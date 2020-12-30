Uygun fiyatlı Vivo Y20 (2021) resmen tanıtıldı

Vivo, Ağustos ayında uygun fiyatlı Y20 modelini piyasaya sürmüştü. Şirket şimdi de akıllı telefonun isminde "2021" takısı olan yeni bir versiyonunu duyurdu.
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Cihaz görünüm olarak önceki modele benziyor. Tüm değişiklikler teknik özelliklerle ilgili. Vivo Y20 (2021), HD+ çözünürlükte 6.51 inç LCD ekran taşıyor. Ayrıca damla çentikli bir tasarıma sahip.
Akıllı telefonda Snapdragon 460 yerine daha güçlü MediaTek Helio P35 yonga seti bulunuyor. Bununla birlikte 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı ile sunulduğunu belirtelim.
Fiyat etiketi açıklandı
Vivo Y20 (2021) ihtiyaç duyduğu enerjiyi 10 watt hızlı şarj desekli 5.000 mAh pilinden alıyor. Cihazın arka panelinde 13 MP + 2 MP + 2 MP sensör kombinasyonundan oluşan üçlü kamera sistemi, ön tarafında ise 8 MP selfie kamerası var.
Akıllı telefon yan tarafa yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı ile geliyor. Beyaz ve Mavi olmak üzere iki renk seçeneği mevcut. Vivo Y20 (2021), Malezya'da 148 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Cihazın global çıkış tarihi ise açıklanmadı.
https://www.gsmarena.com/vivo_y20_2021_specs_price_sale_date-news-46952.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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guzel
lastikler yana doğru nasıl kayabiliyor?
salak salak uğraşlar, o kadar insan o ışıklarda boşuna mı bekliyor mk
İstanbul'da yap bakalım bunu; ya polise takılırsın ya da Haydar abimize.
Biri de kapıyı açıyormuş . Seyreyle cümbüşü :)
Admin İnternet bağlatmışsın hayırlı olsun...
Tek tuşla kaldırıp, indirebiliyorsak iyi. Ama çok gereksiz be abi. Bir de yükseklik neye göre belirleniyor az yüksek bi aracı hesaplayamayıp geçip tavanını çizersek sıkıntı olur hele Türkiyede. Gerçi dokunmadan geçsen de "Sen napıyon oooluum" diye saldırırlarsa şaşırmam.
Reis bee. Geçmişe gittim geldim vallaha helal olsun. 2008 2009 lardan da haber isteriz, çok güzel yıllardı. Bir hatırlayalım.
5 senelik haber tebrikler
Asdaşlskjdapda çok iyi be