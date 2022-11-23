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    Honor Magic Vs katlanır telefon, dişlisiz menteşe ile geliyor

    Honor, Çin’de düzenlediği etkinlikte yeni katlanır telefon modelini tanıttı. Çin dışında satışa sunulacak yeni katlanan telefon Honor Magic Vs özellikleri ve fiyatı, tüm detaylarıyla haberimizde.
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    honor magic vs katlanır telefon Tam Boyutta Gör
    Honor, bugün ikinci katlanır akıllı telefonunu tanıttı. Resmî adı Honor Magic Vs olan cihaz, ilk modelden farklı olarak 2023’ün ilk çeyreğinde küresel pazarlarda satışa sunulacak. İşte Honor Magic Vs özellikleri ve fiyatı:

    Yeni Honor katlanır telefon, selefinden daha ince ve daha hafif, aynı zamanda telefonun boşluk bırakmadan kapanmasını sağlayan tamamen yeni ve geliştirilmiş menteşe tasarımıyla geliyor.

    Honor’un yeni katlanan akıllı telefon modeli Magic Vs, Qualcomm’un Snadpragon 8 Plus Gen 1 işlemcisinden güç alıyor. Telefon, 12GB RAM 256GB depolama, 12GB RAM 512GB depolama ve 8GB RAM 256GB depolama alanı seçenekleriyle geliyor.

    Bluetooth bağlantısıyla katlanabilir ekrana bağlanabilen Magic Pen adında kalemle gelen Magic Vs, iç kısımda 7.9 inç, 2272 x 1984 piksel çözünürlük, 90Hz yenileme hızı, 800 nit parlaklığa ulaşabilen OLED ekran taşıyor. Ekran tarafında, ilk Magic V modeline kıyasla geliştirme yok gibi görünüyor. 6.45 inç OLED harici ekran, 2560 x 1080 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, HDR10+ desteği sunuyor.  Her iki panel de 10 bit; yani 1 milyardan fazla renk sunuyor.

    Honor, yeni menteşenin tek parça işleme teknolojisiyle özenle hazırlandığını, kat izinin görünmeyeceğini söylüyor. Şirket, parça sayısını önemli miktarda azaltırken dayanıklılık ve sağlamlığın da korunduğunu belirtiyor. Honor laboratuvarlarında yapılan testlere göre, 4 parçadan oluşan menteşe, günde 400.000’den fazla katlamaya dayanabiliyor.

    Honor Magic Vs, 54MP Sony IMX800 (f/1.9) ana sensör, 50MP ultra geniş açılı kamera ve 3x optik zoom yapabilen 8MP telefoto kameradan oluşan üçlü kamera kurulumuna sahip. Kapak ekranındaki selfie kamera 16MP ve f/2.45 diyafram açıklığına sahip. İç kamera hakkında bir bilgi paylaşılmadı.

    Magic Vs katlanır telefon, 66w hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh bataryadan güç alıyor. Honor, telefonun şarj seviyesinin %0’dan %100’e 46 dakikada ulaştığını söylüyor. MagicOS 7.0 ile özelleştirilen Android 12 işletim sistemiyle gelen telefonun üç renk seçeneği bulunuyor: Turuncu, Camgöbeği ve Siyah.

    Honor Magic Vs özellikleri

    Honor Magic Vs özellikleri Tam Boyutta Gör

    • İç ekran: 7.9 inç, 90Hz, 2272x1984, katlanır OLED
    • Dış ekran: 6.45 inç, 120Hz, 2560x1080, OLED
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, Adreno 730 GPU
    • Bellek ve depolama: 8GB+256GB, 12GB+256GB, 12GB+512GB
    • Arka kamera: 54MP IMX800 f/1.9 ana, 50MP f/2.0 ultra geniş ve makro ana, 8MP 3x optik zoom f/2.4
    • Ön kamera: 16MP f/2.45
    • Batarya: 5000 mAh, 66w kablolu Honor SuperCharge 
    • İşletim sistemi: MagicOS 7.0 (Android 12)
    • Ağırlık: 261 g

    Honor Magic Vs fiyatı

    Honor, Çin’de ön siparişleri almaya başladı, 30 Kasım’da satışa sunmayı planlıyor. Telefonun fiyatı şu şekilde:

    • 8GB + 256GB: 1048 dolar
    • 12GB + 256GB: 1118 dolar
    • 12GB + 512GB: 1257 dolar
    • 16GB + 512GB: 1521 dolar

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    Amazon'un yapay zekalı depo robotu: Sparrow

    S
    Sumo00 3 saat önce

    makine öğrenmesi yapay zeka konusunun alt başlığı

    M
    mito13 1 gün önce

    yapay zeka değil.makine öğrenmesi.

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