İsveçli bilim insanları yanlışlıkla Norveç'e roket attı

Fırlatmanın ikinci aşamasında roketin başlangıç noktasına geri dönmesi bekleniyordu. Ancak bir şeyler ters gitti ve roket tamamen farklı bir yere, komşu ülke Norveç'e düştü. İki İskandinav ülkesi arasında uzun süredir barış ve iyi komşuluk ilişkileri kurulmuş olmasına rağmen olay ciddi bir sansasyona neden oldu.
TEXUS-58 dönüş yolunda rotasından saptı ve planlanan konumunun 40 kilometre kuzeybatısına düştü. Her ne kadar dağlık bölgede ıssız bir alana düşen roket herhangi bir yaralanma veya can kaybına neden olmasa da, Norveç hükümeti bu tür bir olayın kabul edilemez olduğunu belirtti.
"Konu ciddiyetle ele alınıyor"
Norveç Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada sınırın Norveç tarafında gerçekleşen her türlü izinsiz eylemin çok ciddiye alındığı ifade edilirken, bunun büyük hasara neden olabilecek çok önemli bir olay olduğu vurgulandı. Ayrıca sınır ihlali durumunda, sorumluların derhal uygun kanallar aracılığıyla Norveç makamlarını bilgilendirmesinin son derece önemli olduğu aktarıldı.
Esrange Uzay Merkezi yetkilisi Marko Kohberg ise 1.6 ton ağırlığındaki roketin planlanandan farklı bir yöne sapması konusunun ciddiyetle ele alındığı söyledi. Şu anda olayın nedenlerinin araştırıldığını belirten Kohberg spekülasyonlara kapılmadan soruşturmanın sonuçlarının beklenmesi gerektiğini ifade etti.
En yakın yerleşim yerinin 10 kilometre uzağına düşen roketin hemen ertesi gün helikopterle Esrange'e getirildiği kaydedildi. Ancak Norveç Dışişleri Bakanlığı, komşularının enkazı kendi topraklarından izinsiz olarak çıkarma hakkı olmadığını söylerken, İsveç'in bu eleştirilere aldırış etmediği görülüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah