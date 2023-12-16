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Honor markası yakında yeni bir tablet piyasaya sürecek. Çinli şirket Honor Pad 9 olarak adlandırılan modelin çıkış tarihini açıkladı. Ayrıca cihazın tasarımını da gösterdi. Şirket tarafından yayınlanan postere göre tablet 21 Aralık'ta tanıtılacak.

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Honor Pad 9 gri, beyaz ve açık yeşil olmak üzere üç renk seçeneğiyle sunulacak. Yayınlanan basın görsellerinde kalem desteği ve klavye aksesuarı da gösteriliyor. Yani kullanıcılar tableti dizüstü bilgisayar gibi kullanma şansına sahip olacaklar.

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Göz sağlığına önem veren ekran

Tabletin özelliklerinden biri de göze zarar vermeyen ekranı olacak. Honor bu ekranın "yumuşak ışık" özelliğini (muhtemelen mavi ışık filtresini) öne çıkarıyor. Panel yüksek ihtimalle mat bir yansıma önleyici kaplamaya sahip olacak.

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Honor Pad 9 gücünü Snapdragon 6 Gen 1 yonga setinden alacak. İnternete düşen bilgiler cihazın 12.1 inç ekran, 8.400 mAh pil ve 512 GB'a kadar depolama alanı ile sunulacağını gösteriyor. Ayrıca tablet sekiz hoparlörlü ses sistemi ile karşımıza çıkabilir.

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Honor Pad 9'un tasarımı ve lansman tarihi ortaya çıktı