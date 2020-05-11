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    Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Honor akıllı vantilatörünü satışa sundu

    Honor Natural Wind Fan akıllı vantilatör 120 derece yatay dönerek tüm odayı etkisi altına alabiliyor ve uygulama üzerinden kullanıcısına akıllı kontroller sunuyor.
    5 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
    9,1b
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    Diğer Ev Elektroniği
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Honor akıllı vantilatörünü satışa sundu

    Adını daha çok telekom ekipmanları, dizüstü bilgisayar, televizyon ve mobil cihaz pazarında duyuyor olsak da Honor markası akıllı ev eşyaları sektöründe de faaliyet gösteriyor. Taşınabilir elektrik süpürgesinden sonra şimdi de akıllı vantilatör piyasaya sürdü.

    Honor Natural Wind Fan özellikleri ve fiyatı

    Honor Natural Wind Fan ev tipi vantilatör piyasadaki rakiplerinden farklılaşacak özelliklere sahip. Vantilatör fan hızını ayarlayarak yumuşak esintilere imkan tanırken tüm odayı tarayacak kadar da geniş açıda.

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    Honor Natural Wind Fan modeli 3 parçadan oluşuyor. Fanın olduğu kaf parçası, kademe ayarı yapabileceğiniz iki adet silindir ve tüm parçalarını içine oturttuğunuz ayaklık parçası. Ayrıldığında çok küçük bir yer kaplayan vantilatör kolayca birleştirilebiliyor.

    Kafa parçası 90 derece olarak aşağıdan yukarıya dönebiliyor ve tavana bakabilecek duruma geliyor. Sağdan sola 120 derece dönüyor ve tüm odayı kaplayacak hava üfleyebiliyor. Böylece oda ısısını belirli bir dengede tutabiliyor.

    Vantilatör 9 yapraktan oluşuyor ve Honor HiLink uygulaması ile kontrol edilebiliyor. Cihazı açma, kapama, fan hızını düşürme veya arttırma yanında sesli olarak cihazı kontrol etmek de uygulama üzerinden mümkün. Ayrıca bir uzaktan kumanda da yer alıyor. 22.2 desibele kadar düşük ses çıkarabilen Honor Natural Wind Fan modeli 38$ fiyat etiketine sahip.



    https://www.gizmochina.com/2020/05/10/huaweis-honor-ultra-wide-angle-natural-wind-fan-with-app-support-launched/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    _bluescream_ (blue scream) 2 gün
    tam aradığım tipde bir fan klasik raks kullanıyoruz ama sadece belirli bir açıda duruyor ben bunun gibi 180 derece dönen bir fan bkıyordum
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    DH Misafiri 4 gün
    Bu çin malı koronavirüs yayabilir
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    spencermila (Hasan Saltık) 4 gün
    şöyle bir ürün bizim ülkemizde acaba 40 tl gibi satılırmı adamlar 40 tl civarına uygulaması olan ürün alıyor biz ise dandik ürüne 250 tl felan veriyoruz...
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    alaz1903 (KıvAnÇ ) 4 gün
    Trump'un sırma saçlarını uçurur bu. Bir ban sebebi daha çıktı.
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    torontoidmanyurdu (... ...) 5 gün
    Türkiye'ye geldiğinde herhalde 600 TL olur.
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    Drummerrrr (Oguz Han) 5 gün
    Cinsel oyuncaklara dogru gidiyor Huawei ...
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    mczaga 5 gün
    RGB disko topu yok mu?
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    Xtrud (Harun Yahya) 5 gün
    Huawei'nib süpürgesi olduğuna emin miyiz? Yada ev aletleri ürettiğine İnternet hiç bişey yok
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    yorumculuklar 5 gün
    Ulen Xiaomi, milleti ne hale getirdin...
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