Uygun fiyatlı Honor 200 Smart tanıtıldı: İşte özellikleri

- Honor 200 Smart neler sunuyor?
- Honor 200 Smart fiyatı ne kadar?
- Honor 200 Smart özellikleri
- Yorumlar
Honor 200 Smart neler sunuyor?
Kamera tarafında, telefonun arkasında 50MP ana kamera ve 2MP derinlik sensörü görüyoruz. Ana kamera, amiral gemisi modellerin gelişmiş özelliklerine sahip olmasa da farklı ışık koşullarında iyi fotoğraflar çekebiliyor. 2 megapiksel kamera, portreler için bulanık arka plan efekti oluşturmaya yardımcı oluyor. Ayrıca 1080p video kaydı ve nesnelere daha da yakınlaşmanız için 8x dijital zoom sağlıyor. Özçekimler ve görüntülü görüşmeler için yeterince iyi görüntüler sağlayan ve 1080p video çekebilen 5MP ön kamera mevcut.
Honor 200 Smart, 5200 mAh batarya ile geliyor. Pil, 35W Honor SuperCharge’ı yani hızlı şarjı destekliyor. Güvenlik noktasında, yanda parmak izi sensörüyle birlikte yüz tanıma özelliği mevcut. 5G, çift bant WiFi, Bluetooth 5.0, NFC gibi standart bağlantıları destekliyor. Telefon 191 gram ağırlığında ve 8.09 mm inceliğinde.
Honor 200 Smart fiyatı ne kadar?
Honor 200 Smart, 220 euro fiyat etiketiyle Avrupa’da satışta. Türkiye’de Honor 200 ve Honor 200 Pro modelleri satışta. Honor 200 fiyatı 20.499 TL, Honor 200 Pro’nun fiyatı 30.999 TL. Bu fiyata 12GB RAM 512GB depolama alanı alıyorsunuz.
Honor 200 Smart özellikleri
- Ekran: 6.8 inç, 2412x1080, TFT LCD
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2
- Bellek: 8GB RAM
- Depolama: 256GB
- Arka kamera: 50MP f/1.8 (birincil) + 2MP f/2.4 (derinlik)
- Ön kamera: 5MP f/2.2
- Batarya: 5200 mAh, 35W HONOR SuperCharge
- Bağlantı: 5G, 802.11ac, Bluetooth 5.0
- Yazılım: Android 14, MagicOS 8.0
- Boyut ve ağırlık: 166.9 x 76.8 x 8.24 mm
- Renk: Yeşil, Beyaz
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu