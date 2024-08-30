Honor, katlanabilir Magic V3'e dünyanın en küçük özrünü işledi: Hedef Samsung

Honor'dan Samsung'a gönderme
Dünyanın en küçük özrünü menteşesinde taşıyan Honor Magic V3, yalnızca 4.35mm kalınlığında ve 226 gram ağırlığında, katlandığında ise 9.2mm kalınlığına ulaşan bir cihaz. Samsung Galaxy Z Fold 6 ise açık halde 5,6mm, katlandığı halde ise 12,1mm kalınlığa sahip. Bu ince ve hafif yapısı, Samsung Galaxy Z Fold’un boyut ve ağırlık konusunda yaşattığı hayal kırıklıklarına bir yanıt niteliğinde. Honor, tam da bu konuya değinmek için Samsung kullanıcılarına yönelik bir özür metni yayınladı.
Honor Magic V3’ün 2.84mm’lik menteşesine işlenen 166 kelimelik bir özür metni ise mikroskobik sanat çalışmalarıyla tanınan ünlü sanatçı Graham Short tarafından yapıldı. Bu detaylı oyma çalışması tam 90 saat sürdü ve metin, yalnızca mikroskop altında okunabilir durumda.
Özür metnin tamamı şu şekilde
Ve şimdi, muhtemelen yeni Honor Magic V3'e bakıyor ve biraz... ihanete uğramış hissediyorsunuz. Boyut önemlidir ve acınızı anlıyoruz. Altın madalya için bahşiş verilip yarışta sonuncu olmak gibi, daha ince, daha hafif ve daha dayanıklı bir katlanabilir cihazın var olduğunu bilmek, herkesin seçimlerini sorgulaması için yeterlidir.
Bunu anlıyoruz. Siz erken benimseyenlerdendiniz, dayanıklılığı şüpheli katlanabilir ekranların keşfedilmemiş bölgesine cesurca giren bir öncüydünüz. Daha iyisini hak ediyorsunuz. Aslında, altın madalyayı hak ediyorsunuz.
Tüm ciddiyetimizle Honor olarak teknolojinin sınırlarını zorlamaya ve size mümkün olan en iyi katlanabilir deneyimi sunmaya kararlıyız. Sadece söylüyoruz... hayal kırıklığına uğramış hissetmenizde sorun yok. Biz de aynı şekilde hissederdik.”
Honor Magic V3, 5 Eylül 2024 tarihinde IFA 2024 kapsamında tanıtılacak. Ayrıca lansmanda Honor MagicPad 2 ve Honor Magicbook Art 14 de sergilenecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.