yapmak için görüşmeler devam ediyor. Anlaşma kapsamında Premier Lig futbolcularının hareketli görsellerinden oluşan NFT koleksiyonları hazırlanacak.

Sorare girişimi Kylian Mbappe ve Softbank gibi yatırımcılardan topladığı fonlarla 4 milyar dolar değerlemeye ulaştı. Galatasaray, Real Madrid, Liverpool gibi dev kulüpler Sorare üzerinde fantezi futbol oyununa katılmış durumda.

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Premier Lig yeni NFT anlaşması yapıyor