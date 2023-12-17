Honor Magic6 Pro Porsche Design ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Honor ve Porsche Design markalarının ortaklık yaptığı haberinin açıklanmasının hemen ardından, ortaklığın ilk ürünü olacak Honor Magic6 Pro Porsche Design akıllı telefon modeli de internete sızdırıldı.

Honor Magic6 Pro Porsche Design geliyor

Honor Magic6 Pro Porsche Design modeli görünüşe göre iki renk teması ve deri detaylara sahip. Arka kısımda Porsche Design imzası yer alıyor. Kamera sensörleri ise yan yana olacak şekilde dizilmiş ve alt kısımda LED flaş yer alıyor.

Honor Magic6 Porsche Design gerçek oldu 23 sa. önce eklendi

Honor Magic6 Pro modelinde ise kamera adasının biraz farklılaştığı görülüyor. Henüz donanım tarafında net bilgiler yok ancak AMOLED ekran, Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti, Dinamik Ada, 160MP periskop sensör, değişken diyafram aralığı, 66W hızlı şarj şimdilik sızdırılanlar arasında. Yeni seri gelecek yıl piyasada olacak.

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