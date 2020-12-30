Uygun fiyatlı Vivo Y20 (2021) resmen tanıtıldı

Tam Boyutta Gör

Vivo, Ağustos ayında uygun fiyatlı Y20 modelini piyasaya sürmüştü. Şirket şimdi de akıllı telefonun isminde "2021" takısı olan yeni bir versiyonunu duyurdu.

Ayrıca Bkz. "Wikipedia 2020’nin enlerini açıkladı"

İlginizi Çekebilir

MIUI 12.5'in çıkış tarihi belli oldu

Cihaz görünüm olarak önceki modele benziyor. Tüm değişiklikler teknik özelliklerle ilgili. Vivo Y20 (2021), HD+ çözünürlükte 6.51 inç LCD ekran taşıyor. Ayrıca damla çentikli bir tasarıma sahip.

Tam Boyutta Gör

Akıllı telefonda Snapdragon 460 yerine daha güçlü MediaTek Helio P35 yonga seti bulunuyor. Bununla birlikte 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı ile sunulduğunu belirtelim.

Fiyat etiketi açıklandı

Vivo Y20 (2021) ihtiyaç duyduğu enerjiyi 10 watt hızlı şarj desekli 5.000 mAh pilinden alıyor. Cihazın arka panelinde 13 MP + 2 MP + 2 MP sensör kombinasyonundan oluşan üçlü kamera sistemi, ön tarafında ise 8 MP selfie kamerası var.

Tam Boyutta Gör

Akıllı telefon yan tarafa yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı ile geliyor. Beyaz ve Mavi olmak üzere iki renk seçeneği mevcut. Vivo Y20 (2021), Malezya'da 148 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Cihazın global çıkış tarihi ise açıklanmadı.

https://www.gsmarena.com/vivo_y20_2021_specs_price_sale_date-news-46952.php

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.