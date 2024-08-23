Honor 200 Smart yakında geliyor: Neler sunacak?

Honor 200 Smart beklenen özellikleri
Serinin en uygun fiyatlı modeli olacak olan Honor 200 Smart'ta, kardeşlerinini aksine OLED yerine LCD ekran yer alıyor. 6,8 inç büyüklüğe ve Full HD+ çözünürlüğe sahip olan ekran 120 Hz yenileme hızını destekliyor.
Qualcomm'un Snapdragon 4 Gen 2 işlemcisinden gücünü alacak olan telefon, 4 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip olacak. Telefonun farklı RAM ve depolama alanı seçeneklerinin olabileceğini de belirtelim.
Kamera tarafında ise 50 MP ana kameraya 2 MP derinlik sensörü eşlik ediyor. Ön taraftaki kamera deliğinin arkasında ise 5 MP'lik bir selfie kamerası yer alıyor.
35 W hızlı şarj destekli 5.200 mAh pil ile gelecek olan Honor 200 Smart, NFC ve stereo hoparlör özelliklerini de barındıracak. Yeşil ve Siyah renklerde satılacak olan telefon, liste kaldırılmadan önce 200 euro fiyat etiketiyle sitede göründü. Telefonun ne zaman satışa sunulacağına dair bir bilgi bulunmuyor ancak piyasaya çıkması çok uzun sürmeyecek gibi görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.