Honor ve Porsche Design ortaklık yapıyor

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon dünyasında Huawei ile tasarımlarını görmeye başladığımız Porsche Design, ambargo sonrasında ortaklık sona erince kendi projelerine yönelmişti. Huawei’den ayrılarak bağımsız olan Honor markası konsepti yeniden ayağa kaldırıyor.

Honor ve Porsche Design ortaklığı

Porsche Lifestyle grubu başkanı Stefan Buescher ve Honor başkanı George Zhao tarafından yapılan basın açıklaması ile iki marka arasındaki ortaklık resmen duyuruldu. Huawei akıllı telefon ve saatlerinde karşımıza çıkan Porsche Design çizgileri aynı anlayışla Honor ürünlerine de hayat verecek.

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Ortaklığın ilk ürünü ise Honor Magic6 Porsche Design modeli olacak. Cihaz gelecek yılın ilk aylarında piyasaya sürülecek. Porsche Design ortaklığının ne tür şekillerde ürünlere geleceği ise şimdilik açıklanmadı.

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