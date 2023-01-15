Honor Magic 5 serisinin teknik özellikleri ortaya çıktı

İşte Honor Magic 5 serisinin bilinen özellikleri:
Ortaya çıkan sızıntılara göre seriden Honor Magic 5 Pro ve Honor Magic 5 Ultimate, 50 megapiksel dörtlü arka kamera kurulumuna sahip olabilir. Honor Magic 5'in ise üçlü arka kamera kurulumuna sahip olması oldukça muhtemel.
Honor Magic 5 Pro ve Honor Magic 5 Ultimate'in Snapdragon 8 Gen 2'den güç alması bekleniyor. 100W hızlı şarj ve 50W kablosuz şarj desteği ile 6.8 inçlik kavisli bir ekrana sahip olması beklenen Honor Magic 5 serisi, 100x dijital yakınlaştırmayı destekleyen periskopik bir telefoto lensine sahip olması da bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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