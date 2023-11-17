Snapdragon 7 Gen 3 tanıtıldı: Orta segmente AI dopingi

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 tanıtıldı
Qualcomm, önceki yonga seti ile kıyaslandığında Snapdragon 7 Gen 3’ün %15 daha iyi performans ve %20 daha fazla güç verimliliği sağladığını söylüyor. GPU bölümünde ise yüzde 50'lik bir performans artışı söz konusu. Buna ek olarak işlemciye eşlik eden Hexagon NPU, SD Gen 1'e kıyasla watt başına yüzde 60 daha yüksek performans sunuyor.
Teknik detaylara gelirsek SD 7 Gen 3, TSMC'nin 4nm fabrikasyon sürecini temel alıyor ve 1+3+4 CPU konfigürasyonunda geliyor. Bu aşamada 3 adet 2,4GHz performans çekirdeği, 4 adet 1,8GHz verimlilik çekirdeği ve 2,63GHz ana çekirdeğe sahip. Ek olarak Hexagon NPU ve yeni nesil Adreno GPU ile destekleniyor. Ayrıca bu GPU'nun OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0 FP ve Vulkan 1.3 API'leri ile uyumlu olduğunu belirtelim.
Kamera bölümünde işlemciye 200MP'ye kadar ana kamera desteği ve 4K 60Hz HDR video kaydı sunan Qualcomm Spectra ISP eşlik ediyor. Bağlantı bölümünde ise, mmWave ve 6 GHz altı bantlar üzerinden 5 Gbps'ye kadar indirme hızları sağlayan Snapdragon X63 5G Modem'e tercih edilmiş. Bu bölümde ayrıca Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.3 standartları unutulmamış.
Son olarak yeni yonga seti, 60Hz yenileme hızında 4K çözünürlüğe veya 168Hz'de FHD+ çözünürlüğe kadar destek sunuyor. Snapdragon 7 Gen 3'e sahip ilk cihazların bu ayın sonlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu bağlamda ilk modellerin Honor ve Vivo'dan geleceğini belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.