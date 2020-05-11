Honor akıllı vantilatörünü satışa sundu

Adını daha çok telekom ekipmanları, dizüstü bilgisayar, televizyon ve mobil cihaz pazarında duyuyor olsak da Honor markası akıllı ev eşyaları sektöründe de faaliyet gösteriyor. Taşınabilir elektrik süpürgesinden sonra şimdi de akıllı vantilatör piyasaya sürdü.

Honor Natural Wind Fan özellikleri ve fiyatı

Honor Natural Wind Fan ev tipi vantilatör piyasadaki rakiplerinden farklılaşacak özelliklere sahip. Vantilatör fan hızını ayarlayarak yumuşak esintilere imkan tanırken tüm odayı tarayacak kadar da geniş açıda.

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Honor Natural Wind Fan modeli 3 parçadan oluşuyor. Fanın olduğu kaf parçası, kademe ayarı yapabileceğiniz iki adet silindir ve tüm parçalarını içine oturttuğunuz ayaklık parçası. Ayrıldığında çok küçük bir yer kaplayan vantilatör kolayca birleştirilebiliyor.

Kafa parçası 90 derece olarak aşağıdan yukarıya dönebiliyor ve tavana bakabilecek duruma geliyor. Sağdan sola 120 derece dönüyor ve tüm odayı kaplayacak hava üfleyebiliyor. Böylece oda ısısını belirli bir dengede tutabiliyor.

Vantilatör 9 yapraktan oluşuyor ve Honor HiLink uygulaması ile kontrol edilebiliyor. Cihazı açma, kapama, fan hızını düşürme veya arttırma yanında sesli olarak cihazı kontrol etmek de uygulama üzerinden mümkün. Ayrıca bir uzaktan kumanda da yer alıyor. 22.2 desibele kadar düşük ses çıkarabilen Honor Natural Wind Fan modeli 38$ fiyat etiketine sahip.

https://www.gizmochina.com/2020/05/10/huaweis-honor-ultra-wide-angle-natural-wind-fan-with-app-support-launched/

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