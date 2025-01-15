Samsung Galaxy S25 serisinin tanıtım görselleri sızdırıldı: İşte tasarım

Galaxy S25 serisi yeni mavi renk seçeneğiyle geliyor
Tanıtım görselinde Galaxy S25 Ultra’nın seleflerinden daha keskin kenarlara, çok daha ince çerçevelere sahip olduğu görülüyor. Cihazı Titanyum Gümüş Mavi olarak adlandırılabilecek yeni mavi rengiyle görüyoruz. Buna karşın Galaxy S25 ve S25 Plus, lacivert renkte görülüyor.
Samsung S25 serisinin üç modelinin de Snapdragon 8 Elite işlemciyle gelmesi bekleniyor. Galaxy S25 özelliklerine ilişkin tüm bilinenlere şu haberimizden ulaşabilirsiniz:Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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rally dönemi efsane ismiydi.. bence efsanesi de oradan öte geçmiş değil