Honor Magic6 Pro Porsche Design ortaya çıktı

Honor Magic6 Pro Porsche Design geliyor
Honor Magic6 Pro Porsche Design modeli görünüşe göre iki renk teması ve deri detaylara sahip. Arka kısımda Porsche Design imzası yer alıyor. Kamera sensörleri ise yan yana olacak şekilde dizilmiş ve alt kısımda LED flaş yer alıyor.
Honor Magic6 Pro modelinde ise kamera adasının biraz farklılaştığı görülüyor. Henüz donanım tarafında net bilgiler yok ancak AMOLED ekran, Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti, Dinamik Ada, 160MP periskop sensör, değişken diyafram aralığı, 66W hızlı şarj şimdilik sızdırılanlar arasında. Yeni seri gelecek yıl piyasada olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.