Huawei Mate X6 globale geliyor
Huawei, X üzerinden yaptığı yeni paylaşımında 12 Aralık 2024 tarihinde yeni bir etkinlik planladığını duyurdu. Dubai'de gerçekleşecek etkinliğin tanıtım görüntüsünde ise, "klasiği ortaya çıkar, amiral gemisi katlanabilir mükemmelliğin yeni bir dönemi başlıyor" ifadesi bulunuyor. Bu da Huawei Mate X6'nın küresel çapta piyasaya çıkacağını açıkça doğruluyor diyebiliriz.
Tabii ki bu etkinlik, yakın tarihte tanıtılan üçe katlanabilir Mate XT Ultimate modeline de işaret ediyor olabilir. Ancak #UnfoldTheClassic etiketi, üç katlı cihaz için pek uygun görünmüyor. Ayrıca yeni etkinlikte, Mate X6'nın yanı sıra, MatePad Pro 13.2 ve Freebuds Pro 4 de yer alacak. Üstelik Huawei'nin 1.5 yıllık Watch Ultimate'ın yeni Sapphire Gold versiyonunu sergileceği de söylentiler arasında.
Peki Huawei Mate X6 neler sunuyor?
Huawei Mate X6, ön yüzünde FHD+ çözünürlüğünde ve 120 Hz yenileme hızına sahip 7,93 inç katlanabilir OLED ekran sunuyor. Ekranın parlaklığı selefine göre artırılarak 2500 nit seviyesine çıkarılmış. Kapak ekranı ise 6,45 inç boyutlarında ve yine 2.500 nit'e kadar parlaklık sunuyor. Gücünü Kirin 9020 yonga setinden alan telefona ise, 50 MP f/1.4-f/4.0 + 48MP 4x zoom + 40 MP f/2.2 kamera kurulumu eşlik ediyor. Ön kamerası ise 13MP.
Havacılık sınıfı alüminyum çerçeve ile desteklenen Mate X6, 65W hızlı şarj destekli 5.200mAh pil ve HarmonyOS 4.3 ile kutusundan çıkıyor. 156,6 x 73,78 mm ölçülerinde ve yalnızca 239 gr ağırlığında olan telefon, 12GB+512 GB seçeneği ile 1.935 dolar fiyat etiketine sahip olacak.
- Ekran: 7,93 inç FHD+ LTPO OLED 1-120Hz, 2500 nit,
- Kapak ekranı: 6,45 inç 2.500 nit parlaklık OLED
- İşlemci: Kirin 9100 (resmi değil)
- İşletim sistemi: HarmonyOS 4.3 (Harmony NEXT gelecek)
- RAM: 12GB, 16GB
- Depolama: 512/1 TB
- Ön kamera: 13 MP
- Arka kamera: 50 MP f/1.4-f/4.0 + 48MP 4x zoom + 40 MP f/2.2
- Batarya: 5200 mAh, 66W kablolu, 50W kablosuz, 7.5W ters kablosuz, 5W ters kablolu şarj
- Boyut ve ağırlık: 156,6 x 73,78 mm (144,04 mm açık), 239 g
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Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.