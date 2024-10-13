Gündemi yakından takip eden Melisa, bilim ve teknoloji dünyasında yaşanan son gelişmeleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Honor, bu ayın sonlarına doğru Çin'de Honor Magic 7 serisi akıllı telefonlarını tanıtacak. Serinin Magic 7, Magic 7 Pro, Magic 7 Ultimate ve Magic 7 RSR Porsche Design olmak üzere dört modelden oluşması bekleniyor. Yakın zamanlı yeni bir paylaşım ise seriden Honor Magic 7 Pro'nun bazı detaylarını ortaya çıkardı.

iQOO 13'ün Halo ışık halkası ilk kez görüntülendi 1 gün önce eklendi

İşte Honor Magic 7 Pro'nun beklenen özellikleri:

Tipster Digital Chat Station'ın Weibo'da yaptığı yeni bir paylaşım, Honor Magic 7 Pro'nun yükseltmelerini ortaya çıkardı. Bunlar arasında Snapdragon 8 Gen 4 işlemci, tek noktalı ultrasonik ekran içi parmak izi sensörü, 100W kablolu şarj, daha hızlı kablosuz şarj ve eşit büyüklükte ultra ince çerçevelere sahip kavisli ekran yer almakta.

Tam Boyutta Gör Paylaşımda Magic 7 Pro'nun ana kamera, periskop telefoto kameralarının ve batarya kapasitesinin önceki nesille aynı kalacağı belirtildi. Selefi Honor Magic 6 Pro'nun bu özelliklerini hatırlamak gerekirse cihaz, 80W kablolu, 66W Honor kablosuz SuperCharge ve kablosuz ters şarj ile eşleştirilmiş 5.600mAh bataryaya sahipti. Son zamanlardaki yeni bir sızıntı ise Magic 7 Pro'nun 100W kablolu ve 80W kablosuz şarj ile 5.620mAh bataryaya sahip olduğunu ve ana kamerasının OmniVision'ın OV50H sensörüne geçeceğini ortaya çıkardı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Honor Magic 7 Pro'nun önemli özellikleri ortaya çıktı