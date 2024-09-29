Uygun fiyatlı Honor 200 Smart tanıtıldı: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör Honor, Avrupa’da uygun fiyatlı yeni telefonunu çıkardı. Honor 200 Smart, Honor 200, 200 Pro ve 200 Lite ile karşılaştırıldığında daha uygun fiyatlı bir seçenek olarak konumlandırılabilir.

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Honor 200 Smart neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Honor 200 Smart, 6.8 inç, 2412x1080 piksel çözünürlük sağlayan TFT LCD ekrana sahip. Ekran, dayanıklılık katan alüminosilikat camdan yapılmış. Telefonda internette gezinme, sosyal medya uygulamalarını kullanma, video izleme gibi günlük kullanım için uygun olan Snapdragon 4 Gen 2 işlemci bulunuyor. 4GB + 256GB olmak üzere tek bellek ve depolamayla geliyor.

Kamera tarafında, telefonun arkasında 50MP ana kamera ve 2MP derinlik sensörü görüyoruz. Ana kamera, amiral gemisi modellerin gelişmiş özelliklerine sahip olmasa da farklı ışık koşullarında iyi fotoğraflar çekebiliyor. 2 megapiksel kamera, portreler için bulanık arka plan efekti oluşturmaya yardımcı oluyor. Ayrıca 1080p video kaydı ve nesnelere daha da yakınlaşmanız için 8x dijital zoom sağlıyor. Özçekimler ve görüntülü görüşmeler için yeterince iyi görüntüler sağlayan ve 1080p video çekebilen 5MP ön kamera mevcut.

Honor 200 Smart, 5200 mAh batarya ile geliyor. Pil, 35W Honor SuperCharge’ı yani hızlı şarjı destekliyor. Güvenlik noktasında, yanda parmak izi sensörüyle birlikte yüz tanıma özelliği mevcut. 5G, çift bant WiFi, Bluetooth 5.0, NFC gibi standart bağlantıları destekliyor. Telefon 191 gram ağırlığında ve 8.09 mm inceliğinde.

Honor 200 Smart fiyatı ne kadar?

Honor 200 Smart, 220 euro fiyat etiketiyle Avrupa’da satışta. Türkiye’de Honor 200 ve Honor 200 Pro modelleri satışta. Honor 200 fiyatı 20.499 TL, Honor 200 Pro’nun fiyatı 30.999 TL. Bu fiyata 12GB RAM 512GB depolama alanı alıyorsunuz.

Honor 200 Smart özellikleri

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Ekran : 6.8 inç, 2412x1080, TFT LCD

: 6.8 inç, 2412x1080, TFT LCD İşlemci : Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2

: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 Bellek : 8GB RAM

: 8GB RAM Depolama : 256GB

: 256GB Arka kamera : 50MP f/1.8 (birincil) + 2MP f/2.4 (derinlik)

: 50MP f/1.8 (birincil) + 2MP f/2.4 (derinlik) Ön kamera : 5MP f/2.2

: 5MP f/2.2 Batarya : 5200 mAh, 35W HONOR SuperCharge

: 5200 mAh, 35W HONOR SuperCharge Bağlantı : 5G, 802.11ac, Bluetooth 5.0

: 5G, 802.11ac, Bluetooth 5.0 Yazılım : Android 14, MagicOS 8.0

: Android 14, MagicOS 8.0 Boyut ve ağırlık : 166.9 x 76.8 x 8.24 mm

: 166.9 x 76.8 x 8.24 mm Renk: Yeşil, Beyaz

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Honor 200 Smart tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı