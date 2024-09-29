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    Uygun fiyatlı Honor 200 Smart tanıtıldı: İşte özellikleri

    Honor, bütçe dostu akıllı telefon ailesine yeni bir model ekledi. Snapdragon 4 Gen 2 işlemcili Honor 200 Smart, serinin en uygun fiyatlı modeli olarak karşımıza çıkıyor.
    Honor 200 Smart uygun fiyatlı telefon tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Honor, Avrupa’da uygun fiyatlı yeni telefonunu çıkardı. Honor 200 Smart, Honor 200, 200 Pro ve 200 Lite ile karşılaştırıldığında daha uygun fiyatlı bir seçenek olarak konumlandırılabilir.

    Honor 200 Smart neler sunuyor?

    Honor 200 Smart özellikleri nasıl Tam Boyutta Gör
    Honor 200 Smart, 6.8 inç, 2412x1080 piksel çözünürlük sağlayan TFT LCD ekrana sahip. Ekran, dayanıklılık katan alüminosilikat camdan yapılmış. Telefonda internette gezinme, sosyal medya uygulamalarını kullanma, video izleme gibi günlük kullanım için uygun olan Snapdragon 4 Gen 2 işlemci bulunuyor. 4GB + 256GB olmak üzere tek bellek ve depolamayla geliyor.

    Kamera tarafında, telefonun arkasında 50MP ana kamera ve 2MP derinlik sensörü görüyoruz. Ana kamera, amiral gemisi modellerin gelişmiş özelliklerine sahip olmasa da farklı ışık koşullarında iyi fotoğraflar çekebiliyor. 2 megapiksel kamera, portreler için bulanık arka plan efekti oluşturmaya  yardımcı oluyor. Ayrıca 1080p video kaydı ve nesnelere daha da yakınlaşmanız için 8x dijital zoom sağlıyor. Özçekimler ve görüntülü görüşmeler için yeterince iyi görüntüler sağlayan ve 1080p video çekebilen 5MP ön kamera mevcut.

    Honor 200 Smart, 5200 mAh batarya ile geliyor. Pil, 35W Honor SuperCharge’ı yani hızlı şarjı destekliyor. Güvenlik noktasında, yanda parmak izi sensörüyle birlikte yüz tanıma özelliği mevcut. 5G, çift bant WiFi, Bluetooth 5.0, NFC gibi standart bağlantıları destekliyor. Telefon 191 gram ağırlığında ve 8.09 mm inceliğinde.

    Honor 200 Smart fiyatı ne kadar?

    Honor 200 Smart, 220 euro fiyat etiketiyle Avrupa’da satışta. Türkiye’de Honor 200 ve Honor 200 Pro modelleri satışta. Honor 200 fiyatı 20.499 TL, Honor 200 Pro’nun fiyatı 30.999 TL. Bu fiyata 12GB RAM 512GB depolama alanı alıyorsunuz.

    Honor 200 Smart özellikleri

    Honor 200 Smart teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.8 inç, 2412x1080, TFT LCD
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2
    • Bellek: 8GB RAM
    • Depolama: 256GB
    • Arka kamera: 50MP f/1.8 (birincil) + 2MP f/2.4 (derinlik)
    • Ön kamera: 5MP f/2.2
    • Batarya: 5200 mAh, 35W HONOR SuperCharge
    • Bağlantı: 5G, 802.11ac, Bluetooth 5.0
    • Yazılım: Android 14, MagicOS 8.0
    • Boyut ve ağırlık: 166.9 x 76.8 x 8.24 mm
    • Renk: Yeşil, Beyaz
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 4 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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