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    Snapdragon 7 Gen 3 tanıtıldı: Orta segmente AI dopingi

    Qualcomm, merakla beklenen Snapdragon 7 Gen 3 platformu üzerindeki perdeyi kaldırdı. Orta segment telefonlara güç verecek yonga seti, yepyeni özellikler ve AI entegrasyonu sunuyor. İşte detaylar...
    Snapdragon 7 Gen 3 tanıtıldı: Orta segmente AI dopingi! Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarının önde gelen oyuncularından Qualcomm, yeni şlemcisi Snapdragon 7 Gen 3'ü tanıttı. Orta sınıf telefonlara güç verecek yonga seti, bağlantı, performans, AI entegrasyonu ve çok modlu üretken yapay zeka modelleri dahil olmak üzere masaya bazı yeni özellikler getiriyor. Gelin Snapdragon 7 Gen 3'e daha yakından bakalım.

    Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 tanıtıldı

    Qualcomm, önceki yonga seti ile kıyaslandığında Snapdragon 7 Gen 3’ün %15 daha iyi performans ve %20 daha fazla güç verimliliği sağladığını söylüyor. GPU bölümünde ise yüzde 50'lik bir performans artışı söz konusu. Buna ek olarak işlemciye eşlik eden Hexagon NPU, SD Gen 1'e kıyasla watt başına yüzde 60 daha yüksek performans sunuyor. 

    Snapdragon 7 Gen 3 tanıtıldı: Orta segmente AI dopingi! Tam Boyutta Gör
    Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, her yönü yapay zeka göz önünde bulundurularak tasarlanmış. Öyle ki Qualcomm, bileşenlerin AI'ya güç vermek için her alanda yenilikler sunduğunu söylüyor. Bu sayede, bir metin isteminden kararlı Difüzyon görüntüleri oluşturmak dahil olmak üzere üretken yapay zeka yeteneklerinde kayda değer hız artışı elde edilmiş.

    Teknik detaylara gelirsek SD 7 Gen 3, TSMC'nin 4nm fabrikasyon sürecini temel alıyor ve 1+3+4 CPU konfigürasyonunda geliyor. Bu aşamada 3 adet 2,4GHz performans çekirdeği, 4 adet 1,8GHz verimlilik çekirdeği ve 2,63GHz ana çekirdeğe sahip. Ek olarak Hexagon NPU ve yeni nesil Adreno GPU ile destekleniyor. Ayrıca bu GPU'nun OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0 FP ve Vulkan 1.3 API'leri ile uyumlu olduğunu belirtelim.

    Kamera bölümünde işlemciye 200MP'ye kadar ana kamera desteği ve 4K 60Hz HDR video kaydı sunan Qualcomm Spectra ISP eşlik ediyor. Bağlantı bölümünde ise, mmWave ve 6 GHz altı bantlar üzerinden 5 Gbps'ye kadar indirme hızları sağlayan Snapdragon X63 5G Modem'e tercih edilmiş. Bu bölümde ayrıca Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.3 standartları unutulmamış. 

    Son olarak yeni yonga seti, 60Hz yenileme hızında 4K çözünürlüğe veya 168Hz'de FHD+ çözünürlüğe kadar destek sunuyor. Snapdragon 7 Gen 3'e sahip ilk cihazların bu ayın sonlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu bağlamda ilk modellerin Honor ve Vivo'dan geleceğini belirtelim.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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