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Honor 100 & Honor 100 Pro beklenen özellikleri

Honor 100 ve Honor 100 Pro, 6.78 inç dört tarafı kavisli gelen OLED panele sahip olacak. Düz modelde tek delik çentik bulunurken, Pro modelde çift selfie kamera sisteminden ötürü daha geniş çentik bulunuyor. Honor 100 modelinde önde 50MP IMX816 sensör, arkada IMX906 50MP ana kamera, 12MP ultra geniş kamera mevcut. Honor 100 Pro modelinde çift ön kamera (50MP IMX816 birincil, 32MP ultra geniş lens), IMX906 50MP ana kamera, 12MP ultra geniş lens ve 32MP telefoto lensten oluşan üçlü arka kamera kurulumu mevcut.

Android 14 ile gelen Honor 100 serisi, 100W hızlı şarj etme özelliğine sahip. Telefonlar, plastik çerçeve, çift hoparlör, NFC, IR blaster ve X ekseni doğrusal motor gibi ortak özelliklere sahip. Performans açısından, başta da belirttiğimiz üzere Honor 100 yeni tanıtılan Snapdragon 7 Gen 3 işlemci ile gelecek, Honor 100 Pro ise daha güçlü Snapdragon 8 Gen 2 ile gelecek. Honor 100 serisinin en üst modelleri 16GB RAM 512GB depolama alanı sunacak.

Fiyatlandırma açısından, Honor 100 ve Honor 100 Pro, üç farklı modelle piyasaya sürülecek. Seçilen bellek ve depolama alanına göre Honor 100 fiyatları şu şekilde:

Honor 100 beklenen fiyatı

12GB + 256GB: 390 dolar

16GB + 256GB: 432 dolar

16GB + 512GB: 473 dolar

Honor 100 Pro beklenen fiyatı

12GB + 256GB: 515 dolar

16GB + 256GB: 557 dolar

16GB + 512GB: 599 dolar

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Honor 100 serisi geliyor: İşte beklenen özellikleri ve fiyatlar