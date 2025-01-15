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    Samsung Galaxy S25 serisinin tanıtım görselleri sızdırıldı: İşte tasarım

    Unpacked 2025 etkinliğine sayılı günler kala, Galaxy S25 serisinin tanıtım görselleri ortaya çıktı ve Samsung S25, S25 Plus ve S25 Ultra'nın tasarımı netleşti.  
    Samsung Galaxy S25 Plus & Ultra tanıtım görselleri Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy S25 serisinin resmi tanıtımına sadece bir hafta kaldı ve sızıntıları takip edenler telefonların nasıl görüneceğine dair bir fikre sahip. Son olarak ünlü tipster Evan Blass, Samsung’un merakla beklenen telefonlarının tanıtım görsellerini paylaştı ve Galaxy S25, S25+ ve S25 Ultra’nın tasarımı net bir şekilde görülüyor.

    Galaxy S25 serisi yeni mavi renk seçeneğiyle geliyor

    Samsung S25 Ultra tasarım ve renk Tam Boyutta Gör
    Galaxy S25 tanıtım görselleri altında iki fotoğraf paylaşıldı. Bunlardan ilki Galaxy S25 ve S25+'ı gösteriyor. Galaxy S25 Ultra modeli ayrı olarak gözüküyor. Sızdırılan görsellerde dikkati çeken ilk detaylardan biri; Galaxy AI etiketi. Samsung, yeni cihazlarında da yapay zekadan fazlasıyla bahsedecek gibi görünüyor. Özellikle Bixby’nin yeni yapay zeka yetenekleri üzerine konuşması bekleniyor.

    Tanıtım görselinde Galaxy S25 Ultra’nın seleflerinden daha keskin kenarlara, çok daha ince çerçevelere sahip olduğu görülüyor. Cihazı Titanyum Gümüş Mavi olarak adlandırılabilecek yeni mavi rengiyle görüyoruz. Buna karşın Galaxy S25 ve S25 Plus, lacivert renkte görülüyor.

    Samsung S25 serisinin üç modelinin de Snapdragon 8 Elite işlemciyle gelmesi bekleniyor. Galaxy S25 özelliklerine ilişkin tüm bilinenlere şu haberimizden ulaşabilirsiniz:

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    donanimhabercom Instagram

    2025 Yılın Otomobili ödülü Renault 5'in oldu

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    KKM 1 gün önce

    rally dönemi efsane ismiydi.. bence efsanesi de oradan öte geçmiş değil

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