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    Honor Magic 6 Pro, 100W hızlı şarj desteğiyle gelecek: İşte beklenen özellikler

    3C sertifikasyon sitesinde listelenen Honor'un yeni cihazı Honor Magic 6 Pro'nun bazı teknik özellikleri, liste sayesinde ortaya çıktı. İşte cihazın beklenen özellikleri:
    Honor Magic 6 Pro, 100W hızlı şarj desteğiyle gelecek Tam Boyutta Gör
    Magic 6 serisini piyasaya sürmeye hazırlanan Honor, geçtiğimiz günlerde serinin Snapdragon 8 Gen 3'e sahip olacağını doğrulamıştı. Yakın bir zamanda ise seriden Honor Magic 6 Pro, 3C sertifikasyon sitesinde listelendi. Liste sayesinde ise cihazın bazı teknik özellikleri de ortaya çıktı.

    İşte Honor Magic 6 Pro'nun beklenen özellikleri:

    3C sertifikasyon sitesinde BVL-AN16 model numarasıyla listelenen Honor Magic 6 Pro, 3C listesine göre 100W hızlı şarj desteğine sahip olacak ve Honor'un HN-200500C05 şarj cihazını kullanacak. Bunun yanı sıra uydu iletişim desteğine de sahip olacak cihazın henüz açıklanmayan ikinci nesil Qinghai Lake batarya ile kutudan çıkması bekleniyor.

    2K'ya yakın çözünürlüğe sahip bir Oasis OLED ekrana, çift selfie kamerasına ve 3D yüz için gelişmiş sensörlere sahip olacak cihaz, Android 14 tabanlı Magic OS 8.0 ile çalışacak. Snapdragon 8 Gen 3 tarafından desteklenen cihaz ayrıca özel bir grafik yongasına ve yerleşik bir güvenlik yongasına sahip olacak.

    Tasarım açısından, akıllı telefonun arka paneli şık nano seramik camdan üretilecek. Aynı zamanda suya ve toza karşı IP68 derecesine sahip olacak cihaz, fotoğrafçılık tarafında değişken diyafram desteğine sahip 1 inç, 50 megapiksel OmniVision OV50k birincil kameraya sahip olması da bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 4 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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