Honor Magic 6 Pro, 100W hızlı şarj desteğiyle gelecek: İşte beklenen özellikler

Tam Boyutta Gör Magic 6 serisini piyasaya sürmeye hazırlanan Honor, geçtiğimiz günlerde serinin Snapdragon 8 Gen 3'e sahip olacağını doğrulamıştı. Yakın bir zamanda ise seriden Honor Magic 6 Pro, 3C sertifikasyon sitesinde listelendi. Liste sayesinde ise cihazın bazı teknik özellikleri de ortaya çıktı.

İşte Honor Magic 6 Pro'nun beklenen özellikleri:

3C sertifikasyon sitesinde BVL-AN16 model numarasıyla listelenen Honor Magic 6 Pro, 3C listesine göre 100W hızlı şarj desteğine sahip olacak ve Honor'un HN-200500C05 şarj cihazını kullanacak. Bunun yanı sıra uydu iletişim desteğine de sahip olacak cihazın henüz açıklanmayan ikinci nesil Qinghai Lake batarya ile kutudan çıkması bekleniyor.

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2K'ya yakın çözünürlüğe sahip bir Oasis OLED ekrana, çift selfie kamerasına ve 3D yüz için gelişmiş sensörlere sahip olacak cihaz, Android 14 tabanlı Magic OS 8.0 ile çalışacak. Snapdragon 8 Gen 3 tarafından desteklenen cihaz ayrıca özel bir grafik yongasına ve yerleşik bir güvenlik yongasına sahip olacak.

Tasarım açısından, akıllı telefonun arka paneli şık nano seramik camdan üretilecek. Aynı zamanda suya ve toza karşı IP68 derecesine sahip olacak cihaz, fotoğrafçılık tarafında değişken diyafram desteğine sahip 1 inç, 50 megapiksel OmniVision OV50k birincil kameraya sahip olması da bekleniyor.

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Honor Magic 6 Pro, 100W hızlı şarj desteğiyle gelecek