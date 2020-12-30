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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Uygun fiyatlı Vivo Y20 (2021) resmen tanıtıldı

    Vivo bu yıl Ağustos ayında piyasaya sürülen Vivo Y20'nin yenilenmiş versiyonu duyurdu. Vivo Y20 (2021) isimli model sekiz çekirdekli işlemci ve üçlü arka kamera ile geliyor.
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Uygun fiyatlı Vivo Y20 (2021) resmen tanıtıldı
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    Vivo, Ağustos ayında uygun fiyatlı Y20 modelini piyasaya sürmüştü. Şirket şimdi de akıllı telefonun isminde "2021" takısı olan yeni bir versiyonunu duyurdu.

    Ayrıca Bkz. "Wikipedia 2020’nin enlerini açıkladı"

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    Cihaz görünüm olarak önceki modele benziyor. Tüm değişiklikler teknik özelliklerle ilgili. Vivo Y20 (2021), HD+ çözünürlükte 6.51 inç LCD ekran taşıyor. Ayrıca damla çentikli bir tasarıma sahip.

    Uygun fiyatlı Vivo Y20 (2021) resmen tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    Akıllı telefonda Snapdragon 460 yerine daha güçlü MediaTek Helio P35 yonga seti bulunuyor. Bununla birlikte 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı ile sunulduğunu belirtelim.

    Fiyat etiketi açıklandı

    Vivo Y20 (2021) ihtiyaç duyduğu enerjiyi 10 watt hızlı şarj desekli 5.000 mAh pilinden alıyor. Cihazın arka panelinde 13 MP + 2 MP + 2 MP sensör kombinasyonundan oluşan üçlü kamera sistemi, ön tarafında ise 8 MP selfie kamerası var.

    Uygun fiyatlı Vivo Y20 (2021) resmen tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    Akıllı telefon yan tarafa yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı ile geliyor. Beyaz ve Mavi olmak üzere iki renk seçeneği mevcut. Vivo Y20 (2021), Malezya'da 148 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Cihazın global çıkış tarihi ise açıklanmadı.



    https://www.gsmarena.com/vivo_y20_2021_specs_price_sale_date-news-46952.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Trafiği ezip geçen araç: Hum Rider

    ccc231

    guzel

    50 dakika önce
    mydonnoz

    lastikler yana doğru nasıl kayabiliyor?

    2 saat önce
    mehmetyilmaztruck

    salak salak uğraşlar, o kadar insan o ışıklarda boşuna mı bekliyor mk

    10 saat önce
    ÖzdalDoğru

    İstanbul'da yap bakalım bunu; ya polise takılırsın ya da Haydar abimize.

    22 saat önce
    homebird

    Biri de kapıyı açıyormuş . Seyreyle cümbüşü :)

    1 gün önce
    buraxus

    Admin İnternet bağlatmışsın hayırlı olsun...

    1 gün önce
    ilkerinanç

    Tek tuşla kaldırıp, indirebiliyorsak iyi. Ama çok gereksiz be abi. Bir de yükseklik neye göre belirleniyor az yüksek bi aracı hesaplayamayıp geçip tavanını çizersek sıkıntı olur hele Türkiyede. Gerçi dokunmadan geçsen de "Sen napıyon oooluum" diye saldırırlarsa şaşırmam.

    1 gün önce
    _Kullanıcı_Adı_

    Reis bee. Geçmişe gittim geldim vallaha helal olsun. 2008 2009 lardan da haber isteriz, çok güzel yıllardı. Bir hatırlayalım.

    1 gün önce
    Xtrud

    5 senelik haber tebrikler

    1 gün önce
    V4LKyR

    Asdaşlskjdapda çok iyi be

    1 gün önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Askaparta 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çöpe ambalaj mı yapmışlar?
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    zero fear 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ucube, çöp.
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