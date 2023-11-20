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    Anlık Bildirim

    Honor 100 serisi geliyor: İşte beklenen özellikleri ve fiyatlar

    Honor, yeni telefonlarını 23 Kasım'da tanıtacak. Lansman öncesinde, Honor 100 ve Honor 100 Pro'nun teknik özellikleri ve fiyat bilgisi ortaya çıktı.             
    honor 100 & 100 pro özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Honor 100 serisi 23 Kasım’da geliyor. Standart modelin Snapdragon 7 Gen 3 işlemcili ilk telefon olması beklenirken, Pro modelin Snapdragon 8 Gen 2 işlemciye sahip olması bekleniyor.

    Honor 100 & Honor 100 Pro beklenen özellikleri

    Honor 100 ve Honor 100 Pro, 6.78 inç dört tarafı kavisli gelen OLED panele sahip olacak. Düz modelde tek delik çentik bulunurken, Pro modelde çift selfie kamera sisteminden ötürü daha geniş çentik bulunuyor. Honor 100 modelinde önde 50MP IMX816 sensör, arkada IMX906 50MP ana kamera, 12MP ultra geniş kamera mevcut. Honor 100 Pro modelinde çift ön kamera (50MP IMX816 birincil, 32MP ultra geniş lens), IMX906 50MP ana kamera, 12MP ultra geniş lens ve 32MP telefoto lensten oluşan üçlü arka kamera kurulumu mevcut.

    Android 14 ile gelen Honor 100 serisi, 100W hızlı şarj etme özelliğine sahip. Telefonlar, plastik çerçeve, çift hoparlör, NFC, IR blaster ve X ekseni doğrusal motor gibi ortak özelliklere sahip. Performans açısından, başta da belirttiğimiz üzere Honor 100 yeni tanıtılan Snapdragon 7 Gen 3 işlemci ile gelecek, Honor 100 Pro ise daha güçlü Snapdragon 8 Gen 2 ile gelecek. Honor 100 serisinin en üst modelleri 16GB RAM 512GB depolama alanı sunacak.

    Fiyatlandırma açısından, Honor 100 ve Honor 100 Pro, üç farklı modelle piyasaya sürülecek. Seçilen bellek ve depolama alanına göre Honor 100 fiyatları şu şekilde:

    Honor 100 beklenen fiyatı

    • 12GB + 256GB: 390 dolar
    • 16GB + 256GB: 432 dolar
    • 16GB + 512GB: 473 dolar

    Honor 100 Pro beklenen fiyatı

    • 12GB + 256GB: 515 dolar
    • 16GB + 256GB: 557 dolar
    • 16GB + 512GB: 599 dolar
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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