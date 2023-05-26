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Honor, Haziran ayında piyasaya sürülmesi beklenen yeni bir orta sınıf akıllı telefon çıkarmaya hazırlanıyor. Honor X50 olarak adlandırılan model Çinli sertifikasyon kurumu TENAA tarafından listelendi. Böylelikle cihazın teknik özellikleri de ortaya çıktı.

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ALI-AN00 model numaralı akıllı telefon 163.6 x 75.5 x 7.98 mm boyutlarında. Ağırlığı ise 185 gram. Cihaz 1.5K (2652 x 1200 piksel) çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6.78 inç AMOLED ekranla gelecek. Parmak izi tarayıcısı ekrana gömülü olacak.

Başlangıç fiyatı da sızdırıldı

Honor X50'nin Snapdragon 6 Gen 1 yonga setini temel alacağı bildiriliyor. Kaynaklara göre akıllı telefon 8 GB, 12 GB ve 16 GB gibi çeşitli RAM seçenekleriyle sunulacak. Buna 128 GB, 256 GB ve 512 GB dahili depolama seçenekleri eşlik edecek.

Cihaz için 5.700 mAh batarya, 108 + 2 megapiksel çift arka kamera ve 8 megapiksel selfie kamerası bilgisi de var. Kutudan ise Android 13 tabanlı Magic UI 7 yüklü şekilde çıkacağı söyleniyor. Çinli kaynaklara göre Honor X50'nin fiyatı 140 dolardan başlayacak.

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Honor X50'nin teknik özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı