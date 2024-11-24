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    Honor 300 Ultra’nın özellikleri sızdırıldı: İyi bir alternatif model olabilir

    Akıllı telefon dünyasının önemli isimlerinden biri olan Honor, 300 serisinin en güçlü modeli olan Honor 300 Ultra üzerindeki çalışmalarında sona gelmiş gibi görünüyor.

    Honor 300 Ultra’nın özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör

    Honor, uzun zamandır 300 serisi akıllı telefonlarını tanıtmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu yeni seride Honor 300, 300 Pro ve 300 Ultra modellerinin yer alacağı biliniyor. Honor’un resmi çevrim içi mağazasında standart ve Pro modelleri şimdiden listelendi ancak Ultra modeline dair resmi bir duyuru yapılmış değil. Güvenilir kaynaklardan gelen sızıntılar, Honor 300 Ultra’nın tasarımı ve teknik özellikleri hakkında önemli detaylar sunuyor.

    Sızıntılara göre Honor 300 Ultra, dört tarafı kavisli bir ekran tasarımına sahip olacak ve ekranın üst kısmında çift ön kamera sistemi için hap şeklinde bir kesik bulunacak. Arka tarafta ise diğer modellerde olduğu gibi üçlü kamera modülü yer alacak. Bu kamera sisteminde periskop telefoto kamera ve LED flaş dikkat çekiyor. Standart Honor 300 modeli, çift kamera sistemine sahipken, Pro modeli telefoto kameralı üçlü bir kurulumla geliyor.

    Honor 300 Ultra, serinin en güçlü cihazı olarak konumlanıyor ve Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden güç alacak. Cihaz, 5.300 mAh batarya kapasitesine sahip olacak ve 100W hızlı şarj desteği sunacak. Ayrıca kablosuz şarj özelliği de Ultra modelde mevcut. Şu an için cihazın ölçüleri ve ağırlığına dair bir bilgi paylaşılmadı. Bunun yanı sıra Ultra modelin siyah ve beyaz dışında başka renk seçenekleriyle gelip gelmeyeceği de belirsizliğini koruyor.

    Diğer modellerden Honor 300 ve 300 Pro, aynı batarya kapasitesine ve hızlı şarj özelliklerine sahip. Ancak, Pro modeli kablosuz şarj desteği sunarken, standart model bu özelliğe yer vermiyor. Honor 300, yalnızca 6,97 mm kalınlığa ve 181 gram ağırlığa sahip olmasıyla oldukça ince ve hafif bir telefon olarak dikkat çekiyor. Pro modeli ise 7,7 mm kalınlık ve 187 gram ağırlık ile biraz daha büyük bir yapıya sahip.

    Honor’un yeni 300 serisi, tasarım ve teknik özellikleriyle dikkat çekerken, sızdırılan detaylar kullanıcıların bu modelleri heyecanla beklediğini gösteriyor. Resmi duyurular ve ek detayların önümüzdeki günlerde gelmesi bekleniyor.

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    R
    ru1ns 3 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 5 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 2 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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