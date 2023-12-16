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    Honor Pad 9'un tasarımı ve lansman tarihi ortaya çıktı

    Honor yakında tablet yelpazesini yeni bir modelle genişletecek. Honor Pad 9 olarak adlandırılan modelin duyuru tarihi açıklandı ve ilk görüntüleri internete düştü.

    Honor Pad 9'un tasarımı ve lansman tarihi ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Honor markası yakında yeni bir tablet piyasaya sürecek. Çinli şirket Honor Pad 9 olarak adlandırılan modelin çıkış tarihini açıkladı. Ayrıca cihazın tasarımını da gösterdi. Şirket tarafından yayınlanan postere göre tablet 21 Aralık'ta tanıtılacak.

    Honor Pad 9'un tasarımı ve lansman tarihi ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Honor Pad 9 gri, beyaz ve açık yeşil olmak üzere üç renk seçeneğiyle sunulacak. Yayınlanan basın görsellerinde kalem desteği ve klavye aksesuarı da gösteriliyor. Yani kullanıcılar tableti dizüstü bilgisayar gibi kullanma şansına sahip olacaklar.

    Honor Pad 9'un tasarımı ve lansman tarihi ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Göz sağlığına önem veren ekran

    Tabletin özelliklerinden biri de göze zarar vermeyen ekranı olacak. Honor bu ekranın "yumuşak ışık" özelliğini (muhtemelen mavi ışık filtresini) öne çıkarıyor. Panel yüksek ihtimalle mat bir yansıma önleyici kaplamaya sahip olacak.

    Honor Pad 9'un tasarımı ve lansman tarihi ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Honor Pad 9 gücünü Snapdragon 6 Gen 1 yonga setinden alacak. İnternete düşen bilgiler cihazın 12.1 inç ekran, 8.400 mAh pil ve 512 GB'a kadar depolama alanı ile sunulacağını gösteriyor. Ayrıca tablet sekiz hoparlörlü ses sistemi ile karşımıza çıkabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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