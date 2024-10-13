Honor Magic 7 Pro'nun önemli özellikleri ortaya çıktı

Teknoloji Editörü
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Honor, bu ayın sonlarına doğru Çin'de Honor Magic 7 serisi akıllı telefonlarını tanıtacak. Serinin Magic 7, Magic 7 Pro, Magic 7 Ultimate ve Magic 7 RSR Porsche Design olmak üzere dört modelden oluşması bekleniyor. Yakın zamanlı yeni bir paylaşım ise seriden Honor Magic 7 Pro'nun bazı detaylarını ortaya çıkardı.
İşte Honor Magic 7 Pro'nun beklenen özellikleri:
Tipster
Digital Chat Station'ın Weibo'da yaptığı yeni bir paylaşım, Honor Magic 7 Pro'nun yükseltmelerini ortaya çıkardı. Bunlar arasında Snapdragon 8 Gen 4 işlemci, tek noktalı ultrasonik ekran içi parmak izi sensörü, 100W kablolu şarj, daha hızlı kablosuz şarj ve eşit büyüklükte ultra ince çerçevelere sahip kavisli ekran yer almakta.
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Paylaşımda Magic 7 Pro'nun ana kamera, periskop telefoto kameralarının ve batarya kapasitesinin önceki nesille aynı kalacağı belirtildi. Selefi Honor Magic 6 Pro'nun bu özelliklerini hatırlamak gerekirse cihaz, 80W kablolu, 66W Honor kablosuz SuperCharge ve kablosuz ters şarj ile eşleştirilmiş 5.600mAh bataryaya sahipti. Son zamanlardaki yeni bir sızıntı ise Magic 7 Pro'nun 100W kablolu ve 80W kablosuz şarj ile
5.620mAh bataryaya sahip olduğunu ve ana kamerasının OmniVision'ın OV50H sensörüne geçeceğini ortaya çıkardı.
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karagece25 dene gavat oğlu gavat asıl çöp sensin sen
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...