Honor 70 ay sonunda tanıtılıyor

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Geçtiğimiz yılın sonlarında tanıtılan Honor 60 serisinin üzerinden çok fazla zaman geçmeden Honor 70 serisi de sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Honor 70 serisi için şirket bazı detayları paylaştı.

Honor 70 serisi neler sunacak?

Firmanın yaptığı paylaşıma göre Honor 70 serisinde 1/1.49 inçlik 54MP çözünürlüğünde ana sensör yer alacak. İlginç bir çözünürlüğe sahip olan sensörün Sony tarafından lansman gününde tanıtılacağı belirtiliyor.

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Diğer bir iddia Honor 70 Pro+ amiral gemisinde 1/1.1 inçlik 50MP çözünürlüğünde SonyIMX 800 sensörün yer alacağı yönünde. Bir süredir gündemde olan bu iddialı sensörün yine aynı dönemde tanıtılacağı tahmin ediliyor.

Son olarak Honor 70 akıllı telefon modelinde ilk kez Snapdragon 7 Gen 1 yonga setinin kendisini göstereceği belirtiliyor. Honor 70 Pro modelinde Dimensity 8100 yonga seti, Honor 70 Pro+ modelinde ise Dimensity 9000 yonga seti bulunacak.

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