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    Anlık Bildirim

    Honor ve Porsche Design ortaklık yapıyor

    Özel tasarımlı akıllı telefonların en bilinen ismi Porsche Design ve Honor markası ortaklık yapıyor. Honor Magic6 Porsche Design gelecek yıl piyasada olacak.    
    Honor Magic6 Porsche Design Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon dünyasında Huawei ile tasarımlarını görmeye başladığımız Porsche Design, ambargo sonrasında ortaklık sona erince kendi projelerine yönelmişti. Huawei’den ayrılarak bağımsız olan Honor markası konsepti yeniden ayağa kaldırıyor.

    Honor ve Porsche Design ortaklığı

    Porsche Lifestyle grubu başkanı Stefan Buescher ve Honor başkanı George Zhao tarafından yapılan basın açıklaması ile iki marka arasındaki ortaklık resmen duyuruldu. Huawei akıllı telefon ve saatlerinde karşımıza çıkan Porsche Design çizgileri aynı anlayışla Honor ürünlerine de hayat verecek.

    Ortaklığın ilk ürünü ise Honor Magic6 Porsche Design modeli olacak. Cihaz gelecek yılın ilk aylarında piyasaya sürülecek. Porsche Design ortaklığının ne tür şekillerde ürünlere geleceği ise şimdilik açıklanmadı.  

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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