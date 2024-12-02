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    Huawei Mate X6 globale geliyor: İşte beklenen tarih

    Huawei'nin merakla beklenen katlanabilir telefonu Huawei Mate X6, çok yakında globale geliyor. Tanıtım görüntüleri internete sızmaya başladı. İşte detaylar...  
    Huawei Mate X6 globale geliyor: İşte beklenen tarih Tam Boyutta Gör
    Yakın tarihte Çinli kullanıcıların beğenisine sunulan Huawei Mate X6 modelinin global macerası başlamak üzere. Kaçıranlar için Pixel 9 Pro Fold, OnePlus Open ve Galaxy Z Fold 6'ya rakip olan model, hem tasarımı hem de özellikleriyle ses getirmeyi başarmıştı. Şimdi Huawei, katlanabilir model için yepyeni bir etkinlik planlıyor.

    Huawei Mate X6 globale geliyor

    Huawei, X üzerinden yaptığı yeni paylaşımında 12 Aralık 2024 tarihinde yeni bir etkinlik planladığını duyurdu. Dubai'de gerçekleşecek etkinliğin tanıtım görüntüsünde ise, "klasiği ortaya çıkar, amiral gemisi katlanabilir mükemmelliğin yeni bir dönemi başlıyor" ifadesi bulunuyor. Bu da Huawei Mate X6'nın küresel çapta piyasaya çıkacağını açıkça doğruluyor diyebiliriz.

    Tabii ki bu etkinlik, yakın tarihte tanıtılan üçe katlanabilir Mate XT Ultimate modeline de işaret ediyor olabilir. Ancak #UnfoldTheClassic etiketi, üç katlı cihaz için pek uygun görünmüyor. Ayrıca yeni etkinlikte, Mate X6'nın yanı sıra, MatePad Pro 13.2 ve Freebuds Pro 4 de yer alacak. Üstelik Huawei'nin 1.5 yıllık Watch Ultimate'ın yeni Sapphire Gold versiyonunu sergileceği de söylentiler arasında. 

    Peki Huawei Mate X6 neler sunuyor?

    Huawei Mate X6, ön yüzünde FHD+ çözünürlüğünde ve 120 Hz yenileme hızına sahip 7,93 inç katlanabilir OLED ekran sunuyor. Ekranın parlaklığı selefine göre artırılarak 2500 nit seviyesine çıkarılmış. Kapak ekranı ise 6,45 inç boyutlarında ve yine 2.500 nit'e kadar parlaklık sunuyor. Gücünü Kirin 9020 yonga setinden alan telefona ise, 50 MP f/1.4-f/4.0 + 48MP 4x zoom + 40 MP f/2.2 kamera kurulumu eşlik ediyor. Ön kamerası ise 13MP.

    Havacılık sınıfı alüminyum çerçeve ile desteklenen Mate X6, 65W hızlı şarj destekli 5.200mAh pil ve HarmonyOS 4.3 ile kutusundan çıkıyor. 156,6 x 73,78 mm ölçülerinde ve yalnızca 239 gr ağırlığında olan telefon, 12GB+512 GB seçeneği ile 1.935 dolar fiyat etiketine sahip olacak. 

    • Ekran: 7,93 inç FHD+ LTPO OLED 1-120Hz, 2500 nit, 
    • Kapak ekranı: 6,45 inç 2.500 nit parlaklık OLED
    • İşlemci: Kirin 9100 (resmi değil)
    • İşletim sistemi: HarmonyOS 4.3 (Harmony NEXT gelecek)
    • RAM: 12GB, 16GB
    • Depolama: 512/1 TB
    • Ön kamera: 13 MP
    • Arka kamera: 50 MP f/1.4-f/4.0 + 48MP 4x zoom + 40 MP f/2.2
    • Batarya: 5200 mAh, 66W kablolu, 50W kablosuz, 7.5W ters kablosuz, 5W ters kablolu şarj
    • Boyut ve ağırlık: 156,6 x 73,78 mm (144,04 mm açık), 239 g
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    Öğrenci yapımı roket, 20 yıllık rekoru kırdı

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 gün önce

    Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.

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    diyette şinitzel yenir mi sıkışan anahtar nasıl çıkarılır uyap kazanılan ihaleden vazgeçme epos google nedir okulda telefon saklama

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