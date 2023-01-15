Honor Magic 5 Pro ve Magic 5 Ultimate ve Magic 5'ten oluşan Honor Magic 5 ailesi, MIIT sertifikasyon sitesinde ortaya çıktı. Piaget kod adıyla ortaya çıkan Honor'un yeni serisi Magic 5, ayrıca hız aşırtmalı Qualcomm Snapdragon 695'e sahip dördüncü bir modele de ev sahipliği yapabilir.

İşte Honor Magic 5 serisinin bilinen özellikleri:

Ortaya çıkan sızıntılara göre seriden Honor Magic 5 Pro ve Honor Magic 5 Ultimate, 50 megapiksel dörtlü arka kamera kurulumuna sahip olabilir. Honor Magic 5'in ise üçlü arka kamera kurulumuna sahip olması oldukça muhtemel.

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Honor Magic 5 Pro ve Honor Magic 5 Ultimate'in Snapdragon 8 Gen 2'den güç alması bekleniyor. 100W hızlı şarj ve 50W kablosuz şarj desteği ile 6.8 inçlik kavisli bir ekrana sahip olması beklenen Honor Magic 5 serisi, 100x dijital yakınlaştırmayı destekleyen periskopik bir telefoto lensine sahip olması da bekleniyor.

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Honor Magic 5 serisinin teknik özellikleri ortaya çıktı