Honor Pad 9'un tasarımı ve lansman tarihi ortaya çıktı

Honor markası yakında yeni bir tablet piyasaya sürecek. Çinli şirket Honor Pad 9 olarak adlandırılan modelin çıkış tarihini açıkladı. Ayrıca cihazın tasarımını da gösterdi. Şirket tarafından yayınlanan postere göre tablet 21 Aralık'ta tanıtılacak.
Honor Pad 9 gri, beyaz ve açık yeşil olmak üzere üç renk seçeneğiyle sunulacak. Yayınlanan basın görsellerinde kalem desteği ve klavye aksesuarı da gösteriliyor. Yani kullanıcılar tableti dizüstü bilgisayar gibi kullanma şansına sahip olacaklar.
Göz sağlığına önem veren ekran
Tabletin özelliklerinden biri de göze zarar vermeyen ekranı olacak. Honor bu ekranın "yumuşak ışık" özelliğini (muhtemelen mavi ışık filtresini) öne çıkarıyor. Panel yüksek ihtimalle mat bir yansıma önleyici kaplamaya sahip olacak.
Honor Pad 9 gücünü Snapdragon 6 Gen 1 yonga setinden alacak. İnternete düşen bilgiler cihazın 12.1 inç ekran, 8.400 mAh pil ve 512 GB'a kadar depolama alanı ile sunulacağını gösteriyor. Ayrıca tablet sekiz hoparlörlü ses sistemi ile karşımıza çıkabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.