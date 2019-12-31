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    Televizyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Oppo ilk akıllı TV'sini çıkarmaya hazırlanıyor

    Çin'in önde gelen akıllı telefon markalarından biri olan Oppo, ürün portföyünü genişletmek için akıllı TV piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirket yakında Oppo TV ile karşımıza çıkabilir.
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    Televizyonlar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Oppo ilk akıllı TV'sini çıkarmaya hazırlanıyor
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    Akıllı telefon üreticileri, portföylerini genişletmek ve kullanıcılarına daha fazla teknolojik ürün sunmak için yeni sektörlere adım atıyor. Bu konudaki en trend ürünlerin başında şüphesiz ki akıllı TV geliyor.

    Ayrıca Bkz. "Xiaomi amiral gemisi akıllı telefonlarını üretmek için kendi fabrikasını kurdu"

    Son raporlara bakılırsa Oppo da bu kervana katılmak üzere. Çinli teknoloji devinin ilk akıllı TV'sini çıkarmaya hazırlandığı bildiriliyor. Şirket çok yakında Oppo TV ile karşımıza çıkabilir.

    Oppo ilk akıllı TV'sini çıkarmaya hazırlanıyor
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    Akıllı telefon üreticileri TV'lere yöneldi

    Büyük ekranlı akıllı TV'lere yönelik talebin artması, birçok akıllı telefon markasının bu segmente adım atmasını sağladı. Xiaomi, Huawei, Honor, Motorola ve OnePlus gibi üreticiler şu anda kendi akıllı TV'lerini piyasaya sürmüş durumdalar. Kısa bir süre önce Nokia markalı TV'ler de satışa sunuldu.

    Oppo ilk akıllı TV'sini çıkarmaya hazırlanıyor
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    Xiaomi, bazı büyük markalara karşı uygun fiyatlı ürünler piyasaya sürerek pastadan büyük bir pay kapıyor. Yani rekabet son derece sıkı olsa da hala doğru ürün ve stratejilerle TV pazarında başarılı olmak mümkün. Oppo da bunu yapmak istiyor.



    https://www.gizmochina.com/2019/12/31/oppo-smart-tv-launch-rumored Yorum Yaz
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