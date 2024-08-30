Honor, katlanabilir Magic V3'e dünyanın en küçük özrünü işledi: Hedef Samsung

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Tam Boyutta Gör Honor, IFA 2024 etkinliği öncesinde, Samsung Galaxy Z Fold kullanıcılarına yönelik sıra dışı bir adım atarak iğneleme içeren bir özür diledi. Bu özrün sebebi ise, Honor’un en yeni katlanabilir akıllı telefonu Magic V3’ün tanıtımı. Dünyanın en ince içe katlanabilen akıllı telefonu olarak lanse edilen Magic V3, şimdiden teknoloji dünyasında yankı uyandırıyor.

Honor'dan Samsung'a gönderme

Dünyanın en küçük özrünü menteşesinde taşıyan Honor Magic V3, yalnızca 4.35mm kalınlığında ve 226 gram ağırlığında, katlandığında ise 9.2mm kalınlığına ulaşan bir cihaz. Samsung Galaxy Z Fold 6 ise açık halde 5,6mm, katlandığı halde ise 12,1mm kalınlığa sahip. Bu ince ve hafif yapısı, Samsung Galaxy Z Fold’un boyut ve ağırlık konusunda yaşattığı hayal kırıklıklarına bir yanıt niteliğinde. Honor, tam da bu konuya değinmek için Samsung kullanıcılarına yönelik bir özür metni yayınladı.

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Honor Magic V3’ün 2.84mm’lik menteşesine işlenen 166 kelimelik bir özür metni ise mikroskobik sanat çalışmalarıyla tanınan ünlü sanatçı Graham Short tarafından yapıldı. Bu detaylı oyma çalışması tam 90 saat sürdü ve metin, yalnızca mikroskop altında okunabilir durumda.

Özür metnin tamamı şu şekilde

Tam Boyutta Gör “Sevgili Samsung Galaxy Z Fold sahipleri, özür dileriz. İkiye katlanan ve cebinize garip bir şekilde sığan bir telefon satın almak için heyecanlandığınızı biliyoruz. Size bir gelecek, teknik bir mucize, sınırsız çoklu görev ve performans dünyası vaat edilmişti.

Ve şimdi, muhtemelen yeni Honor Magic V3'e bakıyor ve biraz... ihanete uğramış hissediyorsunuz. Boyut önemlidir ve acınızı anlıyoruz. Altın madalya için bahşiş verilip yarışta sonuncu olmak gibi, daha ince, daha hafif ve daha dayanıklı bir katlanabilir cihazın var olduğunu bilmek, herkesin seçimlerini sorgulaması için yeterlidir.

Bunu anlıyoruz. Siz erken benimseyenlerdendiniz, dayanıklılığı şüpheli katlanabilir ekranların keşfedilmemiş bölgesine cesurca giren bir öncüydünüz. Daha iyisini hak ediyorsunuz. Aslında, altın madalyayı hak ediyorsunuz.

Tüm ciddiyetimizle Honor olarak teknolojinin sınırlarını zorlamaya ve size mümkün olan en iyi katlanabilir deneyimi sunmaya kararlıyız. Sadece söylüyoruz... hayal kırıklığına uğramış hissetmenizde sorun yok. Biz de aynı şekilde hissederdik.”

Honor Magic V3, 5 Eylül 2024 tarihinde IFA 2024 kapsamında tanıtılacak. Ayrıca lansmanda Honor MagicPad 2 ve Honor Magicbook Art 14 de sergilenecek.

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