Honor ve Porsche Design rüya telefon üzerinde çalışıyor

Porsche Design katlanabilir telefon
Sektör kaynakları Honor ve Porsche Design markalarının farklı bir akıllı telefon projesi üzerinde çalıştığını belirtiyor. Dünyanın ilk Porsche Design katlanabilir telefonu olacak bu cihaz sınırlı sayıda üretilecek.
Porsche’un ikonik modelinden ilham alan Honor 911 kod adlı proje rüya telefon olarak tanımlanıyor. Sadece 911 adet üretilecek olan modelde Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti, gelişmiş kamera sistemi, yüksek bellek konfigürasyonları yer alması bekleniyor. Bu cihaz Honor Magic Pro 6 Porsche Edition modelinden önce mi yoksa sonra mı piyasaya sürülecek şimdilik belirsiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.