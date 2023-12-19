Honor ve Porsche Design rüya telefon üzerinde çalışıyor

Tam Boyutta Gör Kısa süre önce Honor ve Porsche Design markaları akıllı telefon dünyasında yeni bir iş birliğine başlamış, hemen ardından Honor Magic Pro 6 Porsche Edition görüntüleri internete sızdırılmıştı. Ne var ki ortaklığın daha dikkat çekici bir çalışması var.

Porsche Design katlanabilir telefon

Sektör kaynakları Honor ve Porsche Design markalarının farklı bir akıllı telefon projesi üzerinde çalıştığını belirtiyor. Dünyanın ilk Porsche Design katlanabilir telefonu olacak bu cihaz sınırlı sayıda üretilecek.

Honor Magic6 Pro Porsche Design karşınızda 2 gün önce eklendi

Porsche’un ikonik modelinden ilham alan Honor 911 kod adlı proje rüya telefon olarak tanımlanıyor. Sadece 911 adet üretilecek olan modelde Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti, gelişmiş kamera sistemi, yüksek bellek konfigürasyonları yer alması bekleniyor. Bu cihaz Honor Magic Pro 6 Porsche Edition modelinden önce mi yoksa sonra mı piyasaya sürülecek şimdilik belirsiz.

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