Honor ve Porsche Design ortaklık yapıyor

Honor ve Porsche Design ortaklığı
Porsche Lifestyle grubu başkanı Stefan Buescher ve Honor başkanı George Zhao tarafından yapılan basın açıklaması ile iki marka arasındaki ortaklık resmen duyuruldu. Huawei akıllı telefon ve saatlerinde karşımıza çıkan Porsche Design çizgileri aynı anlayışla Honor ürünlerine de hayat verecek.
Ortaklığın ilk ürünü ise Honor Magic6 Porsche Design modeli olacak. Cihaz gelecek yılın ilk aylarında piyasaya sürülecek. Porsche Design ortaklığının ne tür şekillerde ürünlere geleceği ise şimdilik açıklanmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.