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    Anlık Bildirim

    Honor Magic6 Pro Porsche Design ortaya çıktı

    Honor ve Porsche Design ortaklığın ilk ürünü olacak Honor Magic6 Pro Porsche Design akıllı telefon modeli, arka profilden net bir şekilde internete sızdırıldı.  
    Honor Magic6 Pro Porsche Design Tam Boyutta Gör
    Honor ve Porsche Design markalarının ortaklık yaptığı haberinin açıklanmasının hemen ardından, ortaklığın ilk ürünü olacak Honor Magic6 Pro Porsche Design akıllı telefon modeli de internete sızdırıldı.

    Honor Magic6 Pro Porsche Design geliyor

    Honor Magic6 Pro Porsche Design modeli görünüşe göre iki renk teması ve deri detaylara sahip. Arka kısımda Porsche Design imzası yer alıyor. Kamera sensörleri ise yan yana olacak şekilde dizilmiş ve alt kısımda LED flaş yer alıyor.

    Honor Magic6 Pro modelinde ise kamera adasının biraz farklılaştığı görülüyor. Henüz donanım tarafında net bilgiler yok ancak AMOLED ekran, Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti, Dinamik Ada, 160MP periskop sensör, değişken diyafram aralığı, 66W hızlı şarj şimdilik sızdırılanlar arasında. Yeni seri gelecek yıl piyasada olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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