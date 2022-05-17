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    Huawei P50 Pro için 5G kılıfı duyuruldu

    Huawei P50 Pro amiral gemisinin eksik kalan 5G özelliği harici bir kılıf ile tamamlandı. 5G Connectivity Case harici kılıf bir modem ve çift çekirdekli bir kontrolcü ile geliyor.
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    Huawei P50 Pro
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    ABD ambargoları nedeniyle 5G teknolojilerine erişimi kısıtlanan Huawei son amiral gemisi olan Huawei P50 Pro modelini 4G olarak piyasaya sürmüştü. Şimdi ise 5G özelliği kazandıracak özel bir kılıf piyasaya sürüldü.

    Huawei P50 Pro için 5G kılıf

    Çin pazarı için geliştirilen 5G Connectivity Case adındaki kılıf eSIM destekli bir 5G modem barındırıyor. Bağlantının kontrolü için ise 1.35GHz çift çekirdekli bir işlemciye yer verilmiş. Yönetim ise telefon tarafından sağlanıyor.

    3.2mm kalınlığında olan kılıf 52gr ağırlığında. Böylece dikkat çekici bir kalınlaşma olmuyor. Kılıf Huawei P50 Pro modeline bağlandığı anda telefondaki modem ve kılıftaki modem tek bir modem gibi davranıyor. Böylece tek bir sinyal iletişimi oluyor.

    Kılıf şarj ve veri aktarımını kesmiyor. Bu bakımdan kullanım kolaylığı sunulmuş. Diğer taraftan sürekli 5G kullanımı Huawei P50 Pro için biraz daha fazla batarya tüketimi anlamına geliyor. 5G Connectivity Case kılıfı 120$ fiyat etiketine sahip.

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    Sarı Mucit 6 saat önce

    [resim] [resim] kodak cx7220 fotoğraf makinası düğmesine çok benziyor tuş

    U
    uberburak 1 gün önce

    sonuçta bir şekilde olay dönüyor.

    B
    balkaptan 1 gün önce

    Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D

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