Realme 14 5G'nin tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı: Orta seviyede iddialı geliyor

Realme 14 5G beklenen özellikleri
Realme 14 5G, Realme 14 serisindeki diğer telefonların aksine, önümüzdeki hafta Hindistan'da piyasaya sürülmesi planlanan Realme P3 5G'ye daha yakın bir tasarıma sahip. "Mecha Design" olarak adlandırılan tasarım, gümüş kaplamalar, düz kenarlar ve sarı renkli bir güç düğmesinden oluşuyor. Arka tarafta, 50 MP ana kameranın yer aldığı ikili kamera tasarımı göze çarpıyor.
İşlemci tarafında, Snapdragon 6 Gen 4 yonga seti bizleri karşılıyor. Realme 14 5G, bu işlemciyle çalışacak ilk telefon olacak. Şirket, yonga setinin AnTuTu'da 810.000'den fazla puan aldığını belirtiyor. Batarya tarafında ise 6.000 mAh kapasiteli pil ile yüksek kullanım süresi sunacak.
Bu durumda telefon, 6,67 inç büyüklüğünde, Full HD+ çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekranla gelebilir. Kamera kurulumu, arkada 50 MP + 2 MP, önde 16 MP sensörlerden oluşabilir. Ek olarak cihaz, toza ve suya dayanıklılık için IP68/IP69 derecelendirmesine, stereo hoparlörlere ve optik ekran altı parmak izi okuyucuya sahip olabilir.
Şimdilik, Realme 14 5G'nin lansman tarihi hakkında resmi bir açıklama yok, ancak söylentiler bu ayın sonlarında piyasaya sürülebileceğini gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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