Samsung, yakında ilk 3nm üretimine başlıyor

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Yarı iletken sektöründe yaşanan rekabet hız kazanmaya devam ediyor. 2022 yılının ilk yarısında 3nm seri üretime geçme planları doğrultusunda ilerleyen Samsung, yatırımcılarına gelecek hafta ticari üretimin başlayacağını söyledi.

TSMC ile olan rekabeti artacak

Yeni üretim teknolojisi ile birlikte dev üretici TSMC’ye kıyasla endüstride bir ilki gerçekleştirmeyi planlayan Samsung, aynı zamanda çok yönlü alan etkili transistörleri (GAAFET) kullanan ilk şirket olacak. Bununla birlikte şirket tarafından MBCFET olarak adlandırılan ve 7nm FinFET düğümüne kıyasla 0,75 V’un altında çalışması beklenen yeni üretim teknolojisi, güç tüketiminde yüzde 50’ye varan azalma, yüzde 30 daha iyi performans ve yüzde 45’e kadar alan tasarrufu gibi avantajları da beraberinde getirecek.

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Bildirilenlere göre MBCFET'in FinFET üretim süreci ve ekipmanları ile uyumluluğunu geliştirmeyi başaran Samsung, yeni üretim teknolojisi için gereken maliyeti kontrol altına almayı başarmış. Daha öncesinde 4nm üretimde yaşanan verimlilik sorunları sebebiyle Qualcomm gibi önemli müşterilerini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalan şirket, görünüşe göre 3nm üretim ile ipleri tekrar eline almayı planlıyor.

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