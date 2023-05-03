Honor, Apple'a meydan okudu: iOS'ten daha iyisini yapacağız

Zhao Ming, Apple akıllı telefonların Magic 5 serisi de dahil olmak üzere birçok Android telefona kıyasla zayıf donanıma ve modası geçmiş tasarıma sahip olduklarını söyledi. Honor'un patronu ayrıca iPhone'ların birçok Android cihazın aksine iyi bir pil ömrü sağlayamadığını da sözlerine ekledi.
Apple sadece iOS için tercih ediliyor
Kullanıcıların Apple'ı esas olarak iOS işletim sistemi ve sağladığı ekosistem nedeniyle seçtiklerini belirten Zhao Ming, MagicOS'u iOS'ten daha iyi olacak şekilde geliştirmeyi amaçladıklarını ifade etti. Ming satır arasında "iOS, Apple'ın tüm eksikliklerini ve sorunlarını örtüyormuş gibi" dedi.
Çinli şirketin ileriye dönük en büyük hedefi iOS ile rekabet edebilecek seviyeye ulaşmak. Honor sadece iOS'i değil, Huawei'nin HarmonyOS'unu da gölgede bırakacak bir deneyim sağlamayı kafaya koymuş durumda. Çinli üreticinin bunu başarıp başaramayacağını hep birlikte göreceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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