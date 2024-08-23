Honor 200 Smart yakında geliyor: Neler sunacak?

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Tam Boyutta Gör Honor 200 serisi yeni bir üye daha kazanmak üzere. Honor'un Almanya sitesinde tanıtım sayfası görünen Honor 200 Smart modeli neler sunacak bakalım.

Honor 200 Smart beklenen özellikleri

Serinin en uygun fiyatlı modeli olacak olan Honor 200 Smart'ta, kardeşlerinini aksine OLED yerine LCD ekran yer alıyor. 6,8 inç büyüklüğe ve Full HD+ çözünürlüğe sahip olan ekran 120 Hz yenileme hızını destekliyor.

Qualcomm'un Snapdragon 4 Gen 2 işlemcisinden gücünü alacak olan telefon, 4 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip olacak. Telefonun farklı RAM ve depolama alanı seçeneklerinin olabileceğini de belirtelim.

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Kamera tarafında ise 50 MP ana kameraya 2 MP derinlik sensörü eşlik ediyor. Ön taraftaki kamera deliğinin arkasında ise 5 MP'lik bir selfie kamerası yer alıyor.

35 W hızlı şarj destekli 5.200 mAh pil ile gelecek olan Honor 200 Smart, NFC ve stereo hoparlör özelliklerini de barındıracak. Yeşil ve Siyah renklerde satılacak olan telefon, liste kaldırılmadan önce 200 euro fiyat etiketiyle sitede göründü. Telefonun ne zaman satışa sunulacağına dair bir bilgi bulunmuyor ancak piyasaya çıkması çok uzun sürmeyecek gibi görünüyor.

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