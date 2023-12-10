Honor Magic 6 Pro, 100W hızlı şarj desteğiyle gelecek: İşte beklenen özellikler

İşte Honor Magic 6 Pro'nun beklenen özellikleri:
3C sertifikasyon sitesinde BVL-AN16 model numarasıyla listelenen Honor Magic 6 Pro, 3C listesine göre 100W hızlı şarj desteğine sahip olacak ve Honor'un HN-200500C05 şarj cihazını kullanacak. Bunun yanı sıra uydu iletişim desteğine de sahip olacak cihazın henüz açıklanmayan ikinci nesil Qinghai Lake batarya ile kutudan çıkması bekleniyor.
2K'ya yakın çözünürlüğe sahip bir Oasis OLED ekrana, çift selfie kamerasına ve 3D yüz için gelişmiş sensörlere sahip olacak cihaz, Android 14 tabanlı Magic OS 8.0 ile çalışacak. Snapdragon 8 Gen 3 tarafından desteklenen cihaz ayrıca özel bir grafik yongasına ve yerleşik bir güvenlik yongasına sahip olacak.
Tasarım açısından, akıllı telefonun arka paneli şık nano seramik camdan üretilecek. Aynı zamanda suya ve toza karşı IP68 derecesine sahip olacak cihaz, fotoğrafçılık tarafında değişken diyafram desteğine sahip 1 inç, 50 megapiksel OmniVision OV50k birincil kameraya sahip olması da bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.