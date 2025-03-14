Realme 14 5G'nin tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı: Orta seviyede iddialı geliyor

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Realme, yakında Realme 14 serisini genişletmeye hazırlanıyor. Seriye eklenecek olan Realme 14 5G isimli modelin bazı özellikleri ortaya çıktı.

Realme 14 5G beklenen özellikleri

Realme 14 5G, Realme 14 serisindeki diğer telefonların aksine, önümüzdeki hafta Hindistan'da piyasaya sürülmesi planlanan Realme P3 5G'ye daha yakın bir tasarıma sahip. "Mecha Design" olarak adlandırılan tasarım, gümüş kaplamalar, düz kenarlar ve sarı renkli bir güç düğmesinden oluşuyor. Arka tarafta, 50 MP ana kameranın yer aldığı ikili kamera tasarımı göze çarpıyor.

İşlemci tarafında, Snapdragon 6 Gen 4 yonga seti bizleri karşılıyor. Realme 14 5G, bu işlemciyle çalışacak ilk telefon olacak. Şirket, yonga setinin AnTuTu'da 810.000'den fazla puan aldığını belirtiyor. Batarya tarafında ise 6.000 mAh kapasiteli pil ile yüksek kullanım süresi sunacak.

Tam Boyutta Gör Realme tam özellikleri açıklamamış olsa da, önceki bir sızıntı, telefonun RMX5071 model numarasına sahip olduğunu ortaya çıkarmıştı. Bu da, cihazın Realme Neo 7x 5G modelinin yeniden markalanmış hali olabileceğini ortaya koyuyor.

Honor 400 ve 400 Pro daha küçük ekrana sahip olacak 22 sa. önce eklendi

Bu durumda telefon, 6,67 inç büyüklüğünde, Full HD+ çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekranla gelebilir. Kamera kurulumu, arkada 50 MP + 2 MP, önde 16 MP sensörlerden oluşabilir. Ek olarak cihaz, toza ve suya dayanıklılık için IP68/IP69 derecelendirmesine, stereo hoparlörlere ve optik ekran altı parmak izi okuyucuya sahip olabilir.

Şimdilik, Realme 14 5G'nin lansman tarihi hakkında resmi bir açıklama yok, ancak söylentiler bu ayın sonlarında piyasaya sürülebileceğini gösteriyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Realme 14 5G'nin tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı