Samsung, yakında ilk 3nm üretimine başlıyor

Yarı iletken sektöründe yaşanan rekabet hız kazanmaya devam ediyor. 2022 yılının ilk yarısında 3nm seri üretime geçme planları doğrultusunda ilerleyen Samsung, yatırımcılarına gelecek hafta ticari üretimin başlayacağını söyledi.
TSMC ile olan rekabeti artacak
Yeni üretim teknolojisi ile birlikte dev üretici TSMC’ye kıyasla endüstride bir ilki gerçekleştirmeyi planlayan Samsung, aynı zamanda çok yönlü alan etkili transistörleri (GAAFET) kullanan ilk şirket olacak. Bununla birlikte şirket tarafından MBCFET olarak adlandırılan ve 7nm FinFET düğümüne kıyasla 0,75 V’un altında çalışması beklenen yeni üretim teknolojisi, güç tüketiminde yüzde 50’ye varan azalma, yüzde 30 daha iyi performans ve yüzde 45’e kadar alan tasarrufu gibi avantajları da beraberinde getirecek.
Bildirilenlere göre MBCFET'in FinFET üretim süreci ve ekipmanları ile uyumluluğunu geliştirmeyi başaran Samsung, yeni üretim teknolojisi için gereken maliyeti kontrol altına almayı başarmış. Daha öncesinde 4nm üretimde yaşanan verimlilik sorunları sebebiyle Qualcomm gibi önemli müşterilerini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalan şirket, görünüşe göre 3nm üretim ile ipleri tekrar eline almayı planlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.