Honor 300 Ultra’nın özellikleri sızdırıldı: İyi bir alternatif model olabilir

Tam Boyutta Gör

Honor, uzun zamandır 300 serisi akıllı telefonlarını tanıtmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu yeni seride Honor 300, 300 Pro ve 300 Ultra modellerinin yer alacağı biliniyor. Honor’un resmi çevrim içi mağazasında standart ve Pro modelleri şimdiden listelendi ancak Ultra modeline dair resmi bir duyuru yapılmış değil. Güvenilir kaynaklardan gelen sızıntılar, Honor 300 Ultra’nın tasarımı ve teknik özellikleri hakkında önemli detaylar sunuyor.

Sızıntılara göre Honor 300 Ultra, dört tarafı kavisli bir ekran tasarımına sahip olacak ve ekranın üst kısmında çift ön kamera sistemi için hap şeklinde bir kesik bulunacak. Arka tarafta ise diğer modellerde olduğu gibi üçlü kamera modülü yer alacak. Bu kamera sisteminde periskop telefoto kamera ve LED flaş dikkat çekiyor. Standart Honor 300 modeli, çift kamera sistemine sahipken, Pro modeli telefoto kameralı üçlü bir kurulumla geliyor.

Galaxy S25 serisi hakkında neler biliyoruz? 2 gün önce eklendi

Honor 300 Ultra, serinin en güçlü cihazı olarak konumlanıyor ve Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden güç alacak. Cihaz, 5.300 mAh batarya kapasitesine sahip olacak ve 100W hızlı şarj desteği sunacak. Ayrıca kablosuz şarj özelliği de Ultra modelde mevcut. Şu an için cihazın ölçüleri ve ağırlığına dair bir bilgi paylaşılmadı. Bunun yanı sıra Ultra modelin siyah ve beyaz dışında başka renk seçenekleriyle gelip gelmeyeceği de belirsizliğini koruyor.

Diğer modellerden Honor 300 ve 300 Pro, aynı batarya kapasitesine ve hızlı şarj özelliklerine sahip. Ancak, Pro modeli kablosuz şarj desteği sunarken, standart model bu özelliğe yer vermiyor. Honor 300, yalnızca 6,97 mm kalınlığa ve 181 gram ağırlığa sahip olmasıyla oldukça ince ve hafif bir telefon olarak dikkat çekiyor. Pro modeli ise 7,7 mm kalınlık ve 187 gram ağırlık ile biraz daha büyük bir yapıya sahip.

Honor’un yeni 300 serisi, tasarım ve teknik özellikleriyle dikkat çekerken, sızdırılan detaylar kullanıcıların bu modelleri heyecanla beklediğini gösteriyor. Resmi duyurular ve ek detayların önümüzdeki günlerde gelmesi bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.