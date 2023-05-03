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    Honor, Apple'a meydan okudu: iOS'ten daha iyisini yapacağız

    Honor'un patronu iOS'ten daha iyi bir sistem geliştirmeyi planladıklarını söyledi. Zhao Ming'e göre kullanıcılar zayıf donanım ve demode tasarıma sahip iPhone'ları sadece iOS için tercih ediyor.
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    Honor, Apple'a meydan okudu: iOS'ten daha iyisini yapacağız Tam Boyutta Gör
    Honor CEO'su Zhao Ming basın mensuplarına şirketin akıllı telefon pazarındaki beklentileri hakkında bazı açıklamalar yaptı. Deneyimli yöneticiye göre Honor sektör lideri olmayı amaçlıyor. Ancak Çinli üretici kendisine Xiaomi veya Samsung'u değil Apple'ı rakip olarak seçmiş.

    Zhao Ming, Apple akıllı telefonların Magic 5 serisi de dahil olmak üzere birçok Android telefona kıyasla zayıf donanıma ve modası geçmiş tasarıma sahip olduklarını söyledi. Honor'un patronu ayrıca iPhone'ların birçok Android cihazın aksine iyi bir pil ömrü sağlayamadığını da sözlerine ekledi.

    Honor, Apple'a meydan okudu: iOS'ten daha iyisini yapacağız Tam Boyutta Gör

    Apple sadece iOS için tercih ediliyor

    Kullanıcıların Apple'ı esas olarak iOS işletim sistemi ve sağladığı ekosistem nedeniyle seçtiklerini belirten Zhao Ming, MagicOS'u iOS'ten daha iyi olacak şekilde geliştirmeyi amaçladıklarını ifade etti. Ming satır arasında "iOS, Apple'ın tüm eksikliklerini ve sorunlarını örtüyormuş gibi" dedi.

    Çinli şirketin ileriye dönük en büyük hedefi iOS ile rekabet edebilecek seviyeye ulaşmak. Honor sadece iOS'i değil, Huawei'nin HarmonyOS'unu da gölgede bırakacak bir deneyim sağlamayı kafaya koymuş durumda. Çinli üreticinin bunu başarıp başaramayacağını hep birlikte göreceğiz.

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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 2 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 3 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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    1070 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

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