Honor 400 ve 400 Pro'nun özellikleri ortaya çıktı: Yakında geliyor

Honor 400 özellikleri
91mobiles'ın sızdırdığı bilgilere göre Honor 400, 120 Hz yenileme hızı ve 5.000 nit'e kadar tepe parlaklık seviyesi sunan 6,55 inçlik bir AMOLED ekranla gelecek. Ekana ayrıca, Dinamik Karartma, AI Sirkadiyen Gece Ekranı, AI Defocus EyeCare ve ultra karanlık mod gibi gelişmiş göz konforu özelliklerine de sahip olacak.
Snapdragon 7 Gen 3 yonga setiyle gelmesi beklenen telefon, 66 W hızlı şarj destekli 5300 mAh kapasiteli bataryadan güç alacak. Kamera tarafında, OIS destekli 200 MP ana sensöre, 12 MP ultra geniş kamera ve 50 MP selfie kamerası eşlik edecek.
Honor 400, çeşitli yapay zeka araçlarına sahip Android 15 tabanlı MagicOS 9.0 işletim sistemi üzerinde çalışacak. Telefon ayrıca, NFC, stereo hoparlörler, IP65 derecesi ve ekran altı parmak izi okuyucu gibi özelliklere sahip olacak. Son olarak, cihazın 184 gram ağırlığında ve 7,3 mm kalınlığında olması bekleniyor.
Honor 400 Pro özellikleri
Kamera tarafında ise 400 modelinden farklı olarak 50 MP çözünürlüğünde telefoto kameranın yer alması bekleniyor. Kardeşiyle aynı pil kapasitesine sahip olacak olan 400 Pro, farklı olarak 100 W şarj hızını destekleyecek.
Honor 400 Pro'nun diğer özellikleri arasında IP68/IP69 su ve toz dayanıklılık derecelendirmesi, cihaz içi yapay zeka özellikleri, Google Gemini entegrasyonu, 205 gram ağırlık ve 8,1 mm kalınlık yer alıyor.
Honor 400 serisinin Mayıs ayında Çin'de piyasaya sürülmesi bekleniyor. Küresel pazarlara da gelecek olan olan cihazların ülkemizde de satışa sunulması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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